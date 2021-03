Kỷ lục Grammy của Taylor Swift

Taylor Swift trở thành nữ ca sĩ đầu tiên ba lần chiến thắng giải Album của năm tại Grammy.

Variety đưa tin đêm 14/3, folklore của Taylor Swift đã thắng giải Album của năm tại lễ trao giải Grammy lần thứ 63. Thành tích giúp cô trở thành nữ ca sĩ đầu tiên có ba lần chiến thắng ở hạng mục này.

Trước folklore, năm 2010, Taylor Swift từng chiến thắng hạng mục Album của năm với Fearless. Nữ ca sĩ giành chiến thắng thứ hai năm 2016 với album phòng thu thứ ba 1989. Folklore là album thứ tám trong sự nghiệp của Taylor Swift.

Taylor Swift diện chiếc váy tựa rừng hoa khi lên nhận giải Album của năm. Ảnh: Billboard.

Trong lịch sử Grammy, từng có ba nghệ sĩ giành ba giải Album của năm với tư cách ca sĩ, gồm Frank Sinatra, Paul Simon và Stevie Wonder. Chiến thắng của Taylor Swift không chỉ là sự bổ sung nữ tính vào danh sách này, mà còn xóa bỏ chân kiềng ba người - ba lần chiến thắng duy trì nhiều thập kỷ qua.

Folklore được thực hiện trong khoảng thời gian nước Mỹ cách ly toàn xã hội, khiến Taylor Swift không có điều kiện trao đổi công việc trực tiếp với một số đồng nghiệp. Phát biểu nhận giải, nữ ca sĩ dành lời cảm ơn cho người cộng sự Justin Vernon: “Tôi mong được gặp anh vào một ngày không xa”.

Taylor Swift nhận giải cùng hai nhạc sĩ đồng sáng tác và sản xuất album folklore, Aaron Dessner và Jack Antonoff. Trước đó, cô và hai đồng nghiệp đã có màn trình diễn liên khúc trong album tranh giải trên sóng truyền hình.

Trong các mùa Grammy trước, hai album Reputation và Lover của Taylor Swift đều không lọt vào danh sách đề cử hạng mục Album của năm.

Trong lễ trao giải Grammy 2021, Taylor Swift đã trình diễn các bản hit trên mái nhà phủ rêu. Ảnh: Billboard.

Thời điểm giành chiến thắng với Fearless, Taylor Swift là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất có sản phẩm được xướng danh tại hạng mục Album của năm. Khi ấy cô vừa tròn 20. Kỷ lục này bị Billie Eilish phá vỡ tại Grammy 2020 bằng chiến thắng của When We All Fall Asleep, Where Do We Go? khi mới 18 tuổi.

Taylor Swift đi vào lịch sử Grammy với tư cách một trong bốn giọng ca từng chiến thắng giải Album của năm ba lần. Trước đó, các nhà sản xuất cũng như kỹ sư hòa âm từng đạt thành tựu này gồm David Foster, Daniel Lanois, Ryan Tedder và Phil Ramone.

Folklore đã vượt qua album nhạc của Dua Lipa, Post Malone, Jhene Aiko, Black Pumas, Coldplay, Jacob Collier… để giành chiến thắng tại Grammy 2021. Đây là một trong hai album được Swift thu âm và phát hành trong thời gian cách ly toàn xã hội năm 2020. Chúng được thực hiện với sự giúp đỡ của Aaron Dessner và Jack Antonoff.

Album “chị em” của folklore là evermore, phát hành vào tháng 12/2020. Evermore nhiều khả năng giúp Taylor Swift tiếp tục có đề cử Grammy vào năm 2022.