Kỳ vọng mới với ngành du lịch hậu Covid-19

Để nhanh chóng lấy lại đà phục hồi, ngành du lịch không những cần mang tới những trải nghiệm hấp dẫn để thu hút du khách mà còn phải đảm bảo tiêu chí an toàn trong mùa dịch.

Khi nhiều nước trên thế giới nới lỏng các hạn chế xuất nhập cảnh và dần coi Covid-19 như bệnh đặc hữu, ngành du lịch đang ngày càng hy vọng rằng 2022 sẽ là năm chứng kiến sự bùng nổ trở lại.

Trong những năm qua, đại dịch đã dần làm thay đổi cách du khách quốc tế tận hưởng những chuyến đi. Nếu như trước dịch, du khách muốn hướng tới sự vui vẻ, thoải mái mỗi khi xê dịch thì giờ đây, tiêu chí an toàn cũng không kém phần quan trọng.

Vì vậy, để có thể đáp ứng nhu cầu đi lại hậu đại dịch, nhiều quốc gia phải nhanh chóng thích nghi và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để chào đón du khách quốc tế.

Tiêu chuẩn du lịch quốc tế mới

Là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, ngành du lịch đã chứng kiến một sự phục hồi nhẹ vào đầu năm 2021, song sự xuất hiện của biến chủng Omicron lại làm đảo lộn tất cả.

Vì vậy, việc du lịch phải học cách sống chung với Covid-19 là một điều tất yếu. Tuy nhiên, theo Mario Hardy, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương, nhiều du khách vẫn thực sự lo sợ về việc nhiễm bệnh. Và nỗi sợ hãi này đang định hình lại nhu cầu của du khách cho các chuyến đi, theo BBC.

Sau một thời gian dài sống dưới những hạn chế về biên giới, nhiều người có tâm lý “du lịch trả thù” khi những hạn chế biên giới dần được dỡ bỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc khao khát đi du lịch của họ mạnh mẽ hơn cả thời điểm trước khi đại dịch bùng phát, theo Fortune.

Singapore mở cửa chào đón du khách quốc tế. Ảnh: AFP.

Bên cạnh đó, Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống và làm gia tăng mối lo ngại về sức khỏe tinh thần đối với hầu hết mọi người. Do đó, nhiều người hiện mong muốn trải nghiệm mô hình chăm sóc sức khỏe để hồi phục tinh thần và thể chất hậu Covid-19, theo Medical Tourism.

Giờ đây, du khách muốn tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn trên thế giới sau hai năm dịch bệnh. Vì vậy, để vững bước trên đà phục hồi hậu Covid-19, ngành du lịch phải thích ứng trước những nhu cầu mới của những du khách đam mê khám phá, đáp ứng đồng thời hai tiêu chí: Mang đến trải nghiệm thú vị và đảm bảo an toàn cho du khách.

Là một trong những quốc gia đi đầu trong xu thế này, Singapore đã sẵn sàng và tiên phong sáng tạo những trải nghiệm và dịch vụ độc đáo, an toàn. Từ đó, đảo quốc sư tử đã bắt đầu “hình dung lại” ngành du lịch.

Cụ thể, STB tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch SingapoReimagine (Hình dung lại Singapore), đồng thời giúp các công ty du lịch phát triển các sản phẩm và trải nghiệm hấp dẫn. Poh Chi Chuan, quan chức cấp cao của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho biết trải nghiệm dựa trên công nghệ sẽ là chìa khóa quan trọng trong việc định hình lại ngành du lịch.

Sẵn sàng chào đón du khách trở lại

Sau khi nhận thấy biến chủng Omicron gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn Delta, nhiều quốc gia Đông Nam Á bắt đầu mở cửa chào đón du khách quốc tế với mức độ mở khác nhau.

Chẳng hạn, sau gần 2 năm đóng cửa biên giới, Philippines đã bắt đầu mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm chủng mà không cần cách ly. Từ ngày 1/4, Malaysia cũng sẽ mở cửa biên giới hoàn toàn và chuyển sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu.

