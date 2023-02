Kiểu thời tiết khó chịu nhất miền Bắc khi nào kết thúc?

Người dân miền Bắc đang trải qua đợt nồm ẩm kéo dài. Ngày 7-8/2, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ bước vào cao điểm của đợt nồm khi thời tiết mưa phùn duy trì cả ngày, độ ẩm tăng cao trên 90%.

Tình trạng sương mù bao phủ cũng làm giảm tầm nhìn của người dân khi di chuyển trên đường. Không khí ngoài trời ở Hà Nội luôn trong trạng thái ẩm ướt, mù mịt.

Chị Minh Huyên (32 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết gia đình chị gặp nhiều bất tiện suốt những ngày qua khi nền nhà luôn ẩm ướt, quần áo giặt phơi không thể khô.

Mỗi ngày, chị Huyên lau nhà hai lần bằng giẻ khô nhưng chỉ cải thiện được phần nào, tường nhà cũng đổ mồ hôi gây ra mùi ẩm thấp. Dù nhà có máy giặt, gia đình chị cũng đành gửi quần áo ra tiệm giặt là để vừa giặt vừa sấy, không phải phơi trong tiết trời ẩm ướt.

"Mỗi lần đi làm về nhìn nền nhà ướt sũng không muốn bước vào. Hai đứa nhỏ nhà tôi đã bị ngã rất nhiều vì nền trơn trượt", chị Huyên nói.

Theo ông Văn Hòa, chủ một tiệm giặt là ở phố Chùa Láng (quận Đống Đa), lượng quần áo tiệm nhận được trong 5 ngày qua tăng gấp 3-5 lần so với bình thường. Người dân chủ yếu mang quần áo đến tiệm giặt là để tiện vừa giặt vừa sấy, không mất công phơi.

Những ngày gần đây, cửa tiệm của ông luôn chật kín các túi lớn nhỏ đựng quần áo cho khách, 3 máy giặt và 3 máy sấy cũng hoạt động hết công suất.

Trong khi đó, Trọng Lâm (26 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết bản thân ngại ra đường trong những ngày thời tiết mưa phùn, ẩm ướt như những ngày qua. Cuối tuần vừa rồi, thay vì ra ngoài đi chơi với bạn bè như bình thường, Lâm chọn ở trong nhà khi nhìn thấy thời tiết bên ngoài "quá kinh khủng".

"Hàng ngày đi làm, cứ nghĩ đến việc phải vượt 8 km lên công ty với thời tiết mưa gió, sương mù, đường tắc là lại chỉ muốn ở nhà. Ngoài giờ đi làm, mình cũng không muốn di chuyển đi đâu với thời tiết này nữa", nam thanh niên chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), kiểu thời tiết nồm ẩm đặc trưng ở miền Bắc trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4, khi khu vực liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh suy yếu và lệch đông.

Một số nơi ở Tây Bắc Bộ vẫn ở trong trạng thái khô ráo, ít mưa như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tình trạng mưa phùn còn duy trì ở Hà Nội đến hết ngày 11/2. Sau đó, khu vực hửng nắng trước khi đón đợt không khí lạnh vào ngày 14/2.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội khả năng hửng nắng trong ngày 12-13/2 và ghi nhận mức tăng nhiệt lên ngưỡng cao nhất 27 độ C. Người dân có thể đón cuối tuần trong thời tiết ít mưa nhưng độ ẩm vẫn ở mức cao, nồm ẩm tiếp diễn.

Mưa dông khả năng quay lại thủ đô và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ ngày 15-17/3. Lúc này, nhiệt độ giảm sâu xuống ngưỡng 13-14 độ C, trời rét đậm. Không khí lạnh tràn về cũng giúp tình trạng nồm ẩm được cải thiện.

Trong những ngày thời tiết ẩm ướt, khó chịu và nền nhà "đổ mồ hôi", người dân có thể áp dụng một số biện pháp để hạn chế tình trạng này như không mở cửa sổ, dùng khăn khô lau nền nhà, bật điều hòa ở chế độ hút ẩm (dry), vệ sinh sạch sẽ các đồ dùng trong nhà tránh để nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi...

