Kỷ luật nhiều lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa phát hành thông cáo kỳ họp thứ 11 diễn ra trong hai ngày 12 và 13/1, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vi phạm nguyên tắc của Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng bộ đội biên phòng.

Vì thế, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng; đại tá Đinh Quốc Tuấn, Chính ủy và đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng nhận hình thức kỷ luật tương tự.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thi hành kỷ luật khiển trách với các cá nhân, gồm: Đại tá Bùi Nam Đĩnh, nguyên Chính ủy; đại tá Đào Quang Hiển, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng; đại tá Trần Văn Trường, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM, nguyên Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng được áp dụng với trung tá Lương Văn Hoan, Chi ủy viên Phòng Hậu cần, Trưởng Ban Tài chính, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đại tá Phạm Văn Phong, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đơn vị này cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và chỉ đạo, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm nêu trên.

Xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Lương Thanh Hải, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.