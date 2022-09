Kim chỉ nam thành công của BIN Corporation Group

Sự cấu thành của 3 yếu tố chất lượng - công nghệ và con người tạo nên tam giác triết lý kinh doanh bền vững, giúp BIN Corporation Group không ngừng lớn mạnh.

Được thành lập và dẫn dắt bởi doanh nhân Lê Hùng Anh, BIN Corporation Group từ một doanh nghiệp thiết kế website và lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp nay thiết lập nên hệ sinh thái dịch vụ đa ngành sau 13 năm thành lập. Theo đuổi triết lý kinh doanh “chất lượng - công nghệ - con người”, BIN Corporation Group đã vươn dài cánh tay cung cấp dịch vụ tới nhiều quốc gia trên toàn cầu.

Nghiên cứu thị trường để có dịch vụ chất lượng

Quan điểm “muốn xuất khẩu áo ấm, phải trải nghiệm mùa đông” của doanh nhân Lê Hùng Anh ảnh hưởng lớn đến định hướng hoạt động của BIN Corporation Group. Vì thế, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng là yếu tố luôn được doanh nghiệp này đặt lên hàng đầu. Giữ vững tôn chỉ bán cái khách hàng cần chứ không phải cái mình thích, BIN Corporation Group đầu tư nghiên cứu thị trường và lần lượt cho ra đời nhiều dịch vụ phục vụ khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân.

Trong đó, sự ra đời của công ty chuyên tư vấn tài chính One IBC là minh chứng rõ rệt cho việc BIN Corporation Group luôn nghiên cứu thị trường để có dịch vụ chất lượng hàng đầu.

Doanh nhân Lê Hùng Anh - Tổng giám đốc BIN Corporation Group.

Bắt đầu từ những trải nghiệm mà doanh nhân Lê Hùng Anh thấy vô lý, ông đã tìm tòi và thành lập nên One IBC. Theo chia sẻ của vị doanh nhân xứ Quảng, nhận thấy khó khăn trong quá trình thanh toán với các công ty nước ngoài, ông rong ruổi từ Hong Kong (Trung Quốc), sang Singapore rồi đến các quốc gia xa xôi thuộc châu Âu, châu Mỹ... để tìm hiểu cặn kẽ dịch vụ.

Với khát khao giúp doanh nghiệp Việt Nam “bắt nhịp” khi hội nhập toàn cầu, sau khi “mục sở thị” thủ tục, giao dịch, thông lệ các nước, ông Lê Hùng Anh quyết định thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài để giải quyết các vấn đề tài chính mà khi ấy trong nước còn vướng mắc. Nhờ đó, vị doanh nhân đã giải quyết nhanh gọn các thủ tục kinh doanh quốc tế.

One IBC đã có mặt tại Việt Nam và nhiều quốc gia.

“Lúc tôi áp dụng thành công cho doanh nghiệp mình, tôi tự hỏi tại sao mình không mở dịch vụ để hỗ trợ các công ty Việt Nam?”, ông Lê Hùng Anh kể lại. One IBC ra đời như vậy, mang đến dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý.

Đến nay, One IBC có 5 văn phòng đại diện ở Việt Nam, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Lithuania và California (Mỹ), hoạt động bài bản và chuyên nghiệp. Mỗi năm, One IBC phục vụ hàng nghìn khách hàng doanh nghiệp khắp thế giới.

Tiếp nối One IBC, BIN Corporation Group tiếp tục bám sát nhu cầu của khách hàng, nghiên cứu thị trường và mở rộng đa dạng dịch vụ sang mảng công cụ thanh toán (nhãn hàng PayCEC), công cụ tài chính (DNBC Financial Group) và nền tảng thương mại điện tử (papmall) cho khách hàng doanh nghiệp. Dự kiến trong tương lai gần, giải pháp digital marketing toàn cầu cũng sẽ được doanh nghiệp này cung cấp để gia tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng.

Tương tự, với phân khúc khách hàng cá nhân, BIN Corporation Group đã xây dựng chuỗi dịch vụ trong lĩnh vực du lịch - định cư và lưu trú. Từ nhãn hàng GIS cung cấp giải pháp thị thực du lịch, thị thực công tác, đầu tư và định cư, BIN Corporation Group cho ra đời nền tảng Travelner để cung cấp giải pháp dịch vụ lưu trú, chỗ ở, di chuyển ứng dụng công nghệ thông minh.

Triết lý “Chất lượng - công nghệ - con người” là kim chỉ nam cho doanh nghiệp suốt 13 năm qua.

Shark Hùng Anh cho biết mỗi nhãn hàng thực hiện một chức năng riêng nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ toàn diện nhất cho khách hàng. Vì lẽ đó, Tập đoàn BIN Corporation có nhiều công ty, mỗi công ty con thực hiện nhiệm vụ theo hướng chuyên môn hóa.

Với triết lý kinh doanh đúng đắn và kim chỉ nam hoạt động, sau hơn 13 năm hình thành và phát triển, BIN Corporation Group đã xây dựng được hệ sinh thái dịch vụ với 10 nhãn hàng nhằm tạo chuỗi giá trị thiết thực cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Luôn cập nhật công nghệ mới

Với BIN Corporation Group, giải pháp công nghệ là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn. Vì thế, tập đoàn đã 2 lần định hình chiến lược lấy công nghệ làm cốt lõi vào năm 2018 và năm 2021. Song song đó, BIN Corporation Group luôn cập nhật công nghệ mới liên quan đến bảo mật thông tin người dùng, bảo mật dữ liệu, cung cấp trải nghiệm số an toàn, nhanh chóng và tiện lợi.

