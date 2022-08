Trong 6 tháng đầu năm, 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật, tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê được đề cập trong báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tại phiên họp thứ 22. Phiên họp diễn ra ngày 17/8 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (Trưởng ban Chỉ đạo).

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm trước).

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước).

Ông Nguyễn Thanh Long là một trong những cán bộ cấp cao bị kỷ luật, khởi tố liên quan vụ Việt Á. Ảnh: Hoàng Hà.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị thi hành kỷ luật, trong đó có 10 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng.

Trong đó, ngành thanh tra, kiểm toán 6 tháng qua đã tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nổi cộm, dư luận bức xúc để kiến nghị xử lý, thu hồi 15.418 tỷ đồng và 134 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân (tăng 831 tập thể và 603 cá nhân so với cùng kỳ năm trước).

Các bộ, ngành, địa phương đã chuyển 414 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nửa đầu năm 2022, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương, nội chính, kiểm tra đã điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á; Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC; Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC) và các vụ, việc liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, tài sản Nhà nước xảy ra tại TP.HCM, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Dương...

Trong đó, Ban Chỉ đạo cho biết đã khởi tố nhiều bị can là cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý; riêng liên quan đến Công ty Việt Á đã khởi tố 25 vụ án, 95 bị can.

Với chủ trương tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan chống tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan đã xử lý kỷ luật 54 trường hợp, chuyển xử lý hình sự 9 trường hợp, khởi tố 16 vụ án/17 bị can tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức 8 đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Báo cáo kết quả bước đầu của các đoàn kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị chỉ đạo xử lý nhiều vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác này.

Từ sau phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 297 vụ án/682 bị can về các tội tham nhũng (tăng 153 vụ, 298 bị can so với cùng kỳ năm trước).

Riêng những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 8 vụ án/29 bị can, khởi tố thêm 40 bị can trong 12 vụ án.