Làm đẹp cấp tốc cho dịp lễ 30/4

Chú ý vào những bước chăm sóc quan trọng giúp bạn có được làn da mịn, căng bóng để trang điểm dễ dàng hơn trong kỳ nghỉ lễ.

Ngoài quần áo, da mặt cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm mỗi dịp đi du lịch. Tuy nhiên, lịch trình bận rộn khiến một số người lược bỏ các bước dưỡng da. Nếu đang gặp phải tình huống này, bạn nên chú trọng vào những bước dưỡng da mang lại hiệu quả nhanh dưới đây.

Chăm dùng mặt nạ

Đây là cách cung cấp độ ẩm, mang lại làn da căng mọng tức thì trước dịp đặc biệt, theo Vogue. Dựa vào phương pháp đó bằng thiết bị, các chuyên gia cho biết những tinh chất từ mặt nạ giấy khi thẩm thấu vào bên trong có thể nâng mức độ ẩm của da lên 25% sau vài phút.

Đắp mặt nạ giúp da căng bóng nhanh chóng. Ảnh: G.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tự làm mặt nạ thiên nhiên với những nguyên liệu dễ tìm. Joanna Vargas - chuyên gia chăm sóc da mặt nổi tiếng ở New York (Mỹ) - khuyên mọi người trộn 1/2 cốc sữa chua, 1/2 cốc dâu tây nghiền và 1/4 cốc mật ong với nhau để tạo thành hỗn hợp giúp làm se khít lỗ chân lông. Hãy thoa lên mặt và cổ, tránh vùng mắt, để trong 5 phút, sau đó rửa sạch.

Nếu muốn tẩy da chết, bạn nên thêm hai thìa hạnh nhân và chà nhẹ hỗn hợp lên da.

Dành vài phút để massage mặt

Healthline cho biết massage mặt trong hai phút có thể giúp làn da có sức sống nhanh chóng. Molly R. Stern - nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng làm việc với Cara Delevingne - gợi ý: "Sử dụng đầu ngón tay của bạn xoa bóp serum hoặc dầu lên mặt trước khi trang điểm. Sự kích thích có thể giúp máu di chuyển đều khắp mặt, đánh thức làn da".

Tẩy tế bào chết cho da

Khi bận rộn, nhiều người có thói quen bỏ qua bước này. Tuy nhiên, nó là bước quan trọng giúp làn da bạn trông tươi tắn, mịn và không bị sần sùi nhiều lúc trang điểm. Nó được các chuyên gia nhận xét là một trong những cách tốt nhất để làm sáng da ngay lập tức cũng như lâu dài.

Nếu có làn da khô hoặc nhạy cảm, bạn chỉ nên dùng sản phẩm tẩy da chết một lần/tuần. Các loại da khác có thể dùng tối đa 3 lần/tuần. Ngoài ra, hãy đổi sang dùng tẩy da chết hóa học chứa AHA, BHA hoặc PHA bởi loại này ít gây mài mòn hơn trên da.

Dù bận rộn, bạn vẫn nên nhớ tẩy tế bào chết cho da để có lớp trang điểm mịn hơn. Ảnh: Allure.

Bác sĩ da liễu Dennis Gross ở New York (Mỹ) cho biết: “Chất tẩy tế bào chết vật lý dễ gây tổn thương cho da thông qua quá trình chà xát. Trong khi đó, tẩy tế bào chết hóa học thực hiện việc này từ bên trong, tạo ra collagen mới. Bạn sẽ thấy hiệu quả săn chắc theo thời gian”.

Người mới chuyển sang dùng tẩy da chết hóa học nên sử dụng cách giãn ngày.

Làm sạch mụn đầu đen

Lỗ chân lông to, mụn đầu đen cũng là những nguyên nhân khiến lớp make up của bạn không được mịn. Do đó, hãy tìm mua và tích trữ những miếng dán, mặt nạ lột mụn để xử lý mụn ở mũi, má, cằm.

Tránh những thức ăn, đồ uống gây hại cho da

Nhiều người lạm dụng cà phê để khiến mình thấy tỉnh táo, tập trung khi làm việc. Lý do khiến bạn cảm thấy sảng khoái hơn vì loại thức uống này làm tăng mức cortisol. Mức độ cortisol tăng lên khiến các tuyến da hoạt động quá mức, dẫn đến việc sản xuất dầu thừa. Do đó, hãy chọn trà xanh hoặc trà thảo mộc để giải độc cơ thể và giúp da sạch hơn.

Bạn nên từ chối cuộc hẹn tại các nhà hàng bán thức ăn nhanh trong thời điểm này nếu không muốn làn da trở nên xấu hơn. Bánh mỳ kẹp thịt, pizza, xúc xích, khoai tây chiên giàu chất béo chuyển hóa, dễ gây mụn trứng cá. Một nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc đã thực hiện cuộc khảo sát ở 5.000 thanh thiếu niên. Với việc chuộng thức ăn nhanh, họ sẽ làm tăng nguy cơ mụn trứng cá xuất hiện lên tới 43%.

Hãy hạn chế những món ăn nhiều dầu mỡ nếu muốn có làn da đẹp trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: G.

Margarita, mojito và các loại đồ uống hỗn hợp khác chứa nhiều đường. Trong khi đó, rượu là chất lợi tiểu có thể làm mất nước trên da. Whitney Bowe - phó giáo sư da liễu tại Trung tâm Y tế Mount Sinai - giải thích với Shape: "Da khô sẽ hạn chế việc tẩy tế bào chết, làm lỗ chân lông bị tắc nghẽn dẫn đến nổi mụn". Do đó, một ly rượu vang đỏ là lựa chọn tốt nhất cho bạn vì nó chứa chất chống oxy hóa.

Cách “chữa cháy”

Nếu việc chăm sóc da không hiệu quả, bạn có thể dễ dàng tạo ra làn da căng bóng bằng mẹo đánh phấn nền. Chuyên gia trang điểm Gita Bass khuyên bạn nên trộn một vài giọt chất làm sáng vào kem dưỡng ẩm hoặc kem nền. Cô nói: “Nó sẽ tạo ra lớp ánh sáng đều, trông tự nhiên hơn so với phấn highlight”.