Làm căn cước công dân gắn chip ngay tại chung cư ở TP.HCM

Công an phường 12 (quận 10) đến làm căn cước công dân gắn chip cho cư dân sinh sống tại chung cư Hado Centrosa từ nay đến ngày 12/12.

Ngày 9/12, Ban quản lý chung cư Hado Centrosa phát loa thông báo những cư dân chưa làm căn cước công dân gắn chip có thể xuống tại sảnh tòa Iris 3 để làm.

Người dân đang sinh sống tại chung cư từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm căn cước công dân cần đem theo chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy khai sinh.

Về mã định danh cá nhân đối với những công dân tạm trú, khách thuê căn hộ, công an phường sẽ lấy mã định danh tại nơi thường trú để hỗ trợ cư dân. Thời gian cấp căn cước công dân 7-23h hàng ngày.

Công an phường 12 (quận 10) làm căn cước công cho công dân. Ảnh: N.A.

Chị Thùy Trang (cư dân chung cư Hado Centrosa) đem theo chứng minh nhân dân tới ngay sảnh căn hộ để làm căn cước công dân. Điều này khiến chị yên tâm vì không gian thoáng đãng, đảm bảo 5K phòng dịch.

"Vì bận rộn nên tôi chưa kịp tới phường làm căn cước công dân. Hôm qua, nghe thông báo từ công an phường qua nhóm trên mạng xã hội thông báo sẽ cấp tại chung cư nên tôi tranh thủ đi làm. Chỉ mất hơn 30 phút là tôi đã lăn tay, chụp hình,... và hoàn tất các thủ tục. Sắp tới sẽ được nhận căn cước công dân tại căn hộ nên rất tiện", chị Trang cho biết.

Cư dân Ngọc Trâm (21 tuổi) cũng tranh thủ từ căn hộ xuống ngay sảnh, cầm theo sổ hộ khẩu để làm căn cước công dân. Chị Trâm chia sẻ vì đang thi giấy phép lái xe nên chưa kịp đổi căn cước công dân. Nay nhận được email và loa thông báo từ tòa nhà nên tranh thủ xuống sảnh căn hộ để làm.

"Hàng ngày TP.HCM vẫn còn ca bệnh nên tới nơi đông người tôi cũng lo ngại. Xuống sảnh chung cư, không gian đủ đảm bảo 5k nên cũng yên tâm hơn. Bên cạnh đó, vì ngay tại chung cư nên đi lại rất tiện lợi", chị Trâm chia sẻ.

Công an TP.HCM vừa được Bộ Công an cho phép gia hạn thời gian cấp căn cước công dân gắn chip đến hết tháng 12/2021. Từ ngày 4/10 đến nay, Công an TP.HCM đã thu nhận hơn 1,1 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, đạt 33,9% so với chỉ tiêu 3,4 triệu nhân khẩu. Địa điểm làm CCCD là tại Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện. Ngoài ra, các địa phương sẽ tổ chức cấp CCCD lưu động tại địa bàn phường, xã, thị trấn.

Công an TP.HCM cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất Bộ Công an và các cơ quan chức năng quy định về thời hạn sử dụng chứng minh nhân dân 9 số và 12 số. Khi thay thế hoàn toàn, công dân phải mang theo căn cước công dân gắn chip điện tử, mã QR code phòng chống dịch tại địa bàn công cộng và để xác nhận tư pháp trong các giao dịch.