Kim Se Jeong là ngôi sao toàn diện

Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên trong "Hẹn hò chốn công sở", Kim Se Jeong là ca sĩ hoạt động solo thành công, có nhiều ca khúc lọt vào top bảng xếp hạng.

Theo SCMP, có không ít thần tượng Kpop đã quyết định chuyển hướng từ ca hát sang diễn xuất. Họ quyết định sử dụng tài năng, năng khiếu bẩm sinh của để trở thành diễn viên hay tham gia vào những vở nhạc kịch.

Dù vậy, có không ít ngôi sao Hàn Quốc đã chứng minh với khán giả rằng họ đủ khả năng để trở thành nghệ sĩ đa di năng, điển hình là Kim Se Jeong. Tính đến nay, có thể nói Kim Se Jeong đã thành công khi hoạt động solo song song với tư cách là diễn viên và ca sĩ.

Gần nhất, Kim Se Jeong được chú ý hơn cả khi đóng vai chính trong Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở) và vở nhạc kịch Red Book. Mới nhất, cô có mặt trong phim truyền hình Today Webtoon, dự kiến phát sóng vào tháng 7.

Kim Se Jeong sinh năm 1996, là ngôi sao bắt đầu với sự nghiệp là ca sĩ.

Từng hoạt động sôi nổi với vai trò ca sĩ

SCMP cho rằng một trong những điều mà bất kỳ ai cũng hiểu đó là để trở thành nghệ sĩ, áp lực là điều buộc phải trải qua. Kim Se Jeong đã học được điều này khi cùng lúc tham gia ba chương trình truyền hình gồm K-pop Star mùa hai, Superstar K và Mnet's Produce 101.

Tuy nhiên, lúc này Se Jeong không được chọn. Sau đó, nhờ luyện tập chăm chỉ, nữ ca sĩ đã vượt qua vòng thử giọng Jellyfish Entertainment năm 2013, đánh bại 3.000 thực tập sinh khác, theo Korea Joongang Daily.

Sau khoảng hai năm đào tạo, Kim Se Jeong thử sức ở cuộc thi Produce 101. Tại đây, cô giành được vị trí thứ hai và ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ IOI vào năm 2016. Kim Se Jeong được gọi là God Se Jeong vì đức tính chăm chỉ, liên tục giành vị trí thứ nhất ở nhiều cuộc thi.

Ngoài việc là thành viên của nhóm IOI, Kim Se Jeong còn ra mắt với tư cách là thành viên của Gugudan - nhóm nhạc nữ đầu tiên của Jellyfish Entertainment vào năm 2016. Tuy nhiên, tới năm 2020, nhóm tan rã. Bù lại, Kim Se Jeong vẫn gặt hái được thành công khi hoạt động solo, thể hiện ca khúc Flower Way. Sản phẩm này đứng đầu nhiều bảng xếp hạng ở Hàn Quốc trong thời gian ngắn.

Kim Se Jeong từng ra mắt với tư cách là thành viên của Gugudan - nhóm nhạc nữ đầu tiên của Jellyfish Entertainment. Ảnh: SCMP.

Thành công với diễn xuất

Ngoài âm nhạc, nữ ca sĩ có bước đột phá trong lĩnh vực diễn xuất với vai diễn trong Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở).

Nhờ vai diễn, Se Jeong được mệnh danh là “Emma Stone của Hàn Quốc” nhờ phong cách diễn xuất và những nét giống ngôi sao Hollywood, đặc biệt là ở những cảnh hẹn hò trong phim.

Truyền thông nhận định diễn xuất của Kim Se Jeong là kết quả của nhiều nỗ lực - như những gì cô đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên đài SBS rằng cô đã tham gia vào hai khoá học diễn xuất cùng lúc để cải thiện khả năng của bản thân.

Năm 2020, Kim Se Jeong lộ cánh tay cơ bắp khi có mặt trên kênh của Dingo Music. Trước phản ứng ngạc nhiên của người xem, nữ ca sĩ cho biết cô đã tập luyện nhiều ngày để chuẩn bị cho các cảnh quay hành động.

Đây không phải là lần đầu Se Jeong nói về quá trình tập luyện của bản thân. Trước đó, khi chia sẻ trên The Law of the Jungle, nữ ca sĩ cho biết cô từng là đại diện của trường để đi thi đấu các cuộc thi điền kinh và giúp đội của cô ấy giành chiến thắng tại Idol Star Athletic Championships.

Khá trái ngược với những gì đang có hiện tại, tuổi thơ của Kim Se Jeong không hề dễ dàng. Trong chương trình Life Menu, nữ ca sĩ cho hay cô đã phải trải qua tuổi thơ khó khăn vì gia đình gặp vấn đề tài chính. Lúc đó, cô phải nhờ đến khoản trợ giúp phúc lợi để sinh sống.

Khi là thí sinh đứng đầu trong chương trình Produce 101, Kim Se Jeong đã nghĩ tới gia đình và thầm cảm ơn vì cô, anh trai, ba và mẹ đã cùng vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Đây cũng là cảm hứng để Se Jeong viết ca khúc solo của mình.

Kim Se Jeong thành công với vai diễn Shin Ha Ri trong Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở). Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, một trong những lý do khiến Kim Se Jeong được nhiều người yêu mến đó là vì tính cách lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong là người dễ gần. Khi xuất hiện trên I Live Alone, Se Jeong đã sử dụng những vật dụng mà cư dân cũ bỏ lại. Với nhiều người, đây là hành động dân dã.

Thời gian qua, Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở) là bộ phim truyền hình được công chúng quan tâm bậc nhất ở Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Ở riêng xứ kim chi, rating của bộ phim đạt mốc 11,6% trên toàn quốc và 12,1% ở khu vực đô thị Seoul, theo số liệu của Nielson Korea.

Trong phim, Kim Se Jeong thủ vai Shin Ha Ri. Về vai diễn này, Se Jeong tự chấm cho mình 90 điểm về diễn xuất. Cô nói bản thân đã nỗ lực để hoàn thành tốt vai diễn.

"Tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Khi nhìn lại, tôi sẽ luôn nhớ đến bộ phim Business Proposal như khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Nếu như thanh xuân, tôi dành hết cho nhóm nhạc I.O.I và gugudan thì ở tuổi 26, tôi thuộc về Business Proposal. Tôi sẽ cố gắng để ghi dấu ấn về diễn xuất trong những năm tháng sau này", ngôi sao sinh năm 1996 bày tỏ.