Lái xe tham gia đường dây đưa người xuất cảnh trái phép

Nhóm bị can ở An Giang đã liên lạc với đầu mối tại TP.HCM để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Lâm (43 tuổi, làm nghề lái xe ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú) điều tra về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cùng về hành vi này, trước đó Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Tuấn (34 tuổi) và Nguyễn Thanh Long (31 tuổi, cùng ở huyện An Phú).

Theo cơ quan An ninh điều tra, Tuấn và Long là hai bị can chính trong vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra vào cuối năm 2021. Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định bị can Lâm liên quan đến vụ án.

Lâm bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Quá trình điều tra xác định, ngày 17/10/2021, Long nhờ Lâm chở người xuất cảnh trái phép qua biên giới, mỗi chuyến với giá 500.000 đồng. Tối cùng ngày, Lâm lái xe máy đến điểm hẹn rồi cùng một người khác đón 4 khách chở về giao cho Long để đưa họ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Công an xác định Tuấn và Long liên hệ với đầu mối tại TP.HCM để đón người đưa qua biên giới trái phép. Tối 18/10/2021, Tuấn được đầu mối tại TP.HCM trả 12 triệu đồng để đưa 16 người để sang Campuchia. Hôm sau, Tuấn gọi xe ôm và lái ôtô 7 chỗ chở những người này giao cho Long.

Dọc đường, Tuấn bị Công an huyện An Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang bắt quả tang.