Làm giả giấy tờ để lừa bán đất và ôtô

Ngoài vụ lừa đảo liên quan 2 sổ đỏ giả, Tu còn thuê ôtô rồi tự làm giấy chứng nhận đăng ký để bán cho người khác.

Ngày 24/5, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) bắt giữ Phùng Mạnh Tu (32 tuổi ngụ xã Nhơn Thọ) theo quyết định truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 3/2020, Tu sử dụng 2 sổ đỏ giả rồi lừa bán cho anh Đỗ Văn Thanh (ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Phùng Mạnh Tu. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến tháng 7/2020, Tu thuê ôtô của ông Trần Phạm Tiến Duy, sau đó làm giả giấy chứng nhận đăng ký để bán phương tiện này cho bà Trần Thị Hồng Vân (cùng ngụ TP Quy Nhơn), chiếm đoạt với số tiền 520 triệu đồng.

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt 870 triệu đồng của các bị hại, Tu bỏ trốn.

Công an thị xã An Nhơn sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã và xác lập chuyên án truy bắt Tu.