Kiểm tra nhiều cơ sở F88 tại Bình Dương

Lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã đồng loạt tiến hành kiểm tra nhiều điểm giao dịch F88 trên địa bàn.

Tối 27/4, tại các chi nhánh, cơ sở kinh doanh F88 xuất hiện nhiều người mặc sắc phục công an xuất hiện cả bên trong lẫn bên ngoài các chi nhánh để làm nhiệm vụ.

Tại chi nhánh, điểm giao dịch của Công ty F88 nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn ngã tư Giỏ Cái, thuộc phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, phía bên ngoài, công an phường và lực lượng hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự cơ sở tham gia bảo vệ, các phương tiện di chuyển dừng lại trước điểm giao dịch này đều được lực lượng chức năng yêu cầu rời đi để bảo đảm an ninh trật tự, tránh ùn tắc giao thông.

Một điểm kinh doanh F88 tại Bình Dương.

Tương tự, tại điểm giao dịch của Công ty F88, nằm trên đường Phú Lợi, đoạn ngã ba Nam Sanh, thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, cũng xuất hiện nhiều cán bộ, chiến sĩ công an làm việc phía bên trong.

Lực lượng Công an đã kiểm tra hành chính các nội dung như: việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở; việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh…

Bên cạnh đó, kiểm tra việc kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất.