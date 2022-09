Làm gì để chạm đến ngưỡng giàu và siêu giàu

Theo TS Rainer Zitelmann, bên cạnh ý tưởng, tài năng, thì khả năng ngoại ngữ để thuyết phục, gọi vốn cũng là yếu tố quan trọng giúp khởi nghiệp thành công.

Giới giàu và siêu giàu thường có nhiều đặc điểm chung. Ảnh: CBS News.

Qua việc phỏng vấn 45 người có giá trị tài sản ròng cực cao, TS Rainer Zitelmann đã mổ xẻ những đặc trưng về xuất thân, học vấn, tâm lý hành vi của giới giàu và siêu giàu.

Đọc vị tâm lý hành vi của giới giàu và siêu giàu là cuốn sách được phát triển từ luận án tiến sĩ thứ hai của tiến sĩ người Đức này. Ông được biết đến là một nhà đầu tư, chuyên gia tin tức nổi tiếng và tác giả của 21 cuốn sách, trong đó có cuốn Quái kiệt làm điều khác biệt đã được xuất bản ở Việt Nam trước đó.

Đọc vị tâm lý người giàu

Chia sẻ tại buổi giao lưu với độc giả gần đây, TS Rainer Zitelmann khẳng định nếu ai đó đang tìm kiếm một “công thức đơn giản” để làm giàu đó là điều cuốn sách này không có. Bởi tác phẩm của ông được viết không hướng tới mục đích chỉ cho độc giả cách làm giàu nhanh chóng, mà nó dành cho những người đang tìm kiếm những nghiên cứu về “giới giàu và siêu giàu” từ góc độ khoa học.

“Tôi coi Việt Nam là một người bạn thân thiết và sẽ đến thăm thường xuyên trong vài năm tới. Hy vọng độc giả Việt sẽ được truyền cảm hứng từ những hiểu biết sâu sắc có trong cuốn sách này”, ông nói thêm.

Khác với những ấn phẩm viết về chủ đề làm giàu có trên thị trường hiện nay, Đọc vị tâm lý hành vi của giới giàu và siêu giàu được viết dựa trên những câu chuyện người thật việc thật mà tác giả đã có cơ hội được trò chuyện, phỏng vấn và nghiên cứu kỹ về sự nghiệp, cuộc đời cũng như phương châm sống của họ.

Nhớ lại khoảng thời gian thu thập tư liệu và phỏng vấn để hoàn thiện cuốn sách này, tác giả cho hay: “Khi tôi phỏng vấn một tỷ phú ở Thụy Sĩ - người có tài sản ròng rất cao, tôi ngạc nhiên vì ông ấy nói bản thân còn rất nghèo, tài sản của ông không là gì so với Bill Gates hay những vị tỷ phú khác. Điều đó cho thấy rằng những người giàu luôn so sánh bản thân họ với những người giỏi giang hơn, lấy đó làm động lực để cố gắng, chứ không bao giờ tự hào vì những gì mình đã có hoặc có suy nghĩ so sánh mình với những người ở tầm thấp hơn”.

Trong quá trình thực hiện cuốn sách, việc thuyết phục “giới giàu và siêu giàu” trả lời phỏng vấn cũng là cả một nỗ lực. Bởi rất nhiều người giàu không muốn tiết lộ câu chuyện, bí quyết khởi nghiệp của họ cho người khác nghe.

TS Rainer Zitelmann giao lưu với bạn đọc tại Hà Nội. Ảnh: A.B.

Yếu tố cần thiết để tạo ra của cải

Đọc vị tâm lý hành vi của giới giàu và siêu giàu được chia thành 2 phần. Phần đầu thiên về lý thuyết, cung cấp cho bạn đọc góc nhìn tổng quan về sự giàu có, kinh tế học hành vi, tinh thần làm chủ trong kinh doanh.

Còn phần sau trình bày những đúc rút thực tế và lời khuyên sau khi tác giả đã phỏng vấn sâu tới 45 người có giá trị tài sản ròng cao (phần lớn từ 30 triệu tới 1 tỷ USD ).

Theo đó, Rainer Zitelmann nhận ra rằng trong số những người giàu có ở Đức, ngoài tài sản thừa kế, thì tinh thần doanh chủ và đặc điểm tính cách cũng đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra của cải.

Một trong những điểm thú vị mà ông phát hiện ra đó là không có mối tương quan giữa thành tích học tập với mức độ giàu có. Thậm chí, những người có thành tích học tập tốt nhất trong quá trình học đại học lại thường không vươn tới đỉnh cao tuyệt đối của sự giàu có.

Tiếp xúc với nhiều người Việt, tác giả nhận thấy ở Việt Nam có nhiều bạn trẻ tài năng, có ý tưởng khởi nghiệp tốt nhưng lại gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp.

“Ngày nay, nhiều start-up thành công nhờ gọi vốn từ nước ngoài. Nếu chỉ có ý tưởng, tài năng mà không có ngoại ngữ và khả năng thuyết phục thì chúng ta cũng sẽ khó đạt được nguyện vọng. Thêm vào đó, chúng ta không nên tập trung quá nhiều vào việc đầu tư vào đâu, mà nên tư duy rành mạch để tạo ra của cải bền vững”, Rainer Zitelmann nói thêm.