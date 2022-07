Kỷ luật, đề nghị chuyển công tác hai CSGT có lời nói không chuẩn mực

Ngày 20/7, Công an tỉnh Hậu Giang cho hay vừa có quyết định kỷ luật đối với hai cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) có hành vi sai phạm khi thi hành nhiệm vụ.

Theo diễn tiến vụ việc, ngày 25/6, Tổ tuần tra gồm 3 cán bộ Đội CSGT Đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh trong khi tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 và các tuyến đường trên địa bàn TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang thì phát hiện một ôtô biển kiểm soát 36A-276.27 do Vi Việt Hùng (SN 1983, trú thôn Trung Thành, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển vi phạm tốc độ.

Qua kiểm tra, tài xế không có giấy phép lái xe (GPLX). Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện, có sự chứng kiến và đồng ý ký tên vào biên bản của người vi phạm.

Do người điều khiển phương tiện vi phạm không có GPLX nên cán bộ Tổ tuần tra là đại úy Lê Vũ Đức và đại úy Phan Thành Đỉnh đã trực tiếp điều khiển xe về chốt để xử lý theo quy định.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội.

Trong quá trình điều khiển phương tiện về chốt, đại úy Lê Vũ Đức và đại úy Phan Thành Đỉnh đã không chấp hành đúng các quy định về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và có lời nói không chuẩn mực.

Hành vi của 2 cán bộ CSGT đã được camera ghi lại và phát tán trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Phòng CSGT tiến hành xác minh, làm rõ và tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Đối với hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển ôtô và người được chở trên xe (tại vị trí có trang bị dây an toàn) của đại úy Lê Vũ Đức và đại úy Phan Thành Đỉnh là vi phạm Luật ATGT.

Tuy nhiên, căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng QĐND, CAND và người làm công tác cơ yếu thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ các quy định của Đảng và của ngành, đại úy Lê Vũ Đức vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy tắc ứng xử của CAND. Theo quy định của ngành, đại úy Phan Thành Đỉnh thực hiện không đúng các quy định về trật tự ATGT.

“Căn cứ các hành vi sai phạm của đại úy Lê Vũ Đức và đại úy Phan Thành Đỉnh, ngày 19/7/2022, Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đã có quyết định xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với Đại úy Lê Vũ Đức bằng hình thức khiển trách; kỷ luật về chính quyền đối với đại úy Phan Thành Đỉnh bằng hình thức Hạ bậc thi đua trong năm. Đồng thời, đề nghị Giám đốc Công an tỉnh điều chuyển công tác khác đối với hai đồng chí trên”, Công an tỉnh Hậu Giang cho hay.