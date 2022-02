Kinh phí sản xuất MV đắt đỏ của nhóm nhạc Hàn

YG Entertainment chi 420.000 USD để chuẩn bị cho sự trở lại đường đua âm nhạc của Treasure. Đây là mức đầu tư cao với nhóm nhạc tân binh ở showbiz Hàn Quốc.

Ngày 11/2, Xports News đưa tin YG Entertainment đầu tư hơn 500 triệu KRW ( 420.000 USD ) cho sản phẩm âm nhạc mới mang tên Jikjin của nhóm Treasure. Theo trang tin, đây là mức kinh phí kỷ lục dành cho nhóm nhạc tân binh trong showbiz Hàn Quốc. Thông thường, mức sản xuất MV đắt đỏ như trên chỉ hướng đến nhóm nghệ sĩ hàng đầu như Blackpink.

Đại diện của YG Entertainment cho biết công ty lên kế hoạch đầu tư lớn để đa dạng nội dung, hình ảnh của nghệ sĩ cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm phát hành trên thị trường. Treasure là một trong những nhóm nhạc trọng điểm của năm 2022.

Sản phẩm âm nhạc mới của Treasure được YG Entertainment đầu tư mạnh tay. Ảnh: Allkpop.

Theo YG Entertainment, MV Jikjin của Treasure được sản xuất bởi đạo diễn Lee Sang Yoon, cựu giám đốc lễ trao giải MAMA thuộc Mnet. Trong quá trình quay, công ty huy động nhiều siêu xe để truyền tải chính xác thông điệp bài hát.

Ngày 15/2, Treasure sẽ trở lại đường đua Kpop với album The Second Step: Chapter One và ca khúc chủ đề Jikjin. Tính từ lúc chính thức mở bán đến nay, sản phẩm mới của Treasure có lượt khán giả đặt trước vượt 600.000 bản. Đây là con số không nhỏ với nhóm tân binh vẫn đang xây dựng tên tuổi, khẳng định vị trí trong làng nhạc Hàn.

Treasure là nhóm nhạc có quy mô lớn nhất của YG Entertainment, được thành lập thông qua chương trình YG Treasure Box. Nhóm gồm 12 thành viên.

Họ ra mắt công chúng vào tháng 8/2020. Dưới sự hỗ trợ của công ty quản lý, nhóm có bước phát triển thần tốc chỉ sau thời gian ngắn debut khi phát hành 4 sản phẩm âm nhạc, lập thành tích bán hơn một triệu bản album. Treasure hiện là một trong những boygroup thuộc thế hệ Gen 4 nổi bật của Kpop.