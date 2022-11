Lai lịch nghi phạm nổ súng ở nhà mẹ vợ cũ

Khi đến nhà mẹ vợ cũ, do ghen tuông, Giang dùng súng tự chế bắn trọng thương anh Diện.

Nguyễn Văn Giang. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Ngày 19/11, một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Lục Nam truy bắt Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1973, trú thôn Chẽ, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi dùng súng tự chế bắn người.

Theo cán bộ này, Giang và chị Nguyệt kết hôn với nhau từ lâu và có một con chung. Sau những bất đồng cuộc sống, họ ly hôn, rồi trở lại sống chung với nhau.

Khoảng 18h ngày 18/11, anh Diện (sinh năm 1976, trú xã Vô Tranh, huyện Lục Nam) đến nhà bà My (mẹ chị Nguyệt) uống nước, nói chuyện. Giang đến nhà mẹ vợ cũ thì thấy anh Diện nên sinh ghen tuông, dùng súng tự chế bắn anh Diện trọng thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Giang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Về lai lịch của Giang, vị cán bộ cho biết người này có tiền án về tội Giết người, bị đưa ra tòa án xét xử vào năm 1997 và mãn hạn tù vào năm 2007. Sau khi về địa phương, Giang làm các công việc liên quan đến nghề mộc.

Phòng PC02 đã phát thông báo truy tìm Nguyễn Văn Giang. Người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về người này, cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp bắt giữ. Cơ quan công an đảm bảo giữ bí mật thông tin, an toàn cho người cung cấp. Ngoài ra, cơ quan công an cũng cảnh báo người dân nếu như che giấu người này sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mọi thông tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ án trên đề nghị người dân cung cấp trực tiếp cho thiếu tá Nguyễn Tiến Hiển, Phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại: 0913.868.345.