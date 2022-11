Lady Mây: 'Tôi không được ưu ái ở Ca sĩ mặt nạ'

Myra Trần khẳng định không được ưu ái ở The Masked Singer Vietnam như dư luận đồn thổi. Nữ ca sĩ nói thêm cô bị ảnh hưởng sức khỏe sau thời gian qua lại giữa Việt Nam và Mỹ.

Kết thúc chương trình The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ, Myra Trần với hình tượng Lady Mây dừng chân ở vị trí thứ 3 sau Phượng Hoàng Lửa Trần Thu Hà và O Sen - giảng viên thanh nhạc Ngọc Mai. Trong suốt chương trình, Myra Trần có nhiều tiết mục gây sốt và đạt lượt xem lớn. Tuy nhiên, Myra Trần cũng gặp những bình luận trái chiều. Khán giả cho rằng cô được ban tổ chức ưu ái vì giao cho bài hát mới.

“Tôi không có khả năng mua giải”

Một trong những lý do khiến Myra Trần tuy có tiết mục gây sốt nhưng chỉ giành vị trí thứ 3 chung cuộc có lẽ là sự an toàn. Nhiều bài do Lady Mây thể hiện trong chương trình là ballad. Thể loại này dễ nghe dễ thuộc nên thường đạt lượt xem lớn. Nhưng so với Ngọc Mai hay Trần Thu Hà, Myra Trần thiếu sự bứt phá và mới mẻ hơn.

Trao đổi với Zing về việc dừng chân ở vị trí thứ 3, Myra Trần cho biết cô vừa vui, hạnh phúc nhưng cũng tiếc nuối vì không còn cơ hội hát cho khán giả trong chương trình. Với cô, việc đến được đêm chung kết và giành vị trí thứ 3 đã là một cái kết đẹp, đặc biệt sau hành trình đầy gian khó vì phải bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam. Nữ ca sĩ sinh năm 1999 thừa nhận cô bị ảnh hưởng sức khỏe, thường xuyên đau cổ và lưng vì lịch trình dày đặc.

“Việc vào được top 3 khiến tôi cảm thấy may mắn. Đặc biệt tôi hãnh diện khi được đứng cùng hai đàn chị có giọng ca nội lực của âm nhạc Việt. Suốt hơn 6 tháng qua, tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời. Tôi tin đây chính là khoảng thời gian cảm nhận được nhiều sự tốt đẹp trong hành trình làm nghề nhất. Tôi chỉ mong thời gian tới có cơ hội được cống hiến nhiều hơn cho khán giả Việt. Osen giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Chị ấy rất tài năng”, Myra Trần chia sẻ với Zing.

Hình ảnh của Lady Mây trong chương trình. Ảnh: The Masked Singer Việt Nam.

Khi được hỏi về việc chọn ca khúc an toàn, chưa có sự bứt phá, Myra Trần trả lời: “Vẫn có tiết mục tôi thay đổi dòng nhạc, chẳng hạn active rock hay ca khúc tiếng Anh. Tôi đã cố gắng thử thách bản thân qua mỗi vòng thi. Nhưng đúng là từ đầu cuộc thi, tôi không đặt ra chiến thuật và không có danh sách bài cụ thể. Các ý tưởng của tôi cũng bị thay đổi liên tục. Những năm vừa qua, tôi chưa đạt thành công nên ở chương trình này tôi muốn hoàn thành tiết mục một cách trọn vẹn nhất và chạm tới cảm xúc của khán giả”, Myra Trần giải thích.

Nữ ca sĩ cho biết cô đam mê ballad, đặc biệt những bài khoe được cảm xúc và chất giọng. Do đó, hiện tại cô muốn khán giả cảm nhận giọng hát và cảm xúc của bản thân một cách chân thật nhất. Myra Trần bày tỏ cô sẽ từ từ thay đổi và thử sức với nhiều thể loại hơn.

Tin đồn Myra Trần được ưu ái trong chương trình xuất phát từ việc cô hát ca khúc mới. Ngoài ra, ở đêm chung kết, cô chiến thắng giải Ca sĩ triển vọng dù chưa lột mặt nạ. Khán giả thắc mắc ban tổ chức biết Lady Mây là ca sĩ trẻ, mới đi hát hay hoạt động lâu năm mà trao giải triển vọng. Điều này khiến thông tin Lady Mây mua giải càng lan truyền.

Trong cuộc trò chuyện với Zing, Myra Trần cũng khẳng định cô không có khả năng mua giải hay được ưu ái. Những ca khúc nữ ca sĩ được thể hiện trong chương trình đều do tác giả và ban tổ chức tin tưởng.

