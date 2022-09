Kim Go Eun bị chỉ trích vì bán vé fan meeting quá đắt

Giá vé của buổi họp fan do Kim Go Eun tổ chức là 88.000 won, trong khi mức giá trung bình của các diễn viên khác chỉ từ 30.000 cho tới 50.000 won.

Kim Go Eun bị chỉ trích vì giá vé fan meeting quá đắt.

Ngày 24/9, Wikitree đưa tin Kim Go Eun sẽ tổ chức buổi họp fan kỷ niệm 10 năm ra mắt tại trung tâm biểu diễn Yes24 Live Hall vào ngày 15/10 sắp tới. Giá vé niêm yết trên trang web bán vé trực tuyến Yes24 là 88.000 won cho tất cả các ghế.

Theo Wikitree, nhiều khán giả đã phàn nàn về giá vé buổi họp fan của Kim Go Eun. Họ cho rằng mức giá này cao hơn so với các buổi họp fan khác. Được biết, giá vé trung bình cho một buổi fan meeting của các diễn viên tại Hàn Quốc dao động từ 30.000 đến 50.000 won.

Cách đây không lâu, Park Eun Bin - nữ diễn viên bắt đầu nổi lên sau cơn sốt Extraordinary Attorney Woo - vừa tổ chức một buổi họp fan với giá vé bán ra là 55.000 won. Nữ ca sĩ, diễn viên Suzy cũng định giá 55.000 won cho các buổi fan meeting của cô. Giá vé cho một buổi họp fan của Soo Young (SNSD) là 33.000 won cho tất cả các ghế.

Giá vé fan meeting của các nam diễn viên cũng có mức giá tương tự: 55.000 won đối với buổi họp fan của Lee Jong Suk và 66.000 won đối với chương trình của Ryu Jun Yeol.

Giá vé fan meeting của Kim Go Eun lên đến 88.000 won. Ảnh: Wikitree.

Với giá vé chênh lệch đáng kể so với mức giá trung bình, buổi họp fan của Kim Go Eun đang nhận về nhiều sự chỉ trích.

Kim Go Eun sinh năm 1991 và ra mắt năm 2012 với bộ phim A Muse. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, Kim Go Eun đã tạm dừng diễn xuất để tập trung hoàn thành việc học tập. Tới năm 2014, nữ diễn viên quay trở lại với công việc diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công từ các dự án Monster, Coin Locker Girl, Xác chết bí ẩn, Goblin…

Gần đây, Kim Go Eun tham gia vào bộ phim truyền hình Little Women của đài tvN. Trong phim, cô đóng vai Oh In Joo, là chị cả trong 3 chị em nhà họ Oh. Oh In Joo mong muốn có một cuộc sống như bao người bình thường khác, thế nhưng, một vụ án kỳ lạ đã khiến cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn.