Nhiều công ty chứng khoán có chung nhận định lãi suất năm 2021 khó có thể giảm tiếp và kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13% so với cùng kỳ.

Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần cắt giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trước ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid-19 lên doanh nghiệp, người dân.

Đến ngày 21/12/2020, tăng trưởng tín dụng đạt 10,1% so với đầu năm và 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị giải ngân cho vay khách hàng trong quý IV/2020 tăng lên 331.000 tỷ đồng , so với mức 200.000 tỷ đồng trong quý liền trước

Trong báo cáo chiến lược về kinh tế vĩ mô năm 2021, nhóm nghiên cứu của Công ty Chứng khoán SSI ước tính Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ trong bối cảnh các ngân hàng trung ương khác cũng thực hiện chiến lược tương tự và đồng USD có thể tiếp tục giảm giá.

Tuy nhiên, chính sách ngoại hối vào năm 2021 có thể thay đổi sau khi Bộ Tài chính Mỹ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ. Đây có thể là yếu tố xúc tác chính để Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc định hướng chính sách “không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng”.

Do đó, SSI kỳ vọng VNĐ có thể tăng giá tương ứng với các chuyển biến tích cực của các yếu tố kinh tế vĩ mô của năm 2021. Trong khi đó, lãi suất có thể thoát đáy vào giữa năm 2021 do tăng trưởng tín dụng mạnh hơn và kinh tế phục hồi.

Năm 2021, SSI dự báo tăng trưởng tín dụng trong khoảng 13-14%, cao hơn mức ước tính 12% của năm 2020 và sát với giai đoạn 2018-2019. Nhóm phân tích cho biết các cơ sở củng cố cho quan điểm này là nền kinh tế phục hồi nhờ sản xuất thành công vaccine Covid-19, dòng tiền chuyển dịch từ trái phiếu doanh nghiệp sang tín dụng ngân hàng và tài chính tiêu dùng tăng trưởng trở lại.

Tăng trưởng tín dụng 2021 có thể đạt 13%. Ảnh: Quỳnh Trang.

Cùng quan điểm trên, chuyên gia phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ tiếp tục trong năm 2021 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đinh gặp khó khăn kéo dài do đại dịch. VDSC ước tính tăng trưởng tín dụng năm nay có thể tăng lên 12-13% cùng với sự phục hồi của nền kinh tế.

Chuyên gia của công ty chứng khoán này cũng dự báo khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất ở mức thấp và kỳ vọng VNĐ sẽ tiếp tục ổn định so với USD vào năm 2021 do đồng USD có thể tiếp tục yếu đi.

Báo cáo chiến lược của VNDirect có cùng nhận định Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong năm 2021 trong bối cảnh áp lực lạm phát năm tới ở mức thấp. Công ty cũng dự báo Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ không cắt giảm lãi suất điều hành thêm nữa nhưng không cho rằng cơ quan này sẽ nâng lãi suất lên trong năm 2021.

Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước có thể hỗ trợ thị trường tiền tệ thông qua thị trường mở, gia tăng dự trữ ngoại hối, nâng trần tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại hoặc lùi thời hạn áp dụng các tiêu chuẩn an toàn tài chính cao hơn đối với các ngân hàng thương mại.

VNDirect dự phóng tăng trưởng tín dụng cũng sẽ đạt mức 13% so với cùng kỳ trong năm 2021. Đồng thời, lãi suất huy động và cho vay có thể giảm thêm 20-50 điểm phần trăm trong năm 2021 trong bối cảnh chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng và áp lực lạm phát hạ nhiệt.