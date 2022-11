Kim Sae Ron làm việc ở quán cà phê sau bê bối

Công ty quản lý xác nhận Kim Sae Ron đang làm việc tại một quán cà phê. Thời gian qua, nữ diễn viên bị tẩy chay vì bê bối lái xe khi say rượu.

Kim Sae Ron tạm dừng hoạt động sau khi vướng tranh cãi. Ảnh: Gold Medalist.

Ngày 4/11, công ty quản lý của Kim Sae Ron xác nhận với tờ News1 nữ diễn viên đang làm việc tại một quán cà phê. Công ty cho biết: "Kim Sae Ron đang làm thêm vì cuộc sống khó khăn". Thời gian qua, cô tạm dừng hoạt động do vướng bê bối lái xe khi say rượu và gây tai nạn.

Tờ Sports Khan cho biết thêm Kim Sae Ron đóng phim từ nhỏ nên tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Tuy nhiên, sau khi bê bối xảy ra, cô lao đao vì phải đền bù hợp đồng quảng cáo, quay phim cũng như bù đắp thiệt hại cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

Thông tin Kim Sae Ron làm việc tại quán cà phê bắt nguồn từ video đăng ngày 3/11 của phóng viên giải trí Lee Jin Ho. Ông Lee Jin Ho cho biết nhận được nguồn tin về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên. Tuy nhiên, khi ông Lee Jin Ho hỏi người quen của Kim Sae Ron, họ nói không biết nữ diễn viên đang làm việc ở đâu.

Kim Sae Ron bị chỉ trích vì lái xe khi say rượu. Ảnh: Gold Medalist.

Lee Jin Ho kể: “Tất cả người quen của tôi đều không biết Kim Sae Ron làm việc ở đâu và quán cà phê nào. Kim Sae Ron đóng phim từ nhỏ nên cô ấy không có kinh nghiệm xã hội chung. Hơn nữa, khán giả có thể nhận ra nếu cô ấy làm việc trong ngành dịch vụ. Do đó, tôi không chắc Kim Sae Ron có thực sự làm việc ở quán cà phê hay không”.

Ngày 18/5, Kim Sae Ron bị cảnh sát bắt giữ vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. Nữ ca sĩ đâm vào máy biến áp gần giao lộ Hak-dong ở Cheongdam-dong, Seoul. Vụ tai nạn khiến hơn 50 tòa nhà xung quanh mất điện, đèn giao thông đường bộ bị tê liệt . Đáng nói, ban đầu Kim Sae Ron không hợp tác và tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi cảnh sát kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của Kim Sae Ron khoảng 0,2% - mức thu hồi giấy phép lái xe.

Sau khi bị công chúng chỉ trích, Kim Sae Ron đăng lời xin lỗi viết tay trên trang cá nhân và bày tỏ sự hối hận. Gần đây, Kim Sae Ron tiếp tục gây tranh cãi. Trong bức ảnh cô mới đăng, khán giả phát hiện thuốc lá điện tử. Khán giả nghi ngờ nữ diễn viên là chủ nhân của điếu thuốc đó.

Kim Sae Ron (sinh năm 2000) xuất hiện trong bộ phim The Mister do Won Bin thủ vai chính và được công chúng biết đến. Kể từ đó, nữ diễn viên tham gia nhiều tác phẩm khác nhau như phim Neighbor, The Eyes, Glamourous Temptation, Witch's Guard hay The Good Shaman.