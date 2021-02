Kỹ thuật gọt hàm V-line tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo

Những gương mặt có góc hàm vuông, thô cứng… sẽ trở nên hài hòa hơn với phương pháp phẫu thuật gọt hàm V-line tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo.

Một khuôn mặt V-line phải có góc hàm thon gọn (được tạo bởi đường viền của xương hàm và xương cằm) và cằm với tỷ lệ phù hợp. Phương pháp phẫu thuật gọt hàm V-line sẽ can thiệp vào vùng xương góc hàm nhằm loại bỏ phần xương nhiều góc cạnh, thô bè, tạo hình chữ V có độ dài cân đối và hợp lý.

Gọt hàm V-line được biết đến rộng rãi tại Hàn Quốc.

Phương pháp làm đẹp này đòi hỏi tính an toàn cao, nên chuyên môn, tay nghề và kinh nghiệm của bác sĩ là yếu tố quyết định. Bên cạnh những yếu tố trên thì thiết bị kỹ thuật cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả phẫu thuật. Tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, hệ thống máy móc sử dụng trong quy trình gọt hàm đều hiện đại, tiên tiến. Công nghệ Vectra XT3D giúp khách hàng xem trước quy trình, kết quả trước khi thực hiện. Máy chụp X-quang 3D cho phép bác sĩ phân tích đặc điểm hình dáng và độ xốp của xương hàm, xác định được hệ thống dây thần kinh cũng như vị trí cắt xương trước khi phẫu thuật.

Ngoài ra, trang thiết bị y tế được Bệnh viện Gangwhoo đầu tư kỹ lưỡng, nhất là máy cắt xương, giúp cuộc phẫu thuật an toàn, chính xác hơn. Với tiêu chí can thiệp càng đúng đắn, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật càng cao. Bên cạnh đó, phòng phẫu thuật tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đạt điều kiện vô trùng theo quy định của Bộ y tế.

Gọt hàm V-line là một trong những công nghệ thẩm mỹ được ưa chuộng.

Trong quá trình phẫu thuật gọt hàm tại Bệnh viện Gangwhoo, nhờ hỗ trợ của kỹ thuật nội soi hiện đại, bác sĩ sẽ quan sát chính xác nhất từng góc cạnh xương hàm qua màn hình. Nhờ kỹ thuật này nên việc "dao kéo" chỉ là một đường vạch nhỏ nằm trong miệng, do đó vết mổ không đau, khồng bầm, không để lại sẹo, mang đến kết quả thẩm mỹ cao. Tiếp đó, bác sĩ thực hiện các thao tác cắt - gọt, loại bỏ phần dư thừa hai bên xương hàm bằng thiết bị cắt xương siêu âm.

Máy cắt xương sử dụng trong gọt mặt đảm bảo quá trình thực hiện được an toàn, chuẩn xác, giúp việc cắt xương không đau hay chảy máu. Đồng thời, lưỡi cắt rất mỏng nên không làm tổn thương, không tạo bột xương, vết thương nhanh lành, giảm tình trạng sưng nề. Độ bè của xương hàm giảm theo đúng tỷ lệ định sẵn thông qua phim X-quang 3D, máy đồng thời xem xét những phần cần phải chỉnh sửa chính xác nhất, cho khuôn mặt thon gọn, đẹp tự nhiên.

Phòng phẫu thuật đạt chuẩn của Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo.

Hiện nay, bệnh viện thẩm mỹ này áp dụng ba kỹ thuật gọt hàm V-line chính, dựa vào hình dáng của khuôn mặt từng khách hàng bác sĩ sẽ sử dụng kỹ thuật phù hợp. Đối với những trường hợp xương góc hàm quá to, bác sĩ sẽ tiến hành đo, vẽ, cắt đi một lượng xương hàm nhất định để khuôn mặt trở nên thon gọn. Trường hợp khuôn mặt tròn to do túi mỡ má quá lớn, khách hàng cần làm tiểu phẫu để lấy túi mỡ má làm thon gọn khuôn mặt. Đối với xương hàm to có thể do cơ cắn, bác sĩ sẽ dùng phương pháp làm thon gọn cơ cắn mà không cần phải gọt hàm V-line.

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo (576-578 Cộng Hòa, TP.HCM) quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có tay nghề trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, mỗi một bác sĩ đều có thế mạnh trong một lĩnh vực chuyên sâu như bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ mũi, chuyên khoa thẩm mỹ mắt, chuyên khoa về thẩm mỹ da… Trong đó, BSCKI Phùng Mạnh Cường từng là giáo sư thỉnh giảng bộ môn thực hành phẫu thuật thẩm mỹ tại trường Đại học Catholic Hàn Quốc.