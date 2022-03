Kỳ vọng vào sự xuất hiện chung của Shang-Chi và Deadpool

Họa sĩ thiết kế của Marvel tiết lộ câu chuyện đằng sau việc Deadpool xuất hiện trong những bức hình vẽ bối cảnh “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Hồi đầu tuần, một số bức tranh minh họa kịch bản Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã được tiết lộ trên Internet. Người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thấy cảnh Deadpool và Proxima Midnight giao chiến trong một hộp đêm ở Macau cũng xuất hiện trong số này.

Bức tranh làm dấy lên nghi vấn Marvel Studios từng lên kế hoạch để Deadpool xuất hiện trong Marvel Studios từ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Tuy nhiên, hôm 9/3, họa sĩ Andrew Kim - tác giả bức minh họa trên cho Marvel Studios - đã làm sáng tỏ tin đồn này.

Bức hình vẽ Deadpool và Proxima Midnight giao đấu trong bộ tranh minh họa kịch bản Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: Andrew Kim.

Chia sẻ với trang Chatterbox Film, Kim cho biết mình chỉ đơn thuần chọn ngẫu nhiên hai nhân vật của Marvel để đặt vào khung cảnh sàn đấu. Marvel Studios chưa bao giờ lên kế hoạch để Deadpool hay Proxima Midnight xuất hiện trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

“Nói ngắn gọn thì, xin lỗi đã làm các bạn thất vọng. Cả Deadpool và Proxima đều không liên quan đến bộ phim ngay từ đầu. Khi thiết kế khung cảnh trường đấu, người thiết kế sản xuất của tôi gợi ý rằng trong bức tranh minh họa, có thể đưa các nhân vật khác của Marvel lên sàn”, vị họa sĩ giải thích.

Anh tiếp tục: “Deadpool và Proxima là ý tưởng nảy ra trong đầu tôi, bởi phong cách chiến đấu ngoan cường của họ rất hợp với bối cảnh. Chưa kể, bộ đồ màu đỏ của Deadpool cũng rất nổi bật với hậu cảnh tối tăm”.

Tuy không xuất hiện trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, nhiều khả năng ngày Deadpool hiện diện ở Vũ trụ siêu anh hùng Marvel đã rất gần. Thời gian qua, nhiều tin đồn trên Internet - được cho là bắt nguồn từ nội bộ Marvel Studios - tiết lộ siêu anh hùng sẽ xuất hiện ở cảnh hậu danh đề Doctor Strange in the Multiverse of Madness.