Kylie Jenner đăng ảnh phủ sơn vàng trên người

Kylie Jenner khoe khéo đường cong quyến rũ khi phủ kín phần thân trên bằng lớp sơn vàng óng ánh.

Ngày 2/8, Kylie Jenner đăng ảnh mới trên trang cá nhân nhằm thông báo về bộ sưu tập mỹ phẩm chuẩn bị ra mắt. Cô mặc quần tắm xẻ hông cao, đeo hoa tai tròn bản lớn, đồng thời phủ lên cơ thể lớp sơn vàng lấp lánh.

Kylie Jenner dùng tay che vòng một, tạo dáng gợi cảm trước ống kính.

Cô viết: "Bộ sưu tập mừng sinh nhật 24K ra mắt vào ngày 10/8. Chúng tôi rất nóng lòng để chia sẻ những điều mới mẻ với các bạn".

Kylie sẽ bước sang tuổi 24 vào ngày sinh nhật 10/8 sắp đến. Hàng năm, cô đều tổ chức sinh nhật bằng việc ra mắt bộ sưu tập Kylie Cosmetics phiên bản giới hạn.

Em gái Kim Kardashian đã tái khởi động thương hiệu khi cải cách tất cả sản phẩm làm đẹp trở nên "sạch và thuần chay".

Đến nay, thương hiệu của Kylie tập trung phát triển dòng sản phẩm son, phấn má hồng, bút kẻ mắt và các sản phẩm dành cho lông mày.

Mỗi năm Kylie Jenner đều chọn một chủ đề đặc biệt nhân dịp ra mắt sản phẩm mới vào ngày sinh nhật. Năm nay, cô chọn màu vàng 24K. Vàng là gam màu đại diện của năm 2021. Mặt khác, sắc vàng cũng phù hợp với không khí sôi động của Olympic Tokyo 2020 đang diễn ra tại Nhật.

Ở tuổi 21, Forbes công bố Kylie Jenner là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới nhờ thương hiệu làm đẹp Kylie Cosmetics của cô. Nhưng trong cuộc điều tra vào tháng 5/2020, Forbes báo cáo rằng Kylie thực tế không phải là tỷ phú. Tạp chí cho rằng em gái Kim Kardashian đã phóng đại quy mô, lợi nhuận của công ty.

Kylie Jenner là gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch của thương hiệu làm đẹp do cô sáng lập.

Kylie Jenner thành lập công ty mỹ phẩm vào năm 2015. Bất chấp danh hiệu tỷ phú gây tranh cãi, cô vẫn kiếm bộn tiền và xây dựng đế chế mỹ phẩm cho riêng mình.

Kylie và các chị em trong gia đình Kardashian nổi tiếng sau show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians và chương trình phụ Life of Kylie. Nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội, Kylie Jenner thường xuyên quảng bá sản phẩm, làm người mẫu trong nhiều chiến dịch mới của thương hiệu.