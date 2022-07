Kỷ luật giám đốc điểm du lịch xây sân đua bò trái phép

Trước những ồn ào về công trình sân đua bò được xây dựng trái phép trong rừng tràm Trà Sư, giám đốc điểm du lịch này bị kỷ luật khiển trách.

Liên quan đến vụ công trình sân đua bò rộng 20.000 m2 được xây dựng trái phép trong điểm du lịch rừng tràm Trà Sư, trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (xã Văn Giáo huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), tối 22/7, ông Trần Minh Trí, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, cho biết công ty đã họp và xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Đinh Quang Thái, Giám đốc điểm du lịch kiêm Trưởng ban Quản lý điểm du lịch rừng tràm Trà Sư.

Về việc đầu tư xây dựng sân đua bò tại điểm du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư, ông Trần Minh Trí cho biết vị trí dự án nằm trên phần đất ruộng dọc theo kênh Trà Sư, bên cạnh lối vào điểm du lịch, nhưng không thuộc khu vực 159 ha mà công ty đang thuê cảnh quan môi trường rừng tràm Trà Sư.

Theo ông Trần Minh Trí, trong thời gian công ty đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định để triển khai thi công công trình thì Ban Quản lý điểm du lịch rừng tràm Trà Sư trực thuộc công ty đã tự ý cho nhà thầu dùng xe cơ giới nạo vét lớp đất mặt để tạo ra đường đua cho các đôi bò.

Ông Trần Minh Trí thông tin vào đầu tháng 4, khi nhà thầu đang thi công công trình thì công ty đã phát hiện sự việc nên đã yêu cầu Ban Quản lý điểm du lịch rừng tràm Trà Sư cho ngưng thi công. Tuy nhiên, thời điểm này dự án đã hoàn thiện phần đường đua với bề rộng 8 m, kích thước hình chữ nhật có cạnh ngắn khoảng 80 m và cạnh dài khoảng 180 m.

Một góc đường đua cho các đôi bò. Ảnh: TTXVN.

Theo Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, sau khi đoàn kiểm tra của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, vào cuộc kiểm tra và phát hiện công trình sân đua bò được xây dựng trái phép, công ty đã tiến hành họp kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Đinh Quang Thái, Giám đốc điểm du lịch kiêm Trưởng ban Quản lý điểm du lịch rừng tràm Trà Sư, về việc tự ý cho phép nhà thầu thi công sân đua bò.

Để khắc phục hậu quả, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang cho biết sẽ xin phép ngành chức năng huyện Tịnh Biên cho trồng hoa sen ở phần diện tích đất đã nạo vét để tạo cảnh quan, làm đẹp cho điểm du lịch.

Hôm 7/7, đoàn kiểm tra trật tự xây dựng, hậu kiểm cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Tịnh Biên đã làm việc với ông Đinh Quốc Thái về việc kiểm tra công trình trường đua bò tại điểm du lịch rừng tràm Trà Sư.

Qua đó, đoàn kiểm tra đã phát hiện công trình sân đua bò rộng 20.000 m2 được xây dựng trái phép trong điểm du lịch rừng tràm Trà Sư. Trường đua bò đã thi công hoàn thiện đường đua với diện tích 20.000 m2.

Qua rà soát thủ tục hồ sơ pháp lý, đoàn kiểm tra phát hiện vị trí thực tế của dự án trường đua bò tại điểm du lịch rừng tràm Trà Sư không phù hợp với quy hoạch xây dựng theo Quyết định 3844/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017, của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đến năm 2035. Do đó, đoàn kiểm tra đã đề nghị chủ đầu tư xin chủ trương đầu tư để có cơ sở điều chỉnh quy hoạch cục bộ cho phù hợp với dự án.

Đối với dự án sân đua bò không nằm trong danh sách dự án trường đua bò, chưa có chủ trương đầu tư, đoàn cũng đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang để được hướng dẫn thực hiện dự án; đề nghị chủ đầu tư tạm ngưng thi công trong khi chờ chủ trương cấp có thẩm quyền cho phép...

Qua kiểm tra, cùng với tổng hợp ý kiến của các đơn vị có liên quan và ý kiến của chủ đầu tư dự án trường đua bò tại điểm du lịch rừng tràm Trà Sư, đoàn kiểm tra đã đề xuất UBND huyện Tịnh Biên xử lý đối với hành vi vi phạm về Luật Đất đai đối với doanh nghiệp.