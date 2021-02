Kinh Bắc lập công ty 1.000 tỷ để phát triển dự án ở Vũng Tàu

HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa có văn bản công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vũng Tàu.

Cụ thể, KBC hợp tác với CTCP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) và CTCP Xây dựng Sài Gòn để góp vốn thành lập CTCP Tập đoàn Đầu tư Vũng Tàu. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại LK 28 đường Hàng Điều 1, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Doanh nghiệp được đăng ký thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , trong đó KBC góp 745,2 tỷ đồng (tương đương 74,52% tổng vốn).

Theo thông tin được công bố trong văn bản, việc thành lập doanh nghiệp này nhằm mục đích quản lý và phát triển dự án Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu có diện tích 69,46 ha, với tổng mức đầu tư 4.600 tỷ đồng .

Kinh Bắc tiếp tục rót vốn đầu tư phát triển bất động sản tại Vũng Tàu sau khoản đầu tư tại Long An và Hưng Yên. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự án có vị trí tại phường 10 và phường 11 (TP Vũng Tàu), được quy hoạch xây dựng thành khu nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư để bán, trung tâm thương mại, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân khu vực.

Trước đó, KBC cũng đã liên tiếp góp vốn thành lập hai công ty để phát triển dự án tại Hưng Yên và Long An. KBC đã góp vốn thành lập CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hưng Yên (vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng , trong đó vốn KBC chiếm 60%) để đầu tư quần thể Công nghiệp - Đô thị lớn tại Hưng Yên và CTCP Đầu tư Phát triển Long An (vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng , trong đó vốn KBC chiếm 36%) để đầu tư dự án lớn tại Long An.

KBC được biết đến là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực: khu công nghiệp, đô thị - khách sạn, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, năng lượng và giáo dục - đào tạo. Trong đó, mảng công nghiệp là nổi bật nhất với các khu công nghiệp thuộc hệ thống KCN của KBC như KCN Quế Võ (Bắc Ninh), KCN Quang Châu (Bắc Giang), KCN Tràng Duệ (Hải Phòng).