Kỹ xảo giả trân trong phim 'Phúc lưu niên'

Bộ phim truyền hình "Phúc lưu niên" được chú ý với kịch bản mới mẻ, nhưng cũng gây khó chịu với phông nền ghép kém chỉn chu.

Sina đưa tin bộ phim cổ trang Phúc lưu niên với sự tham gia của dàn diễn viên Hình Phi, Kinh Siêu, Trạch Tử Lộ trở thành đề tài bàn luận nhưng không phải nhờ kịch bản thu hút mà do phần kỹ xảo "không thể giả hơn".

Cụ thể, trong tập 8, nam chính Mục Xuyên (Trạch Tử Lộ) biết tin nữ chính Lục An Nhiên (Hình Phi) qua đời, đau xót, chàng gặp lại nàng trong giấc mơ. Tuy nhiên, cảnh quay đồng lúa bị đánh giá là quá giả, lộ rõ đang sử dụng phông nền để ghép bối cảnh.

"Năm 2022 rồi mà tôi vẫn phải xem phim với kỹ xảo kém cỏi như thế này, còn không bằng cảnh quay của 20 năm trước", "Nhà sản xuất cũng quá qua loa, đây không phải cảnh quay khó, đòi hỏi kỹ thuật cao, tạo dựng phức tạp, nhưng họ vẫn đem lại kết quả khó nhìn như vậy", "Kỹ xảo làm hỏng ấn tượng của của tôi với Phúc lưu niên, tiếc cho diễn xuất và kịch bản của phim", là nhận xét của người xem với phân cảnh hai nhân vật chính gặp nhau.

Cảnh gặp lại ở cánh đồng lúa bị chê trong Phúc lưu niên.

Sina bình luận các nhà sản xuất phim ngày nay thiếu sáng tạo và đầu tư vào cách quay, tạo dựng bối cảnh. Họ lạm dụng phông nền xanh nhưng kỹ thuật chỉnh sửa kém cỏi. Trong khi đó, từ những năm 1982, đạo diễn Dương Khiết đã đi khắp nơi để quay Tây du ký một cách chân thực sống động nhất.

Đạo diễn ngày trước tìm nhiều cách để biến ý tưởng quay phim thành sự thật, họ mất nhiều tháng đi tìm bối cảnh. Nhưng, nhà sản xuất thời nay chỉ quay một dự án phim trong 3-4 tháng, tạo nên những sản phẩm mỳ ăn liền, chất lượng kém.

Phúc lưu niên bị đánh giá là có kỹ xảo nghèo nàn, nhưng nội dung mới lạ, hấp dẫn và diễn xuất của các nghệ sĩ tốt. Phim kể về cuộc đời của Lục An Nhiên (Hình Phi), vốn là con gái thương gia giàu có.

Cô thông minh, tính tình ôn hòa, nhưng quá tin người dẫn tới cái chết của mẹ và em trai. Cô bị chính chồng là vương gia Mục Trạch (Kinh Siêu) tính kế, dẫn tới con trai qua đời, còn mình táng thân trong biển lửa.

Lục An Nhiên may mắn sống lại. Khi nhìn rõ những âm mưu thủ đoạn của mẹ kế, em gái cùng cha khác mẹ và chồng, nàng lên kế hoạch trả thù. Cùng với đó, Lục An Nhiên còn đáp lại tình cảm của Mục Xuyên (Trạch Tử Lộ), người kiếp trước âm thầm yêu và giúp đỡ cô. Hình Phi thể hiện rõ hai thái cực đối lập yếu đuối, khờ khạo ở đời trước và gan dạ, tàn nhẫn sau khi sống lại.

Hình Phi làm mới mình với hình ảnh mạnh mẽ, thông minh, gan dạ trong Phúc lưu niên.

Hình Phi (1994) được cư dân mạng Trung Quốc ưu ái gọi là "bạn gái quốc dân" nhờ những vai diễn đáng yêu trong Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi, Gửi thời thanh xuân ấm ấp của tôi. Năm 2019, Hình Phi được truyền thông Hong Kong bình chọn nằm trong nhóm "tứ tiểu hoa web drama lứa 9X" bên cạnh Cúc Tịnh Y, Ngô Thiến, Lý Khải Hinh.

Ngoài phim Phúc lưu niên, Hình Phi còn góp mặt trong phim Phi Hồ ngoại truyện đang phát sóng với vai Trình Linh Tố - đệ tử của cao thủ độc dược Vô Điền, người yêu thầm Hồ Phỉ.