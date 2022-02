Lái tàu chở 39 người gặp nạn: 'Tôi trở tay không kịp'

"Vừa chui ra khỏi tàu, tôi liền cởi áo phao rồi lặn vào bên trong thân tàu và cứu được 2, 3 người. Sau đó, tôi kiệt sức nên được đưa vào bờ", ông Sen kể lại.

Chiều 27/2, trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp nằm lọt thỏm giữa con hẻm tại phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam, ông Lê Sen (52 tuổi, thuyền trưởng tàu Phương Đông 05) - người lái cano chở 39 người gặp nạn hôm 26/2 - vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Chia sẻ với Zing, người đàn ông với gương mặt rám nắng, vẻ mặt còn bần thần cho hay vừa trở về nhà sau khi được công an mời đến Trạm y tế phường Cửa Đại. Ông được yêu cầu xét nghiệm nước tiểu, test hơi thở để kiểm tra có sử dụng chất kích thích, ma túy trước khi điều khiển cano hay không.

'Tôi cứu được 2, 3 người rồi kiệt sức'

Lái cano chở khách được 5 năm, đây là lần đầu tiên ông Sen gặp sự cố như vậy. Nhớ lại khoảnh khắc một ngày trước, giọng người đàn ông này run rẩy. Lúc đó trời có gió với sóng tầm cấp 4, tàu thuyền trước khi xuất bến Cù Lao Chàm phải được sự cho phép của bộ đội biên phòng.

"Lúc 13h30 đoàn khách và 3 thuyền viên lên tàu, mọi người đều mang áo phao. Tôi điều khiển tàu chạy vào đến nơi bị tai nạn là khoảng 14h. Khi đó, tàu còn cách đất liền khoảng 1 km. Gặp đầu sóng, tôi hạ ga, vừa tăng ga lên lại thì bất ngờ gặp sự cố, sóng đánh mạnh vào mũi gây vỡ tàu", ông Sen nói.

Ông Lê Sen chưa hết hoàn hồn sau vụ tai nạn lật cano chiều 26/2. Ảnh: Thanh Đức.

Người đàn ông cho biết khi sóng vừa đánh vào mũi tàu, nước lập tức tràn từ trước vào và làm chìm cano trong tích tắc.

"Thật sự tôi trở tay không kịp. Tàu vừa chìm xong thì lật, may mắn tôi chui ra ngoài được. Hành khách không kịp la hét hay phản ứng vì sự việc xảy ra quá nhanh. Tôi vừa chui ra khỏi tàu vừa cởi áo phao, quần áo trên người rồi lặn vào lại bên trong thân tàu để đưa khách ra ngoài. Tôi lặn xuống rồi lôi ra được 2 3 người gì đó. Rồi tôi đuối, kiệt sức nên có người đưa vào bờ", ông Sen nhớ lại.

Vì tính chất công việc, người lái tàu không sử dụng rượu bia để đảm bảo an toàn. Lúc xảy ra sự cố, ông Sen cho biết tốc độ tàu chỉ từ 30-40 km/h.

"Tại luồng tàu chạy trên biển có 2 phao ở 2 bên, tàu phải đi theo giữa luồng để đảm bảo an toàn. Hôm qua tôi cũng điều khiển tàu như vậy, nhưng gặp sóng lạ... Bây giờ giấy tờ, điện thoại của tôi cũng trôi theo con sóng. Sau sự cố này tôi chưa biết có thể theo nghề này nữa không", ông Sen buồn rầu.

Cần hệ thống cảnh báo thiên tai, thời tiết sớm

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết tàu Phương Đông 05 vẫn còn hạn kiểm định, lái tàu và các thuyền viên đều đủ bằng cấp để hành nghề. Sự việc xảy ra hôm 26/2 ông cho rằng có thể một phần do tàu đóng kín rất khó cứu hộ.

Theo ông Sơn, TP Hội An có hơn 40 doanh nghiệp vận tải đang khai thác 130 cano du lịch loại mới này theo yêu cầu của ngành giao thông vận tải.

Cano Phương Đông 05 chở theo 39 người bị lật khiến 15 người tử vong, 2 người mất tích. Ảnh: Thanh Đức.

Chủ tịch UBND TP Hội An nhìn nhận thiết kế tàu đóng kín có thể chống được tạt nước nhưng khi gặp sự cố cứu hộ rất khó khăn.

"Trước đây Hội An cũng xảy ra nhiều vụ lật cano nhưng đều cứu nạn thành công, không có ai tử vong bởi loại cano đó không đóng kín, khi bị lật hành khách đều nhảy ra ngoài được. Hôm qua, lực lượng cứu nạn có kiến nghị về việc cứu nạn loại cano đóng kín này khó khăn hơn. Thực tế là số người kịp nhảy ra khỏi con tàu này đều được cứu hết, kể cả trẻ em", ông Sơn nói.

Theo vị lãnh đạo TP Hội An, trong thời gian tới địa phương sẽ có ghi nhận ý kiến của những người lái tàu, doanh nghiệp để tổng hợp và có kiến nghị phù hợp như có giải pháp thay đổi như có giải pháp thiết kế an toàn, cửa kính có thể bung ra khi xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển hành khách về lâu dài.

"Sáng nay, tôi đã kiến nghị đến lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Sở GTVT về việc cần có hệ thống cảnh báo sớm về thiên tai, thời tiết. Trước đây dự báo theo Trung ương mỗi ngày chỉ một đến 2 lần, bây giờ sẽ dự báo mỗi tiếng một lần để biết tình hình thời tiết. Ngoài ra, việc khảo sát luồng lạch sẽ thực hiện một tháng đến 3 tháng/lần (trước đây 6 tháng) và thả phao phần luồng. Việc nạo vét luồng cửa biển cũng thực hiện mỗi năm một lần để đảm bảo an toàn", ông Sơn nói.