Lại tranh luận chuyện BTS phải nhập ngũ

Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc cho rằng tranh luận là vô nghĩa khi chính BTS đã sáng tác bài hát nói rằng họ muốn phục vụ trong quân đội.

Theo JTBC, ngày 7/10, các thành viên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc đã gặp gỡ Ủy viên Lee Ki Shik của Cục Quản lý Nhân lực Quân đội để thảo luận vấn đề nghĩa vụ quân sự đối với nhóm nhạc nam BTS.

Tại đây, đại biểu quốc hội Sul Hoon ủng hộ việc miễn giảm nghĩa vụ cho BTS. Ông cho rằng tầm ảnh hưởng của BTS tại Hàn Quốc và toàn cầu là rất lớn. Việc họ phải ngừng hoạt động có thể là mất mát cho Hàn Quốc. "Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát", ông nói.

BTS tại Nhà Trắng hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: AP.

Không đồng ý với phát biểu trên, đại biểu Han Ki Ho cho rằng theo lời bài hát một thành viên BTS viết thì nhóm này có ý muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, việc tranh cãi là vô nghĩa và có thể dẫn đến chia rẽ trong xã hội.

"Chúng tôi sẽ tự gia nhập quân đội khi đến lúc, vậy nên tất cả những người muốn lợi dụng hãy im mồm hết đi", ông trích một câu rap của Suga (BTS) trong bài What do you think.

Đại biểu này lập luận: "Đó là lời bài hát họ đã viết. Do có quá nhiều tranh cãi về vấn đề này, họ đã phải viết ra một bài hát như thế. Tranh luận là vô nghĩa khi chính BTS đã nói họ muốn phục vụ trong quân đội".

Khi được đề nghị chia sẻ quan điểm, đại biểu Lee Ki Shik ủng hộ việc bắt buộc nghĩa vụ quân sự với BTS. "Hiện, có sự sụt giảm về số người tình nguyện phục vụ trong quân đội, chưa kể cần phải đề cao công lý và công bằng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng BTS nên thực hiện nghĩa vụ của họ", ông nói.

Cũng trong phiên họp, ông Lee Ki Shik tuyên bố quân đội có dự định cắt giảm các vai trò phục vụ cộng đồng đối với tất cả thanh niên nhập ngũ, bao gồm các nhân vật trong ngành giải trí.