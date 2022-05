Kourtney Kardashian từng yêu Justin Bieber

Kourtney Kardashian phải mất rất nhiều thời gian để tìm thấy một nửa của đời mình sau chuyện tình với Scott Disick.

Kourtney Kardashian của gia tộc Kardashian nổi tiếng vừa kết hôn với tay trống Travis Barker của đội Blink-182.

Bất kỳ người hâm mộ lâu năm nào của Keeping Up with the Kardashians đều biết rằng mối quan hệ đối tác phức tạp của Kourtney với người yêu cũ và cha của các con cô - Scott Disick - luôn là trung tâm của chương trình. Thêm vào đó, danh sách những người đàn ông mà Kourtney từng hẹn hò cũng dày đặc, đều là ngôi sao nổi tiếng.

Scott Disick

Scott Disick và Kourtney Kardashian gặp nhau lần đầu vào năm 2006 tại bữa tiệc ở nhà của người sáng tạo Girls Gone Wild, Joe Francis.

Kourtney Kardashian nói rằng ban đầu cô thấy anh ấy "khó chịu", nhưng sau này hai người đã trở thành một cặp. Bất chấp vấn đề lạm dụng chất kích thích của Disick, họ vẫn bền chặt trong 9 năm và có chung ba người con: Mason, Penelope, Reign.

Scott Disick và Kourtney Kardashian có với nhau ba người con. Ảnh: Refinery29, Zimbio.

Họ chia tay lần đầu vào năm 2015 nhưng một năm sau, Disick đăng bức ảnh họ hôn nhau, điều này dường như ngụ ý rằng họ đã quay lại. Cả hai cuối cùng kết thúc mối quan hệ vào năm 2017.

Đã 5 năm kể từ lần chia tay cuối của họ, Disick chưa bao giờ dứt bỏ được mối quan hệ với Kourtney. Trong tập cuối Keeping Up with the Kardashians vào năm 2021, Disick chia sẻ anh vẫn hy vọng về cuộc tái hợp với Kardashian.

Vào năm 2022 trên Hulu's The Kardashians, cô ấy đã gọi Disick vì những bình luận khó nghe mà anh đưa ra về mối quan hệ mới của cô với Travis Barker.

Hai người từng có khoảng thời gian mặn nồng nhưng không đăng ký kết hôn. Ảnh: Teen Vogue.

Justin Bieber

Sau cuộc chia tay đầu tiên với Disick vào năm 2015, Kourtney đã quay lại với siêu sao nhạc pop Justin Bieber. Hai người được phát hiện rời câu lạc bộ Hollywood The Nice Guy cùng nhau, trước khi đến khách sạn The Montage ở Beverly Hills (Mỹ).

Justin Bieber được cho là đã "tình cờ kết nối" với Kourtney Kardashian sau khi cô chia tay Scott Disick. Ảnh: Capital.

Các nguồn tin nói với Gossip Cop rằng cả hai đã "tình cờ hẹn hò" và Justin Bieber thậm chí còn đăng bức ảnh của anh với một phụ nữ bí ẩn trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ đồn đoán rằng đó là Kourtney Kardashian.

Khi được hỏi trên The Bert Show về mối quan hệ của anh với Kourtney, Justin nói đùa rằng anh ấy chỉ là một sự phục hồi: "Tôi đang bị lợi dụng, tôi còn có thể nói gì nữa?".

Cuối cùng, cả hai không còn xuất hiện cùng nhau và Kourtney Kardashian được cho là đã tái hợp Disick một lần nữa.

Younes Bendjima

Sau khi kết thúc mối quan hệ với Disick, Kourtney Kardashian đã hẹn hò người mẫu Younes Bendjima tại Tuần lễ thời trang Paris năm 2016. Nam người mẫu kém cô 14 tuổi.

