Kinh nghiệm du lịch đảo Phú Quý tự túc

Dịp nghỉ lễ sắp tới là thời điểm đẹp nhất để ghé thăm đảo Phú Quý.

Đảo Phú Quý là địa điểm không thể bỏ lỡ của các tín đồ yêu biển. Ảnh: @Tannhoang.

Phú Quý là một huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, nằm cách thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) khoảng 120 km về phía đông nam. Hòn đảo tuy nhỏ với diện tích vỏn vẹn 18 km2 nhưng thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, những điểm khám phá và trải nghiệm thú vị.

Tới đảo Phú Quý, du khách không lo thiếu ảnh đẹp khi chỉ cần giơ máy lên, bạn sẽ có những bức ảnh với ánh sáng rực rỡ và trong xanh.

Đảo Phú Quý đẹp nhất vào tháng 4-6, là điểm đến lý tưởng cho dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới.

Di chuyển

Nằm cách thành phố Phan Thiết 110 km, phương tiện duy nhất đưa bạn ra đảo Phú Quý là tàu cao tốc, khởi hành từ cảng Phan Thiết. Để đặt chân lên đảo Phú Quý, bạn cần di chuyển bằng tàu cao tốc. Giá tàu cao tốc khứ hồi là khoảng 700.000 đồng.

Nếu xuất phát từ TP.HCM, bạn có thể chọn đi tàu hoặc xe giường nằm để đến cảng Phan Thiết. Di chuyển bằng tàu sẽ mất khoảng 3 giờ đồng hồ, giá vé khứ hồi dao động 340.000-420.000 đồng. Di chuyển bằng xe giường nằm mất khoảng 4 giờ đồng hồ, giá vé khứ hồi dao động 280.000-500.000 đồng.

Đối với du khách khởi hành từ Hà Nội hoặc các tỉnh thành khác, bạn có thể lựa chọn bay tới sân bay Tân Sơn Nhất hoặc sân bay Cam Ranh, sau đó đi xe ra cảng Phan Thiết. Để tiết kiệm tối đa chi phí chuyến đi, bạn nên đặt vé máy bay trước khoảng một tháng để có giá ưu đãi nhất.

Trên đảo Phú Quý không có dịch vụ taxi nên du khách có thể thuê xe máy với giá khoảng 150.000 đồng/ngày. Đảo có diện tích không quá lớn và chỉ có một số trục đường chính nên đừng quá lo lắng về vấn đề tìm đường, tất cả những gì bạn cần là Google Maps.

Ở đâu

Đảo Phú Quý là hòn đảo hoang sơ, chưa được khai thác du lịch nhiều nên bạn sẽ khó tìm được resort hay khách sạn cao cấp.

Tuy nhiên, homestay và khách sạn giá rẻ là lựa chọn không tồi với mức giá chỉ 300.000-500.000 đồng/ngày cho phòng đôi. Một số khách sạn nổi tiếng ở Phú Quý phải kể đến là La Min, Hải Long, Hoàng Phú, Phương Quyên... hay homestay như Phú Liên, Cô Sang, Villa Biển Xanh, LyTi Sea, La Isla Bonita...

Đảo Phú Quý cung cấp các khách sạn, homestay giá thành rẻ đi kèm chất lượng tốt. Ảnh: Lyti Sea Homestay.

Hiện tại đang là mùa du lịch cao điểm tại đảo Phú Quý nên tình trạng cháy phòng thường xuyên xảy ra. Nếu lên kế hoạch quá sát ngày và không thể tìm được phòng trống trên đảo, bạn có thể lựa chọn ở nhà dân. Người dân trên đảo rất mến khách nên đây có thể là trải nghiệm khá thú vị.

Ăn gì

Lên đảo chắc hẳn không thể không thưởng thức hải sản tươi sống. Đồ ăn trên đảo Phú Quý rất rẻ và chất lượng. Bạn có thể chọn ăn hải sản tại các chợ hay làng bè. Các loại hải sản độc đáo trên đảo phải kể đến như hàu đá, ốc vú nàng, ốc bàn ủi, ốc bàn tay. Du khách cũng đừng quên thử thịt bò. Bò trên đảo được ăn cỏ có muối biển nên thịt có phần thơm và vị ngon hơn bò thông thường.

Một số quán nổi tiếng trên đảo phải kể đến như Lưới Seafood cung cấp mọi loại hải sản tươi sống; quán Thuận Phát chuyên các loại bún, hủ tiếu; quán Bò nướng Ngọc Trinh với món bò nướng, bò tái chanh, bò nhúng giấm; quán chè Hương Lộc bán các loại chè thanh mát...