“Trong chương trình, mỗi mascot sẽ có danh sách bài hát riêng. Trong list đó, bài nào cảm được tôi sẽ chọn để trình bày. Danh sách của tôi có cả ca khúc mới lẫn sản phẩm cũ để cover, chẳng hạn Như những phút ban đầu. Và nhiều ca khúc mới trong số đó khiến tôi thấy đồng điệu nên tôi quyết định chọn lựa, chứ tôi hoàn toàn không thể mua giải hay được ưu ái. Điều quan trọng, tôi phải cảm được ca khúc thì chương trình mới giao cho tôi trình diễn”, Myra Trần nhấn mạnh.

Gặp khó khăn trong tiết mục kết hợp với Trần Thu Hà và Ngọc Mai

Đêm concert chung kết và trao giải của The Masked Singer Việt Nam vướng nhiều tranh cãi. Ngoài vấn đề thiếu ghế ngồi cho khán giả VVIP, chương trình còn bị chê về âm thanh. Tiết mục của 3 mascot cũng được đánh giá là thiếu mượt mà, ăn ý.

Nói về vấn đề trên, Myra Trần chia sẻ: “Những ngày tổng duyệt cho chương trình, tôi phải đeo 2 tai nghe in-ear. Tôi không nghe được âm thanh bên ngoài như thế nào. Tôi chỉ nghe theo âm thanh trong tai nghe in-ear để có thể hát được. Khi nghe qua in-ear, tôi thấy giọng mình rất ổn. Về phần âm thanh ở ngoài, tôi cũng đọc những bình luận trái chiều. Tuy nhiên, với tư cách người trình diễn, tôi chỉ biết cố gắng để hoàn thành tốt tiết mục của hôm đó”.

Với tiết mục của 3 mascot, Myra giải thích những ngày concert diễn ra, trời đổ mưa nên các mascot không được tập trên sân khấu. Đặc biệt 3 mascot nhận bài hát trong thời gian rất ngắn và gấp rút. Myra và Trần Thu Hà lại ở Mỹ. Do đó, mỗi lần liên hệ để tập luyện, các mascot gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, họ đã cố gắng hoàn thành quá trình tập luyện theo lịch của chương trình.

Ngay sau đêm chung kết, Myra Trần ra mắt MV Tình yêu đến sau. Tuy nhiên, MV này được nhận xét khá đơn điệu và không hấp dẫn. Trước bình luận trái chiều về sản phẩm, Myra Trần cho biết cô cùng ê-kíp sản xuất MV trong lúc tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ. Cô không nghĩ bản thân sẽ vào sâu trong chương trình nên kế hoạch sản xuất MV bị thay đổi và thực hiện gấp rút.

“Tương tự Lady Mây, nhân vật trong MV che đi gương mặt và chỉ thể hiện tâm hồn, giọng hát. Đó là những gì tôi muốn truyền tải tới khán giả. Tôi hy vọng mọi người hiểu về con người và giọng hát của tôi. Sau đó, trong thời gian nhanh nhất có thể, tôi sẽ cố gắng đáp ứng cả yêu cầu nghe và nhìn”, nữ ca sĩ nói.

Myra Trần được chú ý sau Ca sĩ mặt nạ. Ảnh: NVCC.

Myra Trần (Trần Minh Như, sinh năm 1999) sống cùng bố mẹ và em trai tại thành phố Federal Way, bang Washington. Nữ ca sĩ từng tham gia Nhân tố bí ẩn 2016 và là học trò của Hồ Quỳnh Hương ở chương trình. Năm đó, cô đoạt giải quán quân. Năm 2019, Myra Trần tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện ở American Idol 2019 với tiết mục One Night Only và được giám khảo Katy Perry khen ngợi.

Katy Perry cho rằng giọng hát nội lực của thí sinh trẻ “phá tan mọi rào cản và kéo chúng ta lại gần nhau hơn”. Sau đó, thí sinh người Việt gây được sự chú ý lớn từ truyền thông Mỹ như USA Today, Good Morning America của ABC, Billboard…

Sau American Idol, Myra đã ấp ủ nhiều kế hoạch tuy nhiên lịch trình bị thay đổi vì dịch bệnh bùng phát. Do đó, ngoài dấu ấn ở các cuộc thi âm nhạc, Myra Trần chưa có sản phẩm riêng tạo tiếng vang. Tên tuổi của cô vẫn khá xa lạ ở thị trường nhạc Việt cho đến khi nổi tiếng qua Ca sĩ mặt nạ.