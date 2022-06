Kpop bị phá vỡ quy tắc

Theo Allkpop, sự mở rộng và phát triển của làn sóng Kpop trên toàn thế giới đã tạo ra những chuyển biến lớn ở thị trường âm nhạc xứ Hàn thời gian gần đây.

Những năm gần đây, sự phát triển vượt bậc của làn sóng Kpop góp phần nâng tầm vị thế của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc ở quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội đưa Kpop đến gần hơn với khán giả toàn cầu, mà còn giúp người hâm mộ xứ Hàn có thể tiếp cận nền văn hóa các quốc gia trên thế giới.

Khi sự phát triển ngày càng được mở rộng, những quy tắc cũng như nguyên lý hoạt động được hình thành trước đó ở Kpop cũng dần bị phá vỡ.

Kpop những năm gần đây chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Ảnh: Twitter.

Hệ thống quy định không còn sức ảnh hưởng

Theo Herald Kpop, thị trường Kpop vốn cạnh tranh. Bởi vậy, người nổi tiếng đặc biệt là thần tượng buộc phải tuân theo những yêu cầu nghiêm ngặt. Không ít trường hợp idol bị hủy hoại sự nghiệp chỉ sau một đêm. Chỉ cần một hành động sai trái bất kể thời điểm nào đều có thể bị công chúng lên án và tẩy chay.

Thực tế, nghề thần tượng chịu rất nhiều áp lực. Không những phải chiều lòng fan, họ còn phải giữ hình ảnh hoàn hảo trong mắt công chúng. Bởi vậy, các công ty quản lý đều có những quy định bắt buộc dành cho nghệ sĩ. Với những nhãn hiệu lớn như SM, JYP, YG hay HYBE, hệ thống quy định càng khắt khe và nghiêm ngặt hơn.

Theo chia sẻ của Lee Yong Hoon - trợ lý giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong chuyên ngành Hành vi tổ chức - sự phát triển và quy mô của ngành công nghiệp Kpop trong những năm gần đây có thể là yếu tố dẫn tới các bê bối.

Theo ông, hầu hết thần tượng vướng bê bối đều thuộc công ty tầm trung. Bởi những công ty lớn đã có kinh nghiệm tuyển nghệ sĩ khi xem xét cuộc sống cá nhân của thần tượng và chú trọng phát triển nhân cách của họ.

Thế nhưng, hàng loạt bê bối gây chấn động thời gian gần đây lại bắt nguổn từ chính các “ông lớn Kpop”.

Nổi tiếng là “lò đào tạo” thần tượng hoàn hảo cả về tài sắc lẫn nhân cách, thế nhưng từ EXO, Red Velvet đến aespa hay NCT đều vướng bê bối nghiêm trọng.

Năm 2020, thành viên trong hai nhóm nhạc đông fan nhất liên tiếp dính lùm xùm nhân cách. Nữ thần thế hệ 3 Kpop – Irene - bị tố lăng mạ, xúc phạm một biên tập viên lớn hơn 10 tuổi suốt 20 phút. Trong khi đó, nam idol đông fan nhất EXO - Chan Yeol cũng bị buộc tội là kẻ lăng nhăng, ngủ với 10 cô gái khác trong khi đã hẹn hò được 3 năm.

Hàng loạt idol đến từ công ty lớn vướng scandal về nhân cách. Ảnh: Naver

Cũng trong khoảng thời gian đó, dù chưa ra mắt chính thức, aespa đã gây tranh cãi khi có đến 3 trong 4 thành viên vướng tin đồn liên quan đến đời tư trong quá khứ.

Tháng 8/2021, scandal của sao nam nổi tiếng nhất NCT – Lucas tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý dư luận cả trong lẫn ngoài nước.

Theo đó, nam idol sinh năm 1999 bị tố cáo với loạt hành vi sai trái như hẹn hò lăng nhăng với fan, đòi bạn gái mua đồ hiệu, nói xấu các thành viên cùng nhóm…

Trước hàng loạt bê bối nghiêm trọng của dàn “gà nhà”, theo lẽ thường, SM phải có cách xử lý mạnh tay vừa để giữ lại uy tín của công ty vừa bảo vệ hình ảnh cho các nghệ sĩ đang hoạt động dưới trướng SM.

Thế nhưng, không những không đưa ra được cách giải quyết thỏa đáng với những người phạm bê bối nghiêm trọng, "ông lớn" này còn cho phép họ hoạt động trở lại chỉ sau thời gian ngắn.

Điều bất ngờ hơn là làn sóng kêu gọi tẩy chay cũng như yêu cầu các thần tượng dính bê bối rời nhóm từng được đông đảo người hâm mô tán thành. Nhưng sau đó họ vẫn ủng hộ sự trở lại của idol.

Mỹ nhân nhà SM từng bị fan kêu gọi rời nhóm. Song sau một thời gian dừng hoạt động, Irene được mong đợi xuất hiện cùng Red Velvet trong màn comback với Queendom và đạt thành công vang dội với Feel My Rhythm.

Một trường hợp khác đến từ công ty của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Đây cũng là vụ bê bối gây tranh cãi nhiều nhất ở Kpop nửa đầu năm 2022. Là nhóm nữ đầu tiên của HYBE và Source Music, Le Sserafim nhanh chóng trở thành cái tên được đông đảo công chúng quan tâm.

Thế nhưng ngay sau khi công bố đội hình, thành viên Kim Garam đã bị tố từng hút thuốc, trộm cắp, đánh nhau và bắt nạt nhiều bạn học trong quá khứ.

