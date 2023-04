Lady Jane cưới nam diễn viên kém 10 tuổi

Lim Hyun Tae yêu Lady Jane từ cái nhìn đầu tiên. Sau 7 năm hẹn hò, họ quyết định về chung một nhà.

Ngày 14/4, tờ Hankookilbo đưa tin nam diễn viên Lim Hyun Tae xác nhận kết hôn với nữ ca sĩ hơn 10 tuổi là Lady Jane. Hai người dự định tổ chức lễ cưới tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 14/10.

Lady Jane chia sẻ Lim Hyun Tae trưởng thành và nam tính hơn so với tuổi thật. Trong khi đó, Lady Jane được khen ngợi duyên dáng, tỉ mỉ và sống tình cảm.

Lim Hyun Tae tâm sự anh yêu Lady Jane từ cái nhìn đầu tiên. Nam diễn viên kể: "Tôi là MC của chương trình Audition Truck và Lady Jane tham gia với tư cách khách mời. Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và chủ động xin số điện thoại của cô ấy".

Lim Hyun Tae và Lady Jane tổ chức lễ cưới vào tháng 10 tới.

Lady Jane (tên thật Jun Ji Hye, sinh năm 1984) xuất hiện lần đầu ở ngành giải trí với tư cách giọng ca chính của ban nhạc indie Archie Bird năm 2006. Cô nổi tiếng với biệt danh “Nữ thần Hongdae” nhờ ngoại hình nổi bật. Với tính cách dí dỏm, tài ăn nói, Lady Jane cũng thường xuyên xuất hiện trong một số chương trình. Gần đây, cô lấn sân phim ảnh qua dự án Bride of Black.

Lim Hyun Tae sinh năm 1994, ban đầu ra mắt cùng nhóm Bigflo với nghệ danh High Top. Sau đó, anh tiếp tục được khán giả biết tới qua vở kịch Twenty hay Love in the Rain. Anh cũng xuất hiện trong một số bộ phim như People with Flaws, Teabing Unintentional Love Story và gần đây Taxi Driver 2 phát trên SBS.