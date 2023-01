Klopp phải tránh vết xe đổ tại Dortmund

Có nhiều điểm tương đồng giữa mùa giải cuối cùng của Jurgen Klopp tại Dortmund với những gì đang xảy ra cho Liverpool.

HLV Jurgen Klopp xin lỗi cổ động viên Liverpool sau trận thua 0-3 trước Brighton cuối tuần qua. Ảnh: Reuters.

Sau 18 trận ở Premier League mùa này, Liverpool đang trải qua mùa giải tệ nhất về mặt kết quả, nếu so với bất kỳ mùa giải nào trước đây dưới thời của Klopp. Ngay cả mùa 2015/16, khi Klopp đến Anfield làm việc vào giữa mùa, "The Kop" cũng không tệ thế này. Liverpool của mùa giải 2022/23 ghi được ít bàn thắng hơn, thủng lưới nhiều hơn, giành ít điểm hơn và có hiệu số bàn thắng bại tệ hơn so với các mùa giải trước.

Mùa giải tệ nhất

Với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng tính đến giữa tháng 1, năm thứ 8 của Klopp tại Anfield không diễn ra đúng như kế hoạch. Trận thua 0-3 trước Brighton cuối tuần trước là cú đánh mạnh vào tinh thần thi đấu của Liverpool. Đó không phải là một "tai nạn" hay kết quả thiếu may mắn. Liverpool đơn giản bị đội bóng kém danh tiếng hơn áp đảo toàn diện.

"Thật tệ. Thực sự rất tệ", Klopp thừa nhận sau trận thua ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. "Tôi không thể nhớ trận đấu nào Liverpool chơi tồi tệ hơn. Thành thật mà nói, tôi không thể. Brighton chơi rất tốt. Họ xứng đáng giành chiến thắng. Tất nhiên tôi rất lo lắng. Làm sao bạn có thể thi đấu như thế này".

Liverpool lúc này kém MU, đội xếp thứ 4, tới 10 điểm. Đội chủ sân Anfield cần một cú nước rút ngoạn mục vào cuối mùa để có thể tiếp tục dự Champions League mùa tới. Việc không thể tham dự sân chơi danh giá nhất của bóng đá châu Âu cấp CLB trong mùa giải 2023/24 sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách của "The Kop". Thậm chí, tương lai của Klopp có thể bị xem xét.

Sau mùa giải thăng hoa hai năm trước, Liverpool hiện tại giống một đội bóng bị mắc kẹt giữa việc tái thiết và sáng tạo - giống như những gì Klopp từng trải qua tại Dortmund. Uli Hesse, nhà văn và cây viết thể thao người Đức cho biết có nhiều sự tương đồng giữa Liverpool hiện tại và Dortmund ở mùa giải cuối cùng dưới thời Klopp.

"Tại một thời điểm, tôi nghĩ rằng rất nhiều người hâm mộ Dortmund nghĩ về viễn cảnh CLB xuống hạng", Hesse đánh giá. Ở mùa giải đó, Dortmund thậm chí chơi tệ khi phải đối đầu những đội bóng yếu hơn tại Bundesliga. Khi Liverpool chỉ sở hữu 39% thời lượng kiểm soát bóng trước Brighton, và chơi như thể một đội bóng dưới cơ đối thủ, Hesse nhận thấy nhiều điều quen thuộc.

"Sự tự tin của chúng tôi khá thấp. Nguồn năng lượng trong cả đội cũng thấp", thủ quân Jordan Henderson thừa nhận. Mats Hummels, người đeo băng đội trưởng Dortmund ở mùa giải 2014/15 cũng từng có những phát biểu tương tự Henderson.

Tinh thần thi đấu và nguồn năng lượng vốn luôn là điểm mạnh của các đội bóng dưới thời Klopp. Khi hai yếu tố đó mất đi hoặc suy giảm, chiến lược gia người Đức lập tức gặp rắc rối.

Klopp có thể xoay chuyển tình thế?

Ở mùa giải cuối cùng làm việc tại sân Signal Iduna Park, Klopp lèo lái con thuyền Dortmund về đích Bundesliga ở vị trí thứ 7. Thảm họa về viễn cảnh rớt hạng hay nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng không xảy ra. Song, Dortmund mất suất dự Champions League mùa kế tiếp và trắng tay ở giải đấu cúp vào cuối mùa. Tại Champions League, Dortmund bị loại từ vòng 16 đội.

Liverpool trải qua mùa giải tệ về tinh thần lẫn phong độ. Ảnh: Reuters.

Tình thế với Klopp tại Liverpool lúc này chưa tới mức quá bi đát. Ngoại hạng Anh chỉ mới trôi qua nửa chặng đường và "The Kop" còn cơ hội cứu vãn tình thế. Họ còn cơ hội ở FA Cup lẫn Champions League. Chiến lược gia người Đức cần nhanh chóng xốc lại tinh thần cho đội bóng, cũng như tìm ra các phương án nhân sự để giải quyết khủng hoảng.

"Tôi nghĩ Jurgen Klopp vẫn là một huấn luyện viên tuyệt vời – mọi người biết điều đó", cựu hậu vệ người Anh, Martin Keown, bình luận. "Liverpool chỉ trông hơi cũ kỹ ở hàng tiền vệ. Họ không thể gây áp lực cho đối thủ và bị cạn kiệt năng lượng".

Không phải ngẫu nhiên mà những tin đồn Liverpool muốn bổ sung tiền vệ trung tâm xuất hiện trong vài tháng qua. Bộ ba tiền vệ giàu kinh nghiệm gồm Fabinho, Thiago và Jordan Henderson sa sút ở mùa giải này. Fabinho chỉ thắng 50% trong các cuộc đấu tay đôi với cầu thủ Brighton vừa qua. Con số đó với Henderson là 40%, trong khi Thiago đạt tỷ lệ 37,5%.

Những mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng của Liverpool như Enzo Fernandez hay Jude Bellingham có thể tạo ra luồng gió mới cho tuyến giữa "The Kop". Nhưng mỗi cầu thủ kể trên có thể tốn của ban lãnh đạo Liverpool số tiền lên tới cả trăm triệu euro.

Liverpool vừa chiêu mộ Cody Gakpo trong phiên chợ tháng 1 năm nay, thương vụ cho thấy CLB này sẵn sàng mua sắm để giải quyết khủng hoảng. Tuy nhiên, trước khi chờ đợi viện binh từ thị trường chuyển nhượng, Klopp phải giải quyết bài toán tinh thần cho các cầu thủ Liverpool hiện tại. Bài học Dortmund của mùa giải 2014/15 còn đó.