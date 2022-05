Kim Ji Won đột phá

Không lựa chọn những vai diễn cá tính sở trường, Kim Ji Won đã lựa chọn nhân vật nội tâm Yeom Mi Jung trong phim “My Liberation Notes” để chinh phục khán giả.

Người đẹp sinh năm 1992 gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu và bắt đầu lấn sân diễn xuất từ dự án Romantic Heaven. Tên tuổi của cô được nhiều người biết đến sau vai phụ trong loạt phim truyền hình ăn khách như High Kick 3, The Heirs… Đặc biệt, thành công vang dội của vai trung úy Yoon Myung Joo trong Decendant of The Sun đã giúp Kim Ji Won vươn lên hàng nữ chính.

Tuy nhiên, kể từ sau vai chính đầu tay với Fight For My Way, những tác phẩm sau này của cô đều không thành công mong đợi. Thậm chí, nhiều người cho rằng cái tên Kim Ji Won đang bị thụt lùi so với dàn sao nữ cùng thời như Lee Se Young, Park Eun Bin hay Go Ah Sung.

My Liberation Notes ngày càng chứng minh được sức hút khi ghi nhận sự tăng trưởng về tỷ suất người xem, từ mức thấp nhất là 2,3% đã tăng lên tới 6,1% ở tuần chiếu cuối cùng.

Kim Ji Won khẳng định tài năng diễn xuất trong phim hướng nội My Liberation Notes. Ảnh: Naver.

Theo Good Data, tác phẩm bứt phá ngoạn mục khi vươn lên nắm giữ vị trí quán quân trên BXH phim truyền hình được chú ý nhất ba tuần liên tiếp. Son Seok Gu và Kim Ji Won cũng nắm giữ vị trí cao nhất trên BXH diễn viên nổi tiếng, vượt qua Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Lee Joon, Lee Jun Ki…

Thành công nhưng chưa bứt phá

Sau vai nhỏ trong High Kick phần 3 lên sóng vào năm 2011, vẻ đẹp trong sáng và lối diễn tự nhiên của Kim Ji Won đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Năm 2013 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của cô nhờ vai tiểu thư Rachel lạnh lùng, kiêu căng trong The Heirs. Tuy chỉ đảm nhận vai phụ lại là tuyến phản diện, sao nữ sinh năm 1992 vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả, thậm chí lấn át nữ chính Park Shin Hye.

Đỉnh cao sự nghiệp của mỹ nhân 9X bắt đầu vào năm 2016 khi cô vào vai trung úy Yoon Myung Joo tài giỏi, quyết đoán. Vẫn là tuyến phụ song phần thể hiện của Kim Ji Won gây ấn tượng với khán giả không kém cặp nam nữ chính là Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Ở Descentdant of The Sun, nhân vật của nữ diễn viên đảm nhận không còn “khó ưa” như các tác phẩm trước đó song vẫn giữ nguyên tính cách có phần ngang bướng, quyết liệt.

Diễn xuất của Kim Ji Won ở mức tròn vai, chưa có sự bứt phá. Ảnh: Twitter.

Sau thành công vang dội của Descentdant of The Sun, Kim Ji Won vươn lên hàng nữ chính. Với màn thể hiện trong Fight For My Way cùng Park Seo Joon, trang Soompi đánh giá việc chọn Kim Ji Won vào vai chính là quyết định sáng suốt nhất của nhà sản xuất, góp phần tạo nên thành công của bộ phim. Ở tác phẩm này, mỹ nhân 30 tuổi mang đến hình tượng mới mẻ.

Năm 2019, cô tái hợp Song Joong Ki trong bộ phim cổ trang Arthdal Chronicles với vai nữ chính Tan Ya bản lĩnh và quyền lực. 2020, Ji Won lần đầu kết hợp Ji Chang Wook qua bộ phim Lovestruck in The City. Trong phim, cô hóa thân là Lee Eun Oh – nhân viên tiếp thị tự do sống dưới thân phận giả là Yoon Sun Ah.

Tuy nhiên, cả hai tác phẩm sau này là Arthdal Chronicles và Lovestruck in The City đều không đạt thành công kỳ vọng, dù có dàn cast đều là những tên tuổi đình đám.