Đơn cử, One IBC cải tiến nội dung và giao diện website theo hướng thân thiện, hữu ích và hấp dẫn. Trong tháng 7/2021, BIN cho ra đời ứng dụng di động One IBC Digital bằng 50 ngôn ngữ. Khi tải ứng dụng One IBC Digital, khách hàng dễ dàng quản lý mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chú trọng công nghệ để mang đến dịch vụ tốt nhất.

Ứng dụng này còn cung cấp đầy đủ thông tin về 15 dịch vụ doanh nghiệp của One IBC, cho phép khách đặt hàng, thanh toán, giao dịch trực tiếp và sử dụng tất cả dịch vụ của One IBC nhanh chóng. Bên cạnh đó, ứng dụng hỗ trợ quản lý thông tin doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký cùng One IBC tại bất cứ đâu.

One IBC Digital cũng cập nhật tin tức tài chính - ngân hàng của hơn 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tính năng bảo mật tuyệt đối, giảm thiểu rủi ro khi sử dụng thông qua các nền tảng thứ 3. Ngoài ra, ứng dụng này áp dụng chính sách tích điểm nhận thưởng và những ưu đãi lớn để tạo sự hứng thú cho người dùng.

Dự kiến giai đoạn 2022-2023, One IBC sẽ tiếp tục thực hiện nâng cấp website chất lượng hơn.

Nhờ sự nhanh nhạy và quyết liệt, BIN Corporation Group đã có tổng cộng 1 triệu khách hàng cá nhân, 30.000 khách hàng doanh nghiệp tin tưởng thường xuyên sử dụng dịch vụ.

Chú trọng yếu tố con người

Ngoài nghiên cứu tìm tòi, phát triển công nghệ, BIN Corporation còn lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Giám đốc Lê Hùng Anh từng chia sẻ: “Con người là tài sản quý giá nhất của BIN Group”.

BIN Corporation Group quy tụ đông đảo nhân sự trình độ cao trong các lĩnh vực.

Doanh nghiệp đã triển khai 3 chiến lược phát triển nhân sự bền vững. Thứ nhất là xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực then chốt. Theo ông Lê Hùng Anh, việc lựa chọn các ứng viên không chỉ dựa trên yếu tố giỏi chuyên môn mà phải linh hoạt, chủ động, đáp ứng được sự thay đổi, cải tiến liên tục các ứng dụng để phục vụ khách hàng.

Việc BIN Corporation Group triển khai thành công nhiều ý tưởng khởi nghiệp công nghệ đã mở ra cơ hội phát triển cho nhân viên, đồng thời đưa doanh nghiệp trở thành điểm đến cho nhiều nhân tài trẻ. Doanh nhân Lê Hùng Anh cũng từng tham gia chương trình “Cơ hội cho ai?” để tìm kiếm nhân sự giàu kinh nghiệm cho các vị trí chủ chốt.

Thứ hai, BIN Corporation Group tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo và nhân văn. Doanh nghiệp còn thưởng "nóng" xứng đáng để gia tăng sự gắn kết của nhân sự.

Quan tâm chăm sóc và phát triển con người là mục tiêu trọng yếu của doanh nghiệp.

Ngay trong giai đoạn Covid-19 năm 2021, BIN Corporation Group đã tăng 10-30% lương cho nhóm 50 nhân viên hưởng mức lương thấp nhất doanh nghiệp. Dù khó khăn bủa vây, công ty mất lượng lớn doanh thu mỗi tháng nhưng vẫn trả đủ lương và đúng ngày cho người lao động.

Trước đó, cuối năm 2020, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch Covid-19, BIN Corporation Group vẫn áp dụng chính sách thưởng cho nhân viên, bao gồm một chiếc xe Mazda6 Luxury trị giá gần 1 tỷ đồng và 6 chiếc xe SH 125i ABS cho 7 nhân viên xuất sắc của năm.

Theo ông Lê Hùng Anh, món quà thưởng Tết này là sự ghi nhận của ban lãnh đạo tới đội ngũ quản lý và các nhân viên. Qua đó, tập đoàn mong muốn động viên, thúc đẩy sự cống hiến và phát triển của toàn bộ nhân viên.

Thứ ba, BIN Corporation Group thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nhân sự giúp cải thiện năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm. Điều này không chỉ tạo sự mới mẻ, thích thú cho nhân viên mà còn là động lực cho các ý tưởng sáng tạo trong công việc.

BIN Corporation Group ký kết hợp tác với nhiều trường đại học cả nước nhằm tìm kiếm nguồn nhân tài chất lượng cao.

Nhờ những chiến lược đó, BIN Corporation Group quy tụ hơn 350 nhân sự với 95% nhân sự trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế.

Tuy vậy, theo ông Lê Hùng Anh, để đáp ứng nhu cầu phát triển, BIN Corporation Group vẫn cần tuyển dụng cả nghìn nhân sự trong 5 năm tới. Do đó, tập đoàn đã tích cực triển khai hợp tác với nhiều trường đại học lớn trên địa bàn TP.HCM như Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.