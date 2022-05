Kim Sae Ron bị bắt vì lái xe gây tai nạn và cố bỏ trốn

Nữ diễn viên Kim Sae Ron bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu. Cô đâm vào công trình công cộng và cố gắng rời khỏi hiện trường.

Ngày 18/5, Asia Kyungje đưa tin nữ diễn viên Kim Sae Ron bị điều tra vì điều khiển xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn.

Theo báo cáo độc quyền từ Asia Kyungjae, lực lượng chức năng nhận được 6-7 thông tin về một chiếc xe phóng lạng lách trên đường.

Kim Sae Ron bị điều tra vì lái xe trong tình trạng say rượu bia. Ảnh: Naver.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nữ diễn viên đã bị bắt tại khu phố Hakdong, Gangnam. Theo phía cảnh sát, cô đã lái xe tông vào một công trình kiến trúc gần giao lộ Hakdong và cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát muốn kiểm tra nồng độ cồn của Sae Ron bằng máy thở, nhưng nữ diễn viên yêu cầu được xét nghiệm bằng máu tại bệnh viện. Theo quan chức cảnh sát, kết quả xét nghiệm sẽ được công bố sau khoảng 7 ngày.

Báo cáo bổ sung từ Channel A và Yonhap tiết lộ Kim Sae Ron đâm vào lan can và cây bên đường ít nhất 3 lần trước khi bị cảnh sát bắt. Trên diễn đàn thảo luận trực tuyến Hàn Quốc, người dân đăng tải ảnh chụp nơi được cho là hiện trường vụ tai nạn nữ diễn viên gây ra.

Một khán giả chia sẻ: "Chiếc xe còn va vào trạm biến áp". Nhân chứng cho biết ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến nhà hàng gần đó rơi vào tình trạng không thể thanh toán. Cản trước của xe cũng bung ra ngoài.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn Kim Sae Ron gây ra khiến nhà hàng lân cận không thể thanh toán. Ảnh: Naver.

Phản hồi giới truyền thông, Gold Medalist - công ty quản lý nữ diễn viên - thông báo họ đang tiến hành tìm hiểu vụ việc: "Chúng tôi sẽ đưa ra tuyên bố chính thức ngay sau khi xác nhận tin tức". Hiện Kim Sae Ron đã khóa phần bình luận trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Kim Sae Ron sinh năm 2000. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 thông qua bộ phim Traveller. Với bộ phim này, Sae Ron trở thành diễn viên Hàn Quốc trẻ tuổi nhất được mời tới Liên hoan phim Cannes.

Năm 2014, cô được trao giải Diễn viên mới xuất sắc của Giải thưởng Rồng xanh. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô gồm The Man From No Where, The Neighbor, Manhole, A Girl At My Door, Thiếu nữ phù thủy quyết đấu...