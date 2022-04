Kim Woo Bin và bạn gái Shin Min Ah lần đầu đóng phim cùng nhau

Kim Woo Bin, Shin Min Ah cùng tham gia bộ phim "Our Blues". Tuy nhiên, họ đóng cặp với Han Ji Min và Lee Byung Hun.

Sports Chosun đưa tin ngày 7/4, dàn diễn viên chính của bộ phim truyền hình Our Blues gồm Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Han Ji Min, Kim Woo Bin và Uhm Jung Hwa tham dự buổi họp báo giới thiệu phim. Our Blues do Noh Hee Kyung làm biên kịch. Noh Hee Kyung nổi tiếng với những dự án ăn khách như That Winter, The Wind Blows, It's Okay, It's Love, Dear My Friends.

Our Blues của đài tvN là bộ phim truyền hình dài tập kể câu chuyện của nhiều cá nhân khác nhau cư trú trên đảo Jeju. Trong buổi họp báo, Noh Hee Kyung tiết lộ lý do mời được Shin Min Ah và Kim Woo Bin cùng xuất hiện trong một bộ phim. Noh Hee Kyung thừa nhận nếu mời Shin Min Ah và Kim Woo Bin đóng cặp, họ chắc chắn từ chối.

Kim Woo Bin trong buổi họp báo phim.

"Tôi hỏi liệu họ có tham gia bộ phim không nếu mỗi người có câu chuyện tình yêu riêng và họ nói không sao. Tôi cảm thấy họ chọn tham gia dự án này vì là những người chuyên nghiệp. Tôi không lo lắng gì về điều đó và họ rất tuyệt vời", Noh Hee Kyung chia sẻ.

Đặc biệt, Our Blues đánh dấu sự trở lại của Kim Woo Bin sau 6 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Trong họp báo, Kim Woo Bin chia sẻ anh lo lắng vì đã lâu không xuất hiện trước công chúng với tư cách diễn viên.

"Tôi có thể gặp gỡ người xem thông qua các chương trình tạp kỹ hoặc quảng cáo, nhưng bây giờ tôi mới trở lại với một dự án chính thức. Tôi rất cảm ơn và hạnh phúc khi có có cơ hội, đặc biệt tôi được làm việc với nhiều tiền bối tuyệt vời. Thật hiếm khi có cơ hội làm việc với nhiều ngôi sao cùng lúc như vậy. Tôi vừa hào hứng nhưng cũng rất lo lắng khi nhận dự án này", nam diễn viên chia sẻ.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah lần đầu đóng phim cùng nhau.

Trong phim, Kim Woo Bin vào vai đội trưởng Park Jeong Joon. Anh gắn bó với Jeju suốt nhiều năm trong khi những người xung quanh đã chuyển đến sinh sống ở Seoul hào nhoáng. Park Jeong Joon luôn muốn bảo vệ gia đình và mảnh đất Jeju anh yêu quý.

Shin Min Ah đóng cặp với Lee Byung Hyun. Trong khi đó, bạn diễn của Kim Woo Bin là Han Ji Min.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin công khai hẹn hò từ năm 2015. Shin Min Ah tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ Kim Woo Bin trong thời gian nam diễn viên chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng. Cả hai lần đầu xuất hiện trong cùng một tác phẩm thông qua Our Blues. Phim phát sóng vào 9/4 và có sự tham gia của Kim Woo Bin, Shin Min Ah, Lee Byung Hyun, Shin Min Ah, Uhm Jung Hwa, Cha Seung Won…