Làm giả giấy tờ ôtô Mercedes, chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Vay tiền từ TPBank để mua trả góp chiếc Mercedes GLC 300, vợ chồng Đồng thông qua người khác làm giả đăng ký xe rồi thế chấp để vay tiền tại nhà băng khác.

VKSND thành phố Hà Nội vừa có cáo trạng truy tố vợ chồng Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình (cùng 48 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Đồng còn bị truy tố tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 3/2018, vợ chồng Lê Văn Đồng đến Công ty CP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du để mua ôtô Mercedes-Benz GLC 300 bằng hình thức trả góp. Sau khi tư vấn cho khách mua xe vay tiền từ Ngân hàng TPBank, sử dụng ôtô làm tài sản đảm bảo và được Đồng đồng ý, ngày 16/3/2018, phía An Du bán chiếc xe cho vợ chồng bị can với giá sau thuế là 2 tỷ đồng . Đến ngày 20/4/2018, vợ chồng Đồng ký hợp đồng vay vốn, thế chấp xe để vay ngân hàng hơn 1,4 tỷ đồng . Theo thỏa thuận, ngân hàng giữ bản gốc giấy đăng ký xe.

Cùng thời điểm Đồng và Bình làm thủ tục vay tiền từ TPBank chi nhánh Thăng Long. Đồng khai có Nguyễn Thị Yến (44 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) gọi điện cho anh ta, xưng là cán bộ ngân hàng.

Yến nói biết Đồng đã thế chấp ôtô và có nhu cầu vay tiền, nên tư vấn cho Đồng vay tại ngân hàng khác bằng hình thức thế chấp chiếc xe trên. Yến hứa giúp Đồng làm hồ sơ vay 1 tỷ đồng , nếu thành công thì Đồng trả công cho Yến 280 triệu đồng.

Cũng theo lời khai của Đồng, Yến nói sẽ dùng giấy đăng ký ôtô giả để hoàn thiện hồ sơ thế chấp. Sau đó, Đồng chuyển giấy tờ tùy thân, đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu cho Yến làm hồ sơ vay vốn.

VKS cáo buộc để hoàn thiện hồ sơ, Đồng và Yến thống nhất về việc Yến giúp Đồng vay tiền dưới hình thức vay hoàn vốn mua ôtô. Quá trình thực hiện, Yến hướng dẫn để Đồng nhờ em trai đứng tên cho Đồng và Bình vay số tiền 1 tỷ đồng .

Ngày 26/4/2018, nghe Yến thông báo đã hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng PVCombank chi nhánh Thăng Long, vợ chồng Đồng đi ôtô rồi cùng Lê Thanh Bằng (em trai của Đồng) đến phòng giao dịch này để vay 1 tỷ đồng .

Đến ngày 28/4/2018, sau khi anh Bằng ký vào các loại giấy tờ tại ngân hàng, nhà băng đã giải ngân 1 tỷ đồng vào tài khoản của Bằng. Sau đó, anh Bằng rút tiền chuyển cho Đồng. Ngày hôm sau, Lê Văn Đồng đưa cho Yến 280 triệu đồng tiền công như thỏa thuận.

Sau phi vụ trên, phía TPBank ghi nhận vợ chồng Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình không trả được tiền gốc kèm lãi, mà còn mang ôtô Mercedes thế chấp tại PVcomBank.