Hải sản trên đảo Phú Quý rất rẻ và tươi ngon. Ảnh: Bè cá Anh Sinh.

Tuy nhiên, các thực khách nên lưu ý vào giờ cao điểm như 12h hay 18h, các quán ăn nổi tiếng trên đảo rất đông khách. Để tránh tình trạng chờ món lâu, bạn nên tránh vào những khung giờ này.

Anh Đức Trường, du khách từ TP.HCM, chia sẻ: "Tôi thấy một số quán nổi tiếng trên đảo nằm ở vị trí khuất. Nhiều đường trên đảo cũng chưa có đèn nên đi tìm quán ăn vào buổi tối khá khó khăn".

Chơi gì

Đảo Phú Quý có vô vàn điểm check-in và khám phá. Du khách hẳn không thể bỏ qua những địa điểm ăn hình và giàu tính văn hóa như vịnh Triều Dương, Khe Sung Sướng và hồ bơi vô cực tại Gành Hang, đỉnh Cao Cát, đền thờ cá Ông Vạn An Thạnh, đền thờ Công Chúa Bàn Tranh, Dinh Thầy Nại, cánh đồng điện gió, chợ cá Long Hải, hồ cá Làng Dương... Đặc biệt, các điểm tham quan trên đảo đều miễn phí.

Du khách nên chụp hình vào buổi sáng để có màu ảnh đẹp nhất. Ảnh: Đức Trường.

Anh Đức Trường chia sẻ mẹo nhỏ để có ảnh đẹp trên đảo là nên đi vào buổi sáng. Buổi chiều sẽ ngược hướng nắng, làm bức ảnh của bạn chụp lên bị tối màu.

Nếu đi du lịch trong thời gian ngắn 2-3 ngày, bạn có thể dành thời gian để khám phá tất cả những điểm đến thú vị trên đảo. Nếu có thời gian lưu trú lâu hơn, khoảng 4-5 ngày, đừng bỏ qua những hòn đảo lân cận như Hòn Đen, Hòn Trứng, Bãi Giữa, Hòn Đỏ, Hòn Tranh.

Để có trải nghiệm tốt nhất, bạn có thể tìm hiểu và đặt các tour thăm đảo nhỏ uy tín. Hướng dẫn viên của tour sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và trải nghiệm bổ ích và thú vị. Hầu hết tour đảo đưa đón du khách từ khách sạn. Giá tour khoảng 250.000 đồng/người, chưa kể chi phí ăn trưa.

Không thể bỏ qua trải nghiệm lặn ngắm san hô. Ảnh: Phú Quý Diver.

Ngoài ra, trên đảo còn có dịch vụ lặn ngắm san hồ. Những du khách ưa khám phá không nên bỏ lỡ cơ hội đắm chìm trong làn nước biển trong xanh và ngắm nhìn rạn san hô tuyệt đẹp.

Lưu ý

Hiện tại đang là thời điểm đẹp nhất để du lịch đảo Phú Quý. Tuy nhiên, đang là mùa khô nên thời tiết trên đảo trong tháng 4 rất nóng và nắng. Du khách nên chuẩn bị trang phục mát mẻ, thấm hút mồ hôi tốt cùng những phụ kiện không thể thiếu như mũ, kính râm để bảo vệ mắt và làn da trên đảo. Đừng quên chuẩn bị thật nhiều kem chống nắng và sử dụng liên tục để tránh tác động tiêu cực từ tia UV.

Khi lên kế hoạch đi đảo Phú Quý, bạn nên kiểm tra kỹ thời tiết, mức gió và sóng trên ứng dụng Windfinder hoặc Windy. Đi tàu cao tốc ra đảo mất khoảng 2,5 giờ nên du khách dễ bị say sóng. Bạn đừng quên chuẩn bị thuốc chống say sóng, giữ ấm cơ thể, không nên ăn quá no trước khi đi cũng như không đi vào những ngày sóng to.

Vẻ đẹp hoang sơ của đảo Phú Quý. Ảnh: Huỳnh Hớn.

Mọi dịch vụ trên đảo chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Để đảm bảo chuyến đi thuận lợi và không gặp những rắc rối trong vấn đề thanh toán, bạn nên chuẩn bị tiền mặt đủ tiêu cho những ngày dự tính trên đảo.

Đảo Phú Quý là hòn đảo hoang sơ, được ví như viên ngọc quý của Việt Nam nên cần có ý thức giữ gìn môi trường. Du khách nên để lại những kỷ niệm đẹp trên đảo thay vì rác thải.