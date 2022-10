Kpop chạy theo xu hướng video ngắn

Những video ngắn ngày càng thịnh hành, do đó thời lượng của các sản phẩm âm nhạc cũng như phim ảnh tại Hàn Quốc được rút ngắn để phù hợp với xu hướng này.

Sự đơn giản và ngắn gọn dường như đang trở thành xu hướng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, được áp dụng phổ biến vào các sản phẩm âm nhạc cũng như phim ảnh.

Thông thường, độ dài tiêu chuẩn của các ca khúc Kpop kéo dài 3-4 phút. Tuy nhiên, để dễ dàng thu hút sự chú ý của khán giả, độ dài của các sản phẩm âm nhạc đã được rút ngắn, lược bỏ nội dung thừa thãi và tập trung vào nội dung chính. Tương tự, thời lượng trung bình 16 tập của một bộ phim truyền hình Hàn Quốc cũng được rút gọn xuống 12 tập.

Các MV được rút ngắn

Các ca khúc thịnh hành tại Hàn Quốc đều có thời lượng không quá 3 phút. Bài hát mới nhất của BlackPink, Shut Down, phát hành ngày 16/9, chỉ kéo dài 2 phút 55 giây. Ca khúc After Like và Love Dive của IVE có thời lượng lần lượt là 2 phút 56 giây và 2 phút 57 giây. Tương tự, ca khúc ra mắt của tân binh NewJeans - Attention - có độ dài 2 phút 56 giây.

Theo Korea Joongang Daily, điều này trái ngược hoàn toàn với các bản hit Kpop cách đây một thập kỷ. Trong số 10 bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Melon năm 2012, không một bài nào ngắn hơn 3 phút. Ca khúc ngắn nhất là Alone của nhóm nhạc nữ Sistar với độ dài 3 phút 26 giây, sau đó là Fantastic Baby của Big Bang dài 3 phút 50 giây và I Love You của 2NE1 đạt 3 phút 57 giây.

Các ca khúc Kpop hiện nay có thời lượng không quá 3 phút. Ảnh: Koreaboo, Allkpop.

Những người hoạt động trong ngành giải trí tại Hàn Quốc cho biết sự phát triển của các nền tảng video ngắn như TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels hay Naver Moment là yếu tố tác động đến xu hướng sản xuất âm nhạc của các thần tượng.

Lee Ji Hyun, Giám đốc PR tại Starship Entertainment, công ty quản lý của nhóm nhạc nữ IVE, cho biết: “Để tiếp cận hệ trẻ ngày nay, những người đã quen xem các nội dung ngắn, chúng tôi phải lược bỏ các phần có thể khiến họ thấy nhàm chán”.

Lee Ji Hyun cho biết sau khi phần điệp khúc của bản hit After Like trở nên phổ biến trên mạng xã hội, Starship Entertainment tập trung quảng bá ca khúc này dưới dạng những video thử thách nhảy ngắn, có độ dài khoảng một phút.

Thành viên Rei của nhóm nhạc IVE chia sẻ cô từng được đào tạo để quảng bá trên nền tảng TikTok khi còn là thực tập sinh. Nữ ca sĩ nói: “Sẽ có người hướng dẫn và kiểm tra khi tôi quay những video. Tôi cũng phải học cách tự thêm các hiệu ứng”.

Theo Korea Joongang Daily, ca khúc chủ đề trong một album Kpop thường có xu hướng ngắn hơn các ca khúc còn lại.

Phim truyền hình cũng giảm thời lượng

Xu hướng này cũng được áp dụng với các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Trước đây, phim thường có độ dài ít nhất 16 tập. Tuy nhiên, những tác phẩm gần đây của đài SBS như Business Proposal, Through the Darkness hay Thirty Nine của đài JTBC gói gọn trong 12 tập. Thậm chí, các bộ phim được phát hành trên nền tảng trực tuyến như Narco Saints và Anna chỉ có 6 tập.

“Người xem giờ đây tập trung vào nội dung nhiều hơn là độ dài của các bộ phim. Ngoài ra, việc thường xuyên xem những nội dung dưới dạng video ngắn có ảnh hưởng nhất định đến thói quen xem phim của họ”, nhà phê bình văn hóa đại chúng Jeong Deok Hyun giải thích.

Các bộ phim Hàn Quốc ngày càng giảm số tập. Ảnh: Soompi.

Một yếu tố khác dẫn đến xu hướng cắt giảm thời lượng của một bộ phim tại Hàn Quốc là sự phát triển của các nền tảng chiếu phim trực tuyến.

Nhà phê bình Ha Jae Keun cho biết: “Khán giả Hàn Quốc đã quen thuộc với các bộ phim được phát sóng nhiều mùa. Do đó, họ cho rằng quá nhiều tập phim hoặc kéo dài thời lượng chiếu là không cần thiết. Đây là lý do tại sao các bộ phim ngày càng ít tập và thời lượng của một tập cũng ngắn hơn".

Tuy nhiên, nhà phê bình Ha bày tỏ lo ngại xu hướng này có thể khiến các nhà làm phim không thể sáng tạo nên những tác phẩm với nội dung sâu sắc. Từ đó, người xem có thể cũng tiếp nhận phim một cách hời hợt.

“Quá tập trung vào việc chạy theo xu hướng có thể dẫn đến hệ quả các nội dung được khai thác kém chiều sâu. Tôi lo ngại điều này sẽ thay đổi quan điểm xem phim của khán giả”, Ha Jae Keun nêu quan điểm.