Làm gì để tránh bị ốm trong thời tiết giao mùa

Bổ sung vitamin D, C kết hợp lối sống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên giúp bạn có sức đề kháng tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Hàng năm, chúng ta phải đối mặt với những triệu chứng khủng khiếp có thể mất vài ngày hoặc nhiều tuần để hồi phục. Theo Mayo Clinic, người lớn khỏe mạnh có thể bị cảm lạnh 2-3 lần mỗi năm. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị cảm lạnh thường xuyên hơn.

Phần lớn bình phục sau cảm lạnh thông thường trong vòng 7-10 ngày. Eat This Not That cho biết mặc dù không có cách chắc chắn để ngăn ngừa bệnh tật, vẫn có nhiều biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn ngăn ngừa được bệnh tật mỗi khi giao mùa. Ảnh: Eat This Not That.

Bổ sung vitamin D

Tiến sĩ Tomi Mitchell, bác sĩ gia đình ở Mỹ, giải thích: "Vitamin D cần thiết cho nhiều chức năng trong cơ thể, bao gồm sức khỏe của xương, chức năng cơ và khả năng miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy vitamin D cũng có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau, chẳng hạn nhiễm trùng đường hô hấp và cúm".

Một số bằng chứng cho thấy vitamin D có thể giúp điều chỉnh hoạt động của tế bào miễn dịch, giảm viêm. Hơn nữa, thiếu vitamin D có liên quan đến việc tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Do đó, bạn cần bổ sung vitamin D để tăng cường khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bổ sung các loại vitamin hàng ngày là cách để cơ thể có sức đề kháng tốt hơn. Ảnh: Haberton.

Rửa tay

Rửa tay là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi bệnh tật. Khi thực hiện đúng cách, nó có thể loại bỏ vi khuẩn và vi rút có hại, ngăn chúng lây lan.

Eat This Not That cho biết một số bước đơn giản để đảm bảo bàn tay của mình sạch sẽ. Đầu tiên, bạn phải rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Điều này sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn hoặc vi khuẩn.

Tiếp theo, bạn chà tất cả bề mặt của bàn tay, bao gồm lòng bàn tay, mu bàn tay, ngón tay và móng tay. Cuối cùng, rửa sạch tay bằng nước sạch. Làm theo các bước đơn giản trên là bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ bị bệnh.

Rửa tay là cách đơn giản nhất mà bạn nên làm để tránh bị lây nhiễm vi khuẩn. Ảnh: The Jakarta Post.

Tránh tiếp xúc với người bệnh

Mặc dù khó tránh hoàn toàn việc tiếp xúc với người bệnh, bạn có thể thực hiện một số bước để giảm nguy cơ mắc bệnh. Ví dụ, rửa tay thường xuyên, tránh chạm tay vào mặt, lau các bề mặt có khả năng bị nhiễm bẩn như tay nắm cửa và mặt bàn.

Nếu phải ở gần người bệnh, bạn hãy đeo khẩu trang và luôn cố gắng giữ khoảng cách 2 mét. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản này giúp bảo vệ bạn khỏi bị bệnh.

Bạn phải luôn đeo khẩu trang trong môi trường có người mắc bệnh để phòng tránh. Ảnh: Eat This Not That.

Không hút thuốc

Khói thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học có hại. Các hóa chất này được hấp thụ vào máu qua phổi, từ đó lưu thông khắp cơ thể và gây tổn thương hầu hết cơ quan.

Hút thuốc làm suy giảm chức năng của hệ thống miễn dịch. Đây cũng là một mối nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe và bất kỳ ai hút thuốc đều có nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Tập thể dục

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng duy trì hoạt động thể chất có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Tập thể dục giúp cải thiện lưu thông, cho phép cơ thể vận chuyển hiệu quả hơn các tế bào bạch cầu và các tế bào chống nhiễm trùng khác đi khắp cơ thể.

Ngoài ra, hoạt động thể chất giúp giảm mức độ căng thẳng có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Bạn nên xây dựng thói quen đi bộ hoặc đi xe đạp 30 phút mỗi ngày để duy trì lối sống lành mạnh, giảm nguy cơ bệnh tật.

Để có được thân hình đẹp và sức khỏe tốt, bạn nên xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày. Ảnh: HelpGuide.

Hạn chế hoặc tránh đồ uống có cồn

Rượu là một chất có nhiều tác động đến cơ thể con người, cả ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, rượu có thể gây ra nói ngọng, suy giảm khả năng phán đoán và phản xạ chậm lại. Về lâu dài, uống nhiều rượu bia dẫn đến bệnh gan, bệnh tim và các loại ung thư.

Hạn chế hoặc tránh uống rượu bia là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Khi uống rượu bia, cơ thể bạn phải làm việc nhiều hơn để xử lý, lâu dần làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Do đó, bạn dễ mắc các bệnh như cảm lạnh và cúm. Vì vậy, nếu muốn giữ gìn sức khỏe, tốt nhất, bạn nên hạn chế uống rượu hoặc tránh nó hoàn toàn.

Đồ uống có cồn gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm cho cơ thể. Ảnh: CNN.

Bổ sung thực phẩm

Những nguyên liệu đơn giản như chanh, trà gừng, mật ong có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh.

Chanh chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Gừng có đặc tính chống viêm giúp làm dịu cơn đau họng. Trà xanh chứa chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Ngoài ra, mật ong có đặc tính kháng khuẩn giúp chống lại nhiễm trùng.