Trang Rolling Stones đánh giá ngoài lỗ hổng về mặt nội dung, hình tượng nhân vật được xây dựng chưa đủ độc đáo cũng là một trong những yếu tố khiến cả hai tác phẩm phải chịu số phận thất bại. Diễn xuất của nhân vật chỉ ở mức tròn vai, chưa có sự bứt phá so với những tác phẩm trước đó.

Bước ngoặt

Ra mắt vào thời điểm truyền hình Hàn Quốc chứng kiến cuộc đua gay cấn giữa hàng loạt bộ phim có nội dung lôi cuốn, quy tụ nhiều tên tuổi đình đám, My Liberation Notes với cốt truyện nhẹ nhàng không nhận được sự chú ý của khán giả khi lên sóng.

Tuy nhiên, càng về sau, My Liberation Notes càng cho thấy giá trị của những câu chuyện đời thường. Từ dự án được gắn mác dành cho người hướng nội, bộ phim giờ đây đã chạm được đến trái tim của đông đảo người xem - những người cũng từng trải qua cuộc sống công sở ngột ngạt, đầy áp lực.

Theo Soompi, những vấn đề thường nhật được đề cập trong phim khiến khán giả ít nhiều nhìn thấy một phần bản thân trong các nhân vật. Đặc biệt, lời thoại mang tính triết lý sâu sắc để lại cho người xem những suy ngẫm về cuộc đời, con người.

Phóng viên tờ JoongAng Ilbo tại Bắc Kinh cho biết bộ phim đang trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc. Khán giả yêu thích bộ phim nhờ nội dung tạo sự đồng cảm và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, đặc biệt là sự bứt phá của Kim Ji Won.

Vai nội tâm đánh dấu bước ngoặt trong diễn xuất của Kim Ji Won. Ảnh: Naver.

Trong khi các sao nữ cùng thời như Lee Se Young, Park Eun Bin liên tục tái xuất phim ảnh để duy trì sức nóng tên tuổi, Kim Ji Won vẫn lựa chọn hướng đi riêng chậm mà chắc. Sau thất bại liên tiếp của hai tác phẩm trước, mỹ nhân 9X đã mất hơn hai năm để tìm được vai diễn phù hợp.

Với ngoại hình và danh tiếng hiện tại, không khó để Ji Won tìm kiếm một bộ phim romcom dễ viral như Hẹn hò chốn công sở. Tuy nhiên, cô lại thử sức với vai diễn có chiều sâu như Yeom Mi Jung.

Nhân vật em út nhà họ Yeom mà Ji Won đảm nhận là cô gái sống nội tâm và nhút nhát nhưng đã quyết tâm thay đổi, giải thoát khỏi sự buồn tẻ sau cú sốc bị bạn trai lừa tiền. Mọi sự vật, hiện tượng trong phim đều diễn ra chậm rãi, thong thả nhưng cũng đầy bí bách, ngột ngạt.

Cả ba nhân vật chính đều bế tắc trong cuộc sống, mong muốn thay đổi nhưng không biết vấn đề ở đâu. Cho đến khi một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện, anh mới dần phá vỡ sự bế tắc trong họ, đưa những con người u tối đến với ánh sáng cuộc đời.

Khác với những vai diễn bộc lộ cá tính mạnh rõ rệt trước đó, Yeom Mi Jung của My Liberation Notes ít nói, vui hay buồn đều không biểu hiện ra ngoài. Cô dường như chỉ “tồn tại” chứ không phải đang “sống”.

Diễn biến nhân vật em út Yeom Mi Jung có sự thay đổi trong nửa sau bộ phim. Ảnh: Naver.

Trang Soompi nhận xét mọi sự thay đổi trong diễn biến tâm lý của nhân vật đều được nữ diễn viên thể hiện thành công qua biểu cảm ánh mắt.

Mặt khác, nửa phần sau của phim chứng kiến sự biến đổi trong cảm xúc của nhân vật Yeom Mi Jung. Đó là khi cô gặp được Mr. Gu (Son Seok Gu) và họ tìm được sự đồng cảm trong tâm hồn. Đặc biệt, câu chuyện tình cảm của hai nhân vật này cũng là một trong những tình tiết được người xem chờ đợi.