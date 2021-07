Lãi ròng của các doanh nghiệp đang tăng chậm lại

Theo FiinTrade, doanh nghiệp bất động sản cùng với xây dựng và vật liệu; hóa chất; công nghệ thông tin là những nhóm ngành có lợi nhuận sau thuế tăng chậm lại trong quý II vừa qua.

Theo báo cáo mới nhất từ FiinTrade (thuộc FiinGroup), tính ngày 20/7 đã có 213/1.759 doanh nghiệp niêm yết trên ba sàn HoSE, HNX và UPCoM (chiếm 23% vốn hóa toàn thị trường) công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả kinh doanh cho quý II.

Số này bao gồm 11 ngân hàng (chiếm 39,3% vốn hóa ngành) và 198 doanh nghiệp (chiếm 15% vốn hóa khối phi tài chính).

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này cho thấy quý II vẫn ghi nhận xu hướng tăng tốc ở chỉ tiêu doanh thu nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng chậm hơn so với quý I.

Cụ thể, doanh thu thuần của 198 doanh nghiệp (khối phi tài chính) ghi nhận mức tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 19,5% so với quý quý I năm nay. Trong khi đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt là 75,3% so với cùng kỳ và 22,6% so với quý trước.

Theo dữ liệu cập nhật, mức tăng chung chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp ngành tiện ích; dầu khí; và thép. Trong đó, phần lớn là nhờ giá hàng hóa (dầu, LPG và thép) tăng mạnh.

Tuy nhiên, tăng trưởng trong quý III của các ngành này đang phải đối mặt với thách thức lớn đó vì dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng làm giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu; nhu cầu tiêu thụ khí của các nhà máy điện khí thường thiếu ổn định vào mùa mưa; trong khi quý III là giai đoạn thấp điểm tiêu thụ thép và giá thép trong nước đang hạ nhiệt.

Đáng chú ý, dữ liệu chỉ ra xu hướng doanh thu quý II của các doanh nghiệp này vẫn tăng tốc so với quý I nhưng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đã chậm lại dù vẫn duy trì ở mức cao.

Trong đó, bất động sản; xây dựng và vật liệu; hóa chất; công nghệ thông tin là những nhóm ngành có lợi nhuận tăng chậm lại trong quý gần nhất.

Theo FiinGroup, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của 37/149 doanh nghiệp ngành tiện ích (gồm điện; nước và khí đốt) lần đầu tiên tăng trưởng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam đầu năm 2020, đạt lần lượt 14,2% và 7,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng này được đóng góp phần lớn từ doanh nghiệp đầu ngành là PV Gas (GAS) với doanh thu và lãi ròng sau thuế quý II tăng 27,7% và 22,8% nhờ giá LPG hồi phục. Ngoài ra, sản lượng sản xuất và tiêu thụ khí của PV Gas đã giảm 10% trong quý II và dự kiến tiếp tục giảm trong quý III do đây là giai đoạn thấp điểm về nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện.

Với nhóm thủy điện, lãi ròng đã tăng 64,8% so với cùng kỳ và là quý thứ 3 liên tiếp tăng trưởng mạnh. Ngược lại, do phải cạnh tranh gắt gao với nguồn năng lượng tái tạo (điện mặt trời và điện gió), doanh thu và lãi ròng của nhóm doanh nghiệp nhiệt điện đã giảm lần lượt 0,2% và 23,7%.