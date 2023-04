Kỳ nghỉ không chen chúc ở Bảo Lộc

Nằm ở vùng cao nguyên Lâm Viên, Bảo Lộc sở hữu không gian yên tĩnh, khí hậu mát mẻ, nhiều địa điểm vui chơi đẹp không thua kém Đà Lạt.

Với khung cảnh hoang sơ, không quá đông người, Bảo Lộc đang được nhiều du khách để mắt đến. Ảnh: @phuongtran.sen.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều du khách bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến du lịch xa. Trong số các điểm đến, Đà Lạt luôn nằm trong top đầu vì có nhiều hình thức vui chơi, ăn uống. Thêm vào đó, khí hậu se lạnh nơi đây cũng thích hợp để lui tới vào những ngày oi bức.

Tuy nhiên, Đà Lạt ngày càng đông đúc và thương mại hóa, nhiều du khách có xu hướng chuyển sang vi vu Bảo Lộc. Tuy không quá rầm rộ, Bảo Lộc vẫn có cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu mát mẻ và nhiều điểm tham quan, món ăn ngon, không gian có phần yên tĩnh hơn khi khách du lịch chưa quá nhiều.

Săn mây vào buổi sáng

Với địa hình nhiều cung đường đèo, núi cao hùng vĩ, Bảo Lộc vào buổi sáng luôn có những đám mây trắng vờn quanh đỉnh núi. Đến đây, du khách có thể săn mây ở bất kỳ nơi nào. Địa điểm săn mây thu hút nhiều du khách nhất là núi Đại Bình.

Nếu muốn săn được nhiều mây, du khách có thể tìm đến núi Đại Bình. Ảnh: An Huy.

Tọa lạc tại xã Lộc Thành, núi Đại Bình được xem như "nóc nhà của thành phố Bảo Lộc" với độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Bên dưới là dòng sông Đại Bình uốn lượn, xen kẽ thung lũng cà phê và chè. Đứng trên đỉnh núi, du khách sẽ trầm trồ trước những đám mây đặc quánh, phủ kín cả thung lũng và một góc thành phố Bảo Lộc thấp thoáng ở phía xa.

Để lên đỉnh núi, du khách phải thực hiện cung đường trekking 6-12 km. Hiện tại, đường lên núi vẫn còn hoang sơ, khá hẹp và dốc, du khách nên đi vào những ngày khô ráo, không có mưa. Nếu đi xe máy, du khách có thể gửi ở nhà người dân dưới chân núi.

Du khách có thể săn mây tại một số địa điểm khác như đồi mây Lộc Thành, đồi đá Lam Sơn, đồi Vô Ưu, chùa Linh Quy Pháp Ấn. Ảnh: Nguyễn Thu Hậu.

Theo kinh nghiệm từ những người hay đi phượt, thời điểm săn mây thích hợp nhất là từ tháng 11 đến tháng 7. Lúc này, thời tiết Bảo Lộc ổn định, nhiều khả năng gặp biển mây, trời se lạnh về đêm. Du khách cần thức dậy sớm, có mặt trên đỉnh núi lúc 4-5h để chiêm ngưỡng những tia nắng đầu ngày len lỏi qua biển mây bồng bềnh.

Chia sẻ về trải nghiệm săn mây tại Bảo Lộc, du khách Nguyễn Duy Tuấn cho biết cảm giác thưởng thức tách cà phê thơm, đón bình minh lên với những đám mây trôi lững lờ trước mắt không thể diễn tả bằng lời. Đây cũng là cách khởi động một ngày mới đầy hứng khởi.

Những ngọn thác đẹp mãn nhãn

Bảo Lộc chưa phát triển mạnh về du lịch, hầu hết cảnh quan vẫn giữ nguyên nét hoang sơ. Ngoài núi rừng bạt ngàn, nơi đây còn được tạo hóa ban tặng những con thác tuyệt đẹp.

Nằm tại xã ĐamB'ri, thác Dambri là ngọn thác lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với chiều cao hơn 60 m, độ rộng 30 m, tạo thành 2 dòng chảy cao thấp từ trên cao dội xuống tung bọt trắng xóa. Hiện tại, ngọn thác này thuộc khu du lịch Dambri nên du khách có thể tham gia thêm các hoạt động thú vị như đi xe trượt, đạp vịt, đi đu quay lồng… khi đến tham quan thác.

Thác Dambri là con thác lớn và đẹp bậc nhất tỉnh Lâm Đồng, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Denim Phạm, Vũ Trà My.

Dưới chân thác, chủ đầu tư đã xây dựng cây cầu hình tam giác với 3 tọa độ, bắc qua suối và những vách đá gồ ghề, phủ đầy rêu xanh. Ba tọa độ này tương ứng với 3 điểm dừng chân để du khách ngắm dòng nước cuồn cuộn. Nếu ưa thích khám phá, du khách có thể đi bộ qua 138 bậc thang, men dọc vách đá và sườn núi để xuống chân thác.

