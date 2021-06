Kỳ nghỉ của Adam Levine và vợ siêu mẫu

Gia đình trưởng nhóm Maroon 5 tận hưởng giây phút thoải mái bên nhau sau thời gian dài nghỉ dịch.

Nguồn ảnh Backgird đăng tải loạt hình vợ chồng Adam Levine - Behati Prinsloo đưa các con đi nghỉ mát ở biển Hawaii hôm 6/6. Đây là lần hiếm hoi gia đình nam ca sĩ đi du lịch kể từ lúc dịch Covid-19 bùng phát.

"Dưới thời tiết 27 độ C, Adam Levine đã bế bổng siêu mẫu lên khỏi mặt biển. Anh cũng làm điều tương tự với con gái", nguồn tin cho biết.

Adam Levine diện quần ngắn, để lộ cơ thể đầy hình xăm. Anh được nghệ nhân Nathan Kostechko xăm kín phần chân trái trong khoảng 3 ngày. Trong khi đó, Behati Prinsloo khoe dáng chuẩn với trang phục bikini.

Nam ca sĩ bế bổng vợ và con gái trong chuyến nghỉ dưỡng. Ảnh: Backgird.

"Dusty Rose (4 tuổi) và Gio Grace (3 tuổi) tỏ ra hào hứng. Hai bé chạy tung tăng trên bờ biển, nghịch sóng cùng bố mẹ", nguồn tin viết.

Trước đó, trên tài khoản cá nhân, Levine khoe bức ảnh mặc váy giống vợ con và chú thích: "Các cô gái chỉ muốn vui vẻ". Sự chiều chuộng các con của anh gây thích thú cho người hâm mộ. Tấm hình sau đó nhận về hơn một triệu lượt thích và 4.000 bình luận.

Theo People, từ ngày lên chức bố, Adam Levine thay đổi hoàn toàn - từ người đàn ông hào hoa, yêu sự tự do và phóng khoáng đã thích lập gia đình, khao khát có con.

Giọng ca Girls Like You từng tâm sự: "Tôi có người vợ xinh nhất thế giới. Tôi là một trong những người may mắn nhất. Cảm ơn vì đã yêu thương tôi".

Adam Levine mặc váy để chiều lòng vợ con. Ảnh: Instagram Adam Levine.

Trong show The Ellen DeGeneres Show, Levine bày tỏ rằng anh muốn có thật nhiều con nhưng vợ không đồng ý. Sở dĩ siêu mẫu ám ảnh việc có thêm con vì cô bị trầm cảm hậu sinh nở.

Cựu thiên thần nội y kể: "Tôi thấy tâm trạng mình bất ổn. Nhưng chồng tôi luôn hỗ trợ và giúp tôi thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực đó. Tôi nghĩ với tư cách người mẹ trẻ, sẽ rất dễ để có cảm giác tuyệt vọng và xúc động thái quá".