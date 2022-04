Kinh tế Việt Nam khởi sắc trong tháng 4

Các hoạt động kinh tế dần phục hồi sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Sản xuất công nghiệp gia tăng, xuất siêu ước đạt 1,07 tỷ USD, nhu cầu phục hồi cũng khiến giá đi lên.

Theo dữ liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố, kinh tế Việt Nam trong tháng 4/2022 khởi sắc với sự phục hồi của các hoạt động kinh tế. Sản xuất công nghiệp và doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng đều đi lên. Số doanh nghiệp thành lập mới ghi nhận mức cao kỷ lục.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp tháng 4 ước tính tăng 2% so với tháng trước và 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các doanh nghiệp chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Các hoạt động kinh tế phục hồi

Trong tháng 4, hoạt động khởi sự kinh doanh cũng khởi sắc. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất từ trước đến nay với 15.000 doanh nghiệp. Nếu tính cả số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, số doanh nghiệp tham gia thị trường trong tháng 4 gấp hơn 2 lần so với doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 60,6%, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 17,5%.

Các Bộ, ngành và địa phương cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng/giảm chỉ số sản xuất công nghiệp trong 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước Nguồn: Tổng cục Thống kê Nhãn Toàn ngành Chế biến, chế tạo Sản xuất và phân phối điện Khai khoáng Cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải

% 7.5 8.3 6.6 2.6 1.1

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 5,92 tỷ USD . Đây là giá trị cao nhất của 4 tháng các năm 2018-2022, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/năm 2022 ước đạt 455.500 tỷ đồng , tăng 3,1% so với tháng trước và 12,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với các năm trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.777.400 tỷ đồng , tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 4,3% (cùng kỳ năm 2021 tăng 7,2%).

Ước tính xuất siêu 1,07 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 3/2022 đạt 34,71 tỷ USD , cao hơn 651 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng 4/2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 33,26 tỷ USD , giảm 4,2% so với tháng trước và tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 122,36 tỷ USD , tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa thực hiện tháng 3/2022 đạt 32,66 tỷ USD , thấp hơn 9 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng 4/2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 32,19 tỷ USD , giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 119,83 tỷ USD , tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 35,7 tỷ USD . Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,1 tỷ USD .

4 tháng đầu năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 10,4 tỷ USD , tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 18 tỷ USD , tăng 2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 15,2 tỷ USD , tăng 58,3%; nhập siêu từ ASEAN 5,8 tỷ USD , tăng 15,4%; nhập siêu từ Nhật Bản 790 triệu USD , tăng 57,7%.

Xuất siêu trong 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 2,53 tỷ USD . Ảnh: Tổng cục Thống kê.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 3 xuất siêu 2,05 tỷ USD ; quý I xuất siêu 1,46 tỷ USD ; tháng 4 ước tính xuất siêu 1,07 tỷ USD .

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4/2022 đạt 101.400 lượt người, gấp 2,4 lần so với tháng trước và gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 192.400 lượt người, tăng 184,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tư 4 nhẹ 0,18% so với tháng trước; 2,09% so với tháng 12/2021 và 2,64% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng theo giá nguyên liệu đầu vào sản xuất. Giá dịch vụ giáo dục tăng trở lại tại một số địa phương sau thời gian miễn giảm học phí. Cùng với đó là giá dịch vụ du lịch và ăn uống ngoài gia đình tăng theo nhu cầu tiêu dùng.