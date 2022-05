Kiến nghị khẩn lên Thủ tướng về 5 trạm BOT trên địa bàn TP.HCM

TP.HCM vừa gửi kiến nghị khẩn lên Thủ tướng sau khi báo cáo về tiến độ triển khai đầu tư, nâng cấp hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trên địa bàn.

TP.HCM hiện có 5 trạm thu phí, bao gồm: An Sương - An Lạc, cầu Phú Mỹ, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh, Phú Hữu (chưa tổ chức thu phí).

Trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) có 20 làn thu phí, thời gian thu trong 30 năm, kết thúc vào tháng 4/2028 (không thu phí ôtô dưới 9 chỗ). Bên cạnh mục đích duy tu, bảo trì tuyến đường, nếu sử dụng không hết doanh thu từ thu phí, phần dư được để lại 70% cho TP.HCM và 30% cho doanh nghiệp.

Trong công văn gửi Thủ tướng, UBND TP.HCM giải thích do thời gian thu phí còn lại ngắn, trong khi đầu tư hệ thống ETC chi phí cao và giá thu phí thấp nên kiến nghị cho phép không lắp đặt trạm thu phí ETC, chỉ thu phí thủ công đến khi kết thúc thời gian thu phí.

Nhà đầu tư trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh có trách nhiệm rà soát bộ máy thu phí, tự giám sát công tác thu phí, không để xảy ra tiêu cực, gây thất thoát.

Trạm thu phí cầu Phú Mỹ trên đường Võ Chí Công (TP Thủ Đức) hiện có 8/18 làn thu phí ETC. Thời gian thu phí chỉ còn khoảng 4 năm, kết thúc vào tháng 4/2026. 8 làn thu phí ETC này đáp ứng năng lực lưu thông với 362.880 lượt xe/ngày, trong khi lưu lượng xe thực tế chỉ 24.000 lượt xe/ngày, chỉ đạt 6,6% công suất.

Do đó, TP.HCM kiến nghị lãnh đạo Chính phủ cho phép tiếp tục khai thác 8 làn thu phí ETC hiện hữu đến khi kết thúc thời gian thu phí, không nâng cấp hệ thống thu phí ETC 8 làn còn lại. Nhà đầu tư cũng sẽ đóng, không khai thác các làn này.

Trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Minh Quân.

Với trạm thu phí An Sương - An Lạc trên tuyến Quốc lộ 1 (quận Bình Tân), nhà đầu tư đã nâng cấp thu phí ETC là 21/25 làn (đạt 84%). Tuy nhiên, số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ ETC qua trạm trên tổng số phương tiện chỉ đạt 16%.

Tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội trên tuyến xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức), nhà đầu tư, 8/16 làn thu phí được nâng cấp ETC. Trong đó, lượng phương tiện sử dụng thu phí không dừng đạt tỷ lệ trung bình 34%.

UBND TP.HCM đang phối hợp nhà đầu tư hai trạm thu phí này triển khai thủ tục để nâng cấp hệ thống thu phí ETC với các làn còn lại, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm nay.

Riêng trạm thu phí BOT Phú Hữu (TP Thủ Đức) có 6 làn thu phí nhưng chưa tổ chức thu. Nhà đầu tư đang triển khai đầu tư hệ thống thu phí ETC trước khi bắt đầu thu phí.

Trước đó, nhà đầu tư đề xuất không nâng cấp các làn thu phí còn lại sang hình thức thu phí ETC vì 8 làn thu phí ETC đã đáp ứng năng lực thông hành. Trong khi đó, thời gian thu phí dự kiến chỉ còn khoảng 4 năm (đến tháng 4/2026), dẫn đến việc thu xếp nguồn vốn đầu tư khó khăn.