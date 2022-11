Lãi suất liên ngân hàng đi xuống, NHNN giảm lượng bơm tiền

Việc lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại đã dôi dư hơn, theo đó, NHNN cũng giảm sự can thiệp vào thị trường này.

Ngân hàng Nhà nước đã giảm mạnh khối lượng tiền Đồng bơm ra thị trường khi lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt. Ảnh: Chí Hùng.

Số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy cơ quan quản lý tiền tệ đang giảm dần sự can thiệp vào thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại, khi các giao dịch tín phiếu trên thị trường mở đang giảm liên tục.

Cụ thể, trong phiên hôm nay (10/11), nhà điều hành vẫn thực hiện chào mua tín phiếu kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 6%/năm. Tuy nhiên, thị trường chỉ ghi nhận 2/2 thành viên tham gia và trúng thầu với giá trị 871,46 tỷ đồng , giảm mạnh so với những phiên liền trước.

Xét trên biểu đồ hàng ngày, đây đã là phiên thứ 2 liên tiếp NHNN giảm khối lượng tiền bơm ra thị trường thông qua thị trường mở. Đồng thời, việc chỉ có 2 thành viên tham gia đấu thầu nhận tiền cho thấy thanh khoản các nhà băng đã có dôi dư so với trước đó.

Thực tế, với giao dịch kể trên, cơ quan quản lý tiền tệ vẫn đang trong xu hướng bơm ròng khối lượng tiền Đồng ra thị trường. Đây cũng là phiên bơm ròng thứ 9 liên tiếp của NHNN tính từ cuối tháng 10 đến nay.

Riêng tuần này, nhà điều hành đã bơm ròng 4 phiên liên tục với tổng giá trị gần 20.600 tỷ đồng và không thực hiện bất kỳ giao dịch bán tín phiếu hút tiền nào.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TÍN PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NHNN Nguồn: NHNN; Tổng hợp Nhãn 24/10 25 26 27 28 31 1/11 2 3 4 7/11 8 9 10 Mua vào (bơm tiền) tỷ đồng 11999.99 9000.18 5891.11 4999.99 5284.29 12826.52 16999.99 15522.23 4999.99 7826.22 6149.5 8746.83 4802.18 871.46 Bán ra (hút tiền)

-6100 -7000 -29999.5 -9999.6 -19999.4 -9999.8 -9999.8 0 0 0 0 0 0 0 Lãi suất vay liên ngân hàng qua đêm %/năm 5.46 7.16 7.2 6.07 4.79 5.1 6.61 7.12 6.93 6.21 6.01 5.56 5.1 4.82

Trong tháng 10 trước đó, dù vẫn ghi nhận một vài phiên bán tín phiếu hút tiền với giá trị vài chục nghìn tỷ, tính chung cả tháng, NHNN vẫn bơm ròng lượng lớn tiền Đồng ra thị trường để hỗ trợ thanh khoản các ngân hàng thương mại.

Xu hướng này vẫn đang được duy trì từ đầu tháng 11, nhưng khối lượng bơm hàng phiên đã giảm rõ rệt, cho thấy NHNN đang giảm việc can thiệp vào thị trường này.

Việc NHNN có thể giảm sử dụng công cụ tín phiếu để can thiệp vào thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại diễn ra trong bối cảnh lãi suất cho vay liên ngân hàng đang có dấu hiệu hạ nhiệt, hiện đã giảm về dưới 5%/năm với kỳ hạn qua đêm.

Cụ thể, trong phiên hôm nay, lãi suất cho vay liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm về mức 4,82%/năm, thấp hơn 0,28 điểm % so với phiên trước đó, đồng thời là phiên giảm thứ 6 liên tiếp.

So với mức lãi suất 7,12%/năm ghi nhận vào đầu tháng 11, lãi suất cho vay qua đêm chéo giữa các nhà băng đã giảm liên tục 2,3 điểm %.

Tuy vậy, việc lãi suất cho vay các kỳ hạn dài hơn (1 tuần, 2 tuần, 1 tháng…) vẫn ở mức trên 6%/năm, cho thấy các ngân hàng vẫn cần được hỗ trợ trong thời gian tới.

Bên cạnh thị trường liên ngân hàng cân bằng trở lại, sau những can thiệp của NHNN, hiện tỷ giá quy đổi USD/VNĐ cũng đã dừng tăng.

Phiên hôm nay, NHNN công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD ở mức 23.686 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên liền trước và thấp hơn so với cuối tuần trước.

Trên thị trường chính thức, giá mua - bán USD của các ngân hàng thương mại sau giai đoạn tăng mạnh từ giữa tháng 10 đến nay cũng đã ghi nhận xu hướng đi ngang. Hiện phổ biến đã giảm về dưới mức 24.900 đồng/USD.

Trong đó, Vietcombank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 24.720 - 24.870 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 2 đồng so với hôm qua và thấp hơn 7 đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, so với đầu tháng 10, tỷ giá mua - bán USD tại nhà băng này hiện vẫn cao hơn 860 đồng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại nhóm ngân hàng quốc doanh khi cùng niêm yết giá bán ở 24.870 đồng/USD, đều giảm so với phiên liền trước. Tuy nhiên, ở chiều mua vào, VietinBank hiện chỉ chấp nhận mức giá 24.630 đồng/USD, trong khi Agribank đưa ra mức 24.708 đồng/USD và BIDV chấp nhận trả 24.720 đồng/USD.