Mối quan hệ của họ bắt đầu đầy kịch tính: Vào đêm sau khi họ gặp nhau, chị gái Kim Kardashian đã bị cướp đột nhập. Younes Bendjima tham gia cùng Kourtney khi cô chạy đến viện trợ chị gái.

Kourtney Kardashian tiết lộ trên Keeping Up with the Kardashians rằng Younes Bendjima thậm chí còn giúp đỡ như một phiên dịch cho các chị em sau vụ việc.

Sau đó, cả hai bắt đầu mối quan hệ một cách vui vẻ. Họ thường xuyên bị chụp ảnh âu yếm ở Cannes và thư giãn ở St Tropez (Pháp).

Mối quan hệ của họ kéo dài hai năm. Họ chia tay vào năm 2019. Khloé Kardashian đã chia sẻ rằng Younes Bendjima "quá độc hại và tiêu cực với Kourtney".

Kourtney Kardashian đã hẹn hò với Younes Bendjima trong hai năm. Ảnh: Younes Bendjima, Kourtney Kardashian.

Luka Sabbat

Chỉ vài tuần sau khi chia tay với Younes Bendjima, Kourtney bị phát hiện cặp kè người mẫu Luka Sabbat. Lần này, khoảng cách tuổi tác thậm chí còn lớn hơn, họ chênh nhau 19 tuổi.

Tin đồn về mối quan hệ bắt đầu khi Luka Sabbat được phát hiện ăn tối với Kourtney tại The Nice Guy (Mỹ). Chẳng bao lâu, anh cùng cô đến mọi nơi như buổi khai trương của Tao Chicago, bữa tiệc sinh nhật theo chủ đề Fortnite của con trai cô và thậm chí trong chuyến đi của Kardashian - Jenner tới Aspen (Mỹ).

Cuối cùng, sự bùng nổ của họ cũng tan thành mây khói. Luka Sabbat xác nhận họ đã kết thúc chuyện tình bằng cách nói với The Cut vào năm 2019 rằng: "Chúng tôi chắc chắn không hẹn hò".

Kourtney Kardashian và Luka Sabbat bị chụp lại trong nhiều bữa tiệc cùng nhau. Ảnh: DaveGrutman.

Travis Barker

Sau nhiều mối quan hệ không đi đến kết thúc tốt đẹp, Kourtney Kardashian cuối cùng đã tìm được người bạn đời của mình là tay trống Travis Barker.

Họ đã là bạn bè trong vài năm trước khi quyết định thử hẹn hò vào đầu năm 2021. Hai người đã xác nhận mối quan hệ yêu đương vào tháng 2 bằng cách đăng bức ảnh nắm tay nhau trong xe hơi.

Kourtney Kardashian và Travis Barker tại lễ trao giải Grammy, ngay trước khi họ tổ chức đám cưới. Ảnh: People.

Tiếp sau đó là những màn thể hiện tình yêu xa hoa: Travis Barker gửi Kourtney những bó hoa cho sinh nhật lần thứ 42 của cô và vào Ngày của Mẹ, trong khi Kourtney đăng một số bức ảnh của họ trong chuyến đến Utah (Mỹ), đi nghỉ dưỡng ở Italy và thậm chí trong phòng thu âm của Travis Barker.

Travis Barker đưa mọi thứ lên tầm cao mới bằng cách cầu hôn Kourtney trên bãi biển ở Santa Barbara (Mỹ) vào tháng 10/2021. Giữa hoa hồng và nến, anh quỳ xuống và cầu hôn Kourtney Kardashian bằng chiếc nhẫn Lorraine Schwartz.

Mới đây, họ có đám cưới tại Las Vegas (Mỹ) và trao nhau lời thề mà không đăng ký kết hôn.

Sau đó, họ tổ chức đám cưới lần hai vào tháng 5, một lần trong buổi lễ với sự chứng kiến ​​của bà ngoại Kourtney Kardashian - MJ Campbell và bữa tiệc xa hoa có sự tham dự của tất cả bạn bè cùng gia đình ở Portofino, Italy.