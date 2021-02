Kong khác biệt ra sao trong ‘King Kong’ và MonsterVerse?

Lý do con người tìm tới Kong: Các bộ phim về King Kong đưa ra nhiều lý do khác nhau trong việc con người tìm đến đảo Đầu Lâu. Như trong bộ phim năm 1976, các nhân vật con người nghe nói về một mỏ dầu khổng lồ gần đó. Nhưng bộ phim 2005 và nguyên tác 1933 khai thác cùng một ý tưởng: một đoàn phim muốn tới hòn đảo xa xôi, bí ẩn để ghi hình dự án mới. Với Kong: Skull Island, do thuộc MonsterVerse, tác phẩm theo chân Monarch - tổ chức bí ẩn muốn chứng minh cho chính phủ thấy rằng các loài quái vật khổng lồ là có thật.