Đường đến thác Dambri không quá khó, du khách chỉ cần thuê xe máy và chạy theo quốc lộ 20. Những đồi trà, đồi cà phê xanh ngát hoặc những cánh đồng trắng hoa cà phê dọc 2 bên đường sẽ lần lượt thu vào tầm mắt.

Mang hơi thở của cao nguyên, ẩn trong khu rừng rậm rạp, tách biệt hoàn toàn với thành phố, thác Tam Hợp sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ, làm say lòng biết bao du khách.

Thác Tam Hợp nằm tách biệt trong khuôn viên chùa Di Đà. Ảnh: Phương Thùy.

Thác Tam Hợp gồm 3 dòng nước lớn đổ mạnh từ độ cao 70 m xuống, hội tụ thành dòng suối hiền hòa bên dưới. Bao quanh thác là những tán cây xanh mướt và hoa dại mọc giữa khe đá. Dạo chơi tại thác Tam Hợp vào sáng sớm, khi sương còn chưa tan mới cảm nhận hết được sự huyền diệu của thiên nhiên.

Du khách Thùy Phương, người từng khám phá các ngọn thác ở Bảo Lộc, chia sẻ: "Đường đến thác không dễ đi nhưng dễ tìm, khi đến nơi mọi mệt mỏi đều tan biến bởi cảnh đẹp trước mắt. Du khách có thể xin vào chùa Di Đà để tá túc qua đêm. Buổi chiều dạo quanh khuôn viên chùa, chụp hình với tiểu cảnh hoặc hồ sen".

Đặt chân đến thác Tam Hợp, du khách như được trút bỏ muộn phiền, chỉ còn nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót hay tiếng lá xào xạc trong khu rừng già. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm lý tưởng để cắm trại trong những ngày hè nóng bức.

Quán cà phê đầy góc "sống ảo"

Tương tự Đà Lạt, nơi đây cũng có nhiều quán cà phê sở hữu vị trí đắc địa, hướng thẳng ra núi rừng. Không quá đông đúc hay ồn ào, những quán cà phê ở Bảo Lộc mang đến cho du khách không gian yên tĩnh để nhâm nhi cốc nước mát.

Another Delab thu hút khách vì đi theo phong cách vintage, lấy tone màu nâu gỗ làm chủ đạo. Quán tôn thờ sự tối giản, hạn chế bố trí nội thất.

Địa điểm thu hút khách với phong cách vintage. Ảnh: @nghoanhao, @_huaquynhnhu_.

Quán được phục dựng lại từ một căn nhà cũ với mảng tường tróc sơn nên không gian phảng phất nét cổ điển, ấm cúng. Bên trong có thêm gác mái và ban công để ngắm cảnh rừng núi.

Bước ra ngoài là khoảng sân vườn rộng lớn, nhiều cây xanh bao quanh và thảm cỏ mịn dưới chân. Ở giữa có sẵn lò sưởi lớn để phục vụ cho việc sưởi ấm. Đa số khách đến quán thường chọn ngồi ở khu vực bên ngoài để tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành.

Chiếm đa số trong thực đơn là trà và cà phê, điểm thêm vài món trà sữa, cold brew. Các loại trà của quán thiên về trà trái cây như trà dâu tằm, trà hibiscus, trà dâu ổi... Cà phê có bạc xỉu, cà phê kem, latte, capuchino… Mức giá dao động 25.000-40.000 đồng.

Tuy nhiên, thức uống trang trí khá sơ sài, hương vị cũng không ấn tượng. Chất lượng phục vụ ở mức tương đối. Nhân viên đôi lúc còn thiếu sự tinh tế trong một số tình huống khiến khách có trải nghiệm chưa trọn vẹn.

Với những ai đang muốn tìm góc bình yên, một nơi để sống chậm hay chỉ đơn giản nhâm nhi đồ uống ngon, có thể tìm đến Lecii Cafe.

Quán được ví như căn nhà nhỏ giữa thành phố lớn, nép mình trong con hẻm Hà Giang yên tĩnh. Khu vực bên trong bày trí đơn giản với vài bộ bàn ghế gỗ và các món nội thất nhỏ như tranh treo tường, chậu cây... Ánh đèn vàng tạo cảm giác dễ chịu. Khoảng sân bên ngoài trồng nhiều hoa cỏ, đường đi được trải đá và có dãy ghế dài cho nhóm đông người.

Quán cà phê được lòng khách bởi không gian đẹp, nước ngon. Ảnh: Lecii Cafe, @_huaquynhnhu_.