Scandal của Kim Garam khiến HYBE mất điểm trong mắt người hâm mộ. Ảnh: Naver.

Trong khi fan của Le Sserafim yêu cầu Garam rời nhóm, phía HYBE lại tiếp tục bảo vệ cô mặc cho nhiều bằng chứng được đưa ra kéo theo làn sóng phẫn nộ của dư luận ngày càng lên cao.

Từng là một trong những công ty được lòng công chúng nhất khi đứng sau thành công vang dội của BTS, song sự việc lần này khiến HYBE đánh mất hình ảnh nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ, đặc biệt với cộng đồng fan của các nghệ sĩ chung công ty.

Theo nhà phê bình Jeong, thành công của ca sĩ Kpop hiện nay phụ thuộc vào sự ủng hộ từ fan nhiều hơn sự chấp thuận của công chúng. Trước đây, thần tượng chủ yếu chỉ có người hâm mộ trong nước. Ngày nay, khi Kpop ngày càng phát triển, cộng đồng fan Kpop cũng trở nên đa dạng.

Vẫn có một bộ phận quay lưng với người nổi tiếng vi phạm tiêu chuẩn đạo đức. Bên cạnh đó, một số khác không bị ảnh hưởng và tiếp tục ủng hộ thần tượng.

Bởi khi tiếp xúc với nền văn hóa quốc tế, khán giả cũng dần có suy nghĩ và tư tưởng thoáng hơn. Họ không quá khắt khe và trở nên dễ dàng trong việc chấp nhận những sai phạm của thần tượng.

Dấu ấn từ những công ty kém tiếng

Nếu trong quá khứ, nghệ sĩ mới ra mắt được công chúng quan tâm và đón nhận hầu hết đều thuộc BIG 3 thì giờ đây, những cái tên như IVE, Stay C hay The Boyz đã cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của loạt thần tượng xuất thân từ công ty không mấy tên tuổi.

Theo Allkpop, thành công của BTS – nhóm nhạc vốn xuất thân từ công ty vô danh là một trong những yếu tố góp phần giúp công chúng có cái nhìn khách quan hơn với các thần tượng không thuộc BIG 3.

Nhóm nhạc đến từ công ty không mấy nổi tiếng - The Boyz là nhóm nam nổi bật nhất thế hệ 4 Kpop. Ảnh: Naver.

Năm 2021, Cosmopolitan Korea tiến hành cuộc khảo sát để tìm ra nhóm nhạc nam nổi bật nhất thế hệ 4 Kpop thông qua bình chọn của khán giả. Kết quả công bố hạng nhất thuộc về The Boyz - nhóm nhạc nam được thành lập và quản lý bởi IST Entertainment – hiện là công ty trực thuộc Kakao.

Ra mắt vào cuối năm 2017 khi Kpop chứng kiến sự phát triển của loạt nhóm nhạc đến từ công ty lớn như Stray Kids hay NCT.

Thời gian đầu, nhóm ra mắt nhưng không nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Song từng bước chậm rãi, 11 thành viên đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới nhờ âm nhạc độc đáo, concept sáng tạo cùng đội hình đồng đều cả về tài năng lẫn ngoại hình.

Bên cạnh đó, thành công tại Road to Kingdom đã giúp The Boyz kết nạp thêm lượng người hâm mộ đông đảo. Dù hoạt động trong nhóm nhạc đông thành viên, mỗi cá nhân của The Boyz đều cho thấy tính cách và sức hút riêng biệt.

Chính bởi vậy, nhóm đã hoàn toàn chinh phục được số đông khán giả, vượt qua các đối thủ đáng gờm như đàn em BTS – TXT, Enhypen và “gà nhà” JYP – Stray Kids. Trên BXH thương hiệu danh tiếng các nhóm nhạc, The Boyz cũng là đại diện thế hệ 4 hiếm hoi đứng ở vị trí top đầu trong nhiều tháng qua.

Về phía nhóm nữ, sức ảnh hưởng của IVE chính là minh chứng rõ nét cho sự vươn lên mạnh mẽ của các công ty có phần kém tiếng. Là một trong những nhóm nhạc nhỏ tuổi nhất Kpop, dù chỉ mới ra mắt được nửa năm, “gà nhà” Starship đã chiếm lĩnh thị trường Kpop với âm nhạc bắt tai và hình ảnh tươi mới, đa màu sắc.

Nhóm nữ nhà Starship đạt thành công vang dội ngay khi vừa ra mắt. Ảnh: Naver.

Dù mới chỉ phát hành được hai sản phẩm, cả hai ca khúc chủ đề của nhóm đều trở thành hit. Bên cạnh đó, nhóm còn xác lập nhiều kỷ lục của đàn chị BlackPink, ITZY hay aespa ở cả mảng nhạc số lẫn tiêu thụ album.

Trên BXH thương hiệu nhóm nhạc nữ Kpop, IVE cũng là một trong những đại diện của thế hệ thứ 4 trụ hạng ở top đầu, thậm chí vượt qua aespa – nhóm nữ cùng thời nhà SM.

Theo Allkpop, IVE được đánh giá cao hơn aespa ở thị trường quê nhà khi các thành viên trong nhóm đều trúng hợp đồng quảng cáo chỉ sau thời gian ngắn hoạt động. Bên cạnh đó, hai thành viên chủ chốt là Jang Won Young và Ahn Yu Jin đều chứng tỏ mức độ phủ sóng rộng rãi trên các chương trình truyền hình cũng như trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng.