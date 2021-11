Kpop bành trướng thị trường quốc tế

Phần lớn doanh thu của các công ty giải trí Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay đến từ thị trường nước ngoài. Bởi vậy, khán giả quốc tế đang là mục tiêu của Kpop.

Theo The Korea Times, các công ty giải trí tên tuổi tại Hàn Quốc đã chứng kiến ​​sự gia tăng doanh thu từ nước ngoài trong nửa đầu năm. Số lượng và ảnh hưởng của người hâm mộ nước ngoài với Kpop tăng mạnh trong những tháng qua.

Bởi vậy, hầu hết nhóm nhạc ra mắt thời gian qua đều nhắm tới thị trường quốc tế bằng cách theo đuổi dòng nhạc mạnh mẽ, chăm chỉ giao tiếp qua các nền tảng mạng xã hội.

Doanh thu từ thị trường ngoại địa tăng mạnh

The Korea Times trích dẫn dữ liệu trên hệ thống Dịch vụ Giám sát Tài chính, doanh thu nội địa của Hybe, công ty quản lý BTS, Seventeen và Enhypen chỉ chiếm 24,96% trong tổng số 456,9 tỷ won ( 390 triệu USD ) của nửa đầu năm nay.

Bắc Mỹ chiếm 19,83% tổng doanh số, châu Á chiếm 11,27% và các quốc gia khác là 2,31%. 41,44% doanh số bán hàng đến từ mảng trực tuyến. Hybe cho biết phần lớn doanh số bán hàng trực tuyến ước tính từ thị trường nước ngoài.

JYP Entertainment, công ty có các nhóm nhạc nổi tiếng, chẳng hạn 2PM, TWICE, Stray Kids, ITZY cũng chứng kiến ​​doanh thu ở nước ngoài vượt quá trong nước. Trong nửa đầu năm, tổng doanh thu của công ty đạt 72,9 tỷ won. Trong đó, 39,5 tỷ won từ thị trước nước ngoài và 33,3 tỷ won của bán hàng nội địa.

JYP Entertainment - công ty của TWICE - có doanh thu lớn từ thị trường quốc tế. Ảnh: JYP Entertainment.

Với sự nổi tiếng nhanh chóng của ca sĩ, nhóm nhạc Kpop ở thị trường quốc tế, các kênh phân phối trực tuyến nhắm tới người hâm mộ trên toàn thế giới là khách hàng mục tiêu.

Ktown4u, nơi bán các album và hàng hóa liên quan đến Kpop, không chỉ có bản tiếng Hàn, tiếng Anh mà cả tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia để phục vụ người hâm mộ nước ngoài.

HM International, nhà điều hành kênh Ktown4u, đã chứng kiến ​​doanh thu nửa đầu năm tăng 133,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh đó, việc một album có âm nhạc, phong cách thu hút người hâm mộ nước ngoài trở thành chìa khóa giúp các nhóm nhạc, ca sĩ Hàn Quốc nâng cao doanh số.

The Korea Times nhận định rất khó để bán được lượng lớn album nếu chỉ nhắm tới khán giả trong nước. Do đó, hầu hết nhóm nhạc Hàn Quốc đang tập trung vào thị trường quốc tế.

"Doanh số bán album của các nhóm nhạc nam đã tăng lên rất nhiều sau sự bùng phát của Covid-19. Và đúng là người hâm mộ ở nước ngoài góp một phần đáng kể trong doanh số bán album", một quan chức từ công ty giải trí lớn cho biết trên The Korea Times.

Một chuyên gia khác nhận định: "Khi các nhóm nhạc Kpop hoạt động tốt ở thị trường Mỹ và Nam Mỹ, không chỉ album mới mà các sản phẩm cũ của họ cũng đột ngột tăng doanh số và đạt nhiều kỷ lục. Nếu các sự kiện âm nhạc, concert tiếp tục bị hủy bỏ vì Covid-19, thị trường quốc tế có thể sẽ được công ty giải trí chú ý nhiều hơn nữa", chuyên gia nói thêm.

Công ty giải trí không dám làm phật ý khán giả quốc tế

The Korea Times chỉ ra lượt xem cũng là một trong những kênh tiêu thụ lớn của Kpop. Nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop BlackPink đã đạt được 9,15 tỷ lượt xem trong năm qua, trong đó 96% đến từ khán giả nước ngoài. 4% còn lại, tương đương 361 triệu lượt xem được tạo ra bởi khán giả Hàn Quốc.

Tính theo quốc gia, Indonesia là nơi có số lượt xem MV BlackPink lớn nhất với 758 triệu, tiếp theo là Thái Lan (736 triệu), Ấn Độ (679 triệu), Philippines (638 triệu) và Mexico (514 triệu). Lượt xem MV cũng rất quan trọng đối với các công ty vì chúng được sử dụng để tính thứ hạng ở chương trình âm nhạc truyền hình trong nước.

Trong bối cảnh đó, các công ty Kpop giờ đây không chỉ quan tâm đến người hâm mộ trong nước mà còn tìm hiểu đặc điểm văn hóa của các quốc gia khác nhau để tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến nghệ sĩ của họ. Các công ty nhận ra một số vấn đề có thể làm tăng sự tức giận của người hâm mộ từ các quốc gia khác.

Ví dụ gần đây nhất là Giselle - thành viên của nhóm nhạc nữ aespa. Nữ ca sĩ đã phải đăng lời xin lỗi trên Twitter sau khi hát theo ca khúc Love Gallore của SZA trong hậu trường quay MV Savage. Nữ ca sĩ bị chỉ trích và chịu sự phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ nước ngoài vì bài hát cô hát theo có từ "niggas" miệt thị người da màu.

MV của BlackPink vướng tranh cãi. Ảnh: YG Entertainment.

IZ*ONE - một nhóm nhạc dự án đã tan rã - phải xóa teaser của MV Secret Story of the Swan vào tháng 6/2020 khi khán giả quốc tế chỉ ra món đồ trang sức mà thành viên Kwon Eun Bi đeo trên trán giống với Bindi. Bindi là một biểu tượng tôn giáo, văn hóa, chính trị và thường xuất hiện trên trán của phụ nữ Ấn Độ.

Cũng vào năm 2020, BlackPink đã gây tranh cãi vì sử dụng tượng thần Ganesha của đạo Hindu trong video âm nhạc How You Like That. Chi tiết gây tranh cãi nằm ở phân cảnh của thành viên Lisa. Khi cô ngồi trên ngai vàng và hát, tượng thần Ganesha bị đặt dưới sàn nhà. Điều này khiến nhiều người giận dữ, coi đây là hành động thiếu tôn trọng và phỉ báng. Công ty quản lý YG Entertainment đã sửa đổi cảnh quay để xoa dịu sự phản đối của người hâm mộ Ấn Độ.