Thực đơn tại đây có các loại cà phê, soda, nước ép, sinh tố, trà trái cây... Nước ép cóc và cà phê sữa là gợi ý đáng thử. Nước ép cóc nguyên chất, có vị chua nhẹ và không quá ngọt. Cà phê sữa thơm lừng mùi cà phê, sánh mịn vì được pha cùng sữa đặc và kem béo. Bên cạnh đó, quán còn có thêm bánh sừng bò và bánh tart trứng.

Điểm trừ là khu vực bên trong ít bàn ghế, chỉ có thể ngồi nhóm 3-4 người. Thời gian pha chế nước lâu, dễ làm khách mất kiên nhẫn. Bù lại, nhân viên nhiệt tình, chu đáo.

Ngoài ra, du khách có thể tham khảo một số quán cà phê khác như Đen Coffee, Sunset Chill, Nhà Của Gạo, B'laca Coffee, Đóm Coffee…

Nhiều món ăn đặc trưng

Ngoài khung cảnh "chill", ẩm thực đa dạng cũng là yếu tố khiến Bảo Lộc có tiềm năng cạnh tranh du lịch với Đà Lạt.

Nhắc đến các món nên thử khi đến Bảo Lộc, không thể thiếu phở khô đặc trưng. Quán Hào Ký nằm trên đường Nguyễn Công Trứ là địa chỉ ăn uống quen thuộc của nhiều du khách lẫn người dân địa phương.

Không gian quán thoáng mát, sạch sẽ và có nhiều bàn ghế để phục vụ nhóm đông người. Quầy chế biến cũng được sắp xếp gọn gàng. Khoảng sân phía trước khá rộng, khách đi ôtô có thể đậu xe thoải mái.

Phở khô được xem như món ăn đặc sản của Bảo Lộc. Ảnh: Click 49.

Một tô phở khô Hào Ký tương đối nhiều, bao gồm sợi phở mảnh như sợi hủ tiếu, trộn cùng với sốt xì dầu, bên trên có thịt bò tái, hành phi và tóp mỡ. Riêng nạm, gầu hay bò viên thường được để riêng trong tô nước dùng. Đi kèm là các loại rau thơm và giá đỗ.

Hương vị phở khô được nhiều khách đánh giá cao vì đậm đà, lạ miệng. Khi ăn cảm nhận được độ dai và chút vị bột của sợi phở ngay đầu lưỡi khá thú vị. Thịt bò tươi, độ mềm vừa phải. Mức giá mỗi tô lại khá cao, tô nhỏ có giá 50.000 đồng, tô lớn có giá 60.000 đồng và tô đặc biệt có giá 70.000 đồng.

Chất lượng phục vụ ở mức ổn. Tuy nhiên, bàn ghế dọn dẹp còn chậm khiến những khách đến sau phải loay hoay tìm chỗ ngồi.

Không quá nổi tiếng, không được review trên mạng xã hội, nhưng bánh kẹp bà Thành vẫn kín bàn mỗi ngày nhờ khách truyền tai nhau. Quán nằm phía sau nhà thiếu nhi Bảo Lộc, trên đường Kim Đồng. Không gian mộc mạc, rộng rãi và chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa.

Bánh kẹp chỉ có tại thành phố Bảo Lộc. Ảnh: Vũ Phương Dung.

Tại quán có 2 loại bánh kẹp là bánh kẹp chấm và bánh kẹp đĩa. Nếu chọn bánh kẹp đĩa, phần ăn sẽ gồm đĩa bánh bột lọc chan ngập mỡ hành và bánh đa bóp vụn, trải đều bên trên. Bánh kẹp chấm sẽ gồm 2 tấm bánh đa kẹp lấy bánh bột lọc, chấm cùng nước tương hoặc nước mắm hành.

Bánh bột lọc và bánh đa có mặt ở khắp các tỉnh thành, nhưng quán đã biến tấu lại bằng cách ngâm bánh bột lọc trong loại nước dùng pha theo công thức riêng để tạo nét riêng biệt cho món ăn. Khi đến đây, khách có thể chọn bánh bột lọc nhân tôm hoặc nhân đậu xanh tùy theo sở thích.

Bánh kẹp có vị mặn ngọt cân bằng, đan xen với độ dẻo của bánh bột lọc và độ giòn của bánh đa. Tuy nhiên, ăn nhiều dễ bị ngấy do nước chấm nhiều dầu mỡ. Cách trình bày món đơn giản, đẹp mắt. Mức giá 5.000-15.000 đồng/đĩa, khá rẻ so với mặt bằng chung nhưng khẩu phần ít, không đủ no.

Ngoài ra, du khách có thể thử qua một số món khác như bánh tráng nướng mắm, sữa đậu nành nóng, ốc bu nhồi thịt, xắp xắp... tại Bảo Lộc.