Là một trong những quốc gia đi đầu xu thế mở cửa của thế giới để hồi sinh ngày du lịch, Singapore đã triển khai chương trình Hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng (VTL) từ tháng 9/2021, cho phép du khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19 từ một số nước nhập cảnh mà không cần cách ly.

Và khi bước vào giai đoạn sống chung với dịch bệnh, Singapore đã nới lỏng các quy định nhập cảnh, cho phép mọi du khách từ mọi quốc gia đã tiêm chủng và trẻ em dưới 12 tuổi nhập cảnh không cần cách ly từ ngày 1/4.

Singapore mở cửa chào đón du khách thế giới sau hai năm đóng băng vì đại dịch. Ảnh: Channel News Asia.

Sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Singapore đã tập trung vào việc tìm ra những giải pháp thông minh và nhạy bén để giữ cho quốc đảo luôn là một điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế.

Trọng tâm chính của Singapore trong việc mở cửa du lịch là vận dụng sự đổi mới và công nghệ để mang tới tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho du khách, đồng thời không ngừng mang đến trải nghiệm thú vị và sôi động.

Để chuẩn bị chào đón du khách quốc tế quay trở lại, quốc đảo cũng tổ chức những chuyến trải nghiệm “phygital (thực ảo song hành), từ đó vừa đảm bảo an toàn, vừa mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Đây là sự kết hợp giữa những ưu điểm của cả môi trường trực tuyến và không gian đời thực để mang đến trải nghiệm độc đáo, mới lạ cho người dùng. Trải nghiệm này còn được xem như bàn đạp để doanh nghiệp phục hồi bền vững và bứt phá trở lại khi du lịch quốc tế hoạt động trở lại.

Chẳng hạn, National Gallery Singapore tổ chức triển lãm Children’s Biennale dành cho trẻ em thông qua trải nghiệm “phygital” độc đáo. Triển lãm đã khai mạc từ tháng 5/2021 và kéo dài tới cuối năm nay.

Children's Biennale 2021 là triển lãm phygital đầu tiên đảo quốc tổ chức. Ảnh: Littledayout.

Bên cạnh đó, khi khám phá đảo quốc Singapore, du khách cũng có thể ghé thăm và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị mang dấu ấn của công nghệ tại nhiều địa điểm như National Museum of Singapore, National Gallery Singapore, Funan Mall,...

Khi khám phá đảo quốc, du khách quốc tế còn có thể đắm mình vào những trải nghiệm thể thao chất lượng. Họ có thể tham gia vào các sự kiện thể thao đẳng cấp thế giới như Giải vô địch Golf thế giới dành cho nữ HSBC, Standard Chartered Singapore Marathon,...

Singapore Grand Prix quay trở lại sau hai năm vắng bóng do đại dịch Covid-19. Ảnh: Sutton Images.

Một trong những tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Singapore cam kết mở cửa trở lại, STB hôm 27/1 công bố một thỏa thuận mới kéo dài 7 năm để tiếp tục tổ chức giải đua Công thức một tại đây, theo Straits Times. Năm nay, các tay đua dự kiến thi đấu trên đường đua Marina Bay Street Circuit, bắt đầu từ ngày 30/9.

Ngoài ra, du khách cũng có thể tăng cường sức khỏe và cải thiện tinh thần thông qua nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe được tổ chức tại quốc đảo, chẳng hạn sự kiện An Emergence of Self - những chuyến đi tự thiết kế để khám phá bản thân và nhiều địa điểm nổi tiếng do Blue Sky Escapes tổ chức hay Brompton Adventures - khám phá vẻ đẹp của Singapore trên chiếc xe đạp gấp, do Capella Singapore cung cấp,...

Qua đây, du khách có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ, song vẫn đảm bảo được sự an toàn cao nhất cho bản thân trong mùa dịch. Có thể thấy, giờ đây, Singapore đang chào đón du khách quốc tế với các tiêu chuẩn mới cùng trải nghiệm độc đáo độc đáo, đáp ứng những kỳ vọng mới hậu đại dịch.