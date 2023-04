Kiểm tra đồng loạt 9 cơ sở của Công ty F88 tại Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an các địa phương kiểm tra hành chính và hoạt động của 9 cơ sở F88 về việc chấp hành vay tín dụng, đòi nợ.

Trao đổi với Zing ngày 8/4, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết từ 9h, công an đồng loạt kiểm tra 9 điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (F88) trên địa bàn tỉnh này.

"9 điểm kinh doanh của F88 ở Quảng Nam gồm TP Tam Kỳ 3 điểm, thị xã Điện Bàn 2 điểm, TP Hội An, huyện Duy Xuyên, huyện Núi Thành và huyện Thăng Bình, mỗi nơi một điểm. Chúng tôi kiểm tra hành chính để làm rõ công ty này có bảo đảm an toàn không, cho vay có nặng lãi không. Đặc biệt có việc đòi nợ, đe dọa, cưỡng đoạt tài sản người vay hay không", đại tá Lai nói.

Việc làm trên nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật khi thực hiện các hợp đồng cho vay, kịp thời phát hiện và làm rõ những sai phạm (nếu có), kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế; kịp thời phát hiện hạn chế, từ đó chấn chỉnh và xử lý nếu có vi phạm.

Các cơ sở của F88 bị kiểm tra đầu tiên tại Thanh Hóa, hồi đầu tháng 2. Khi đó, Công an Thanh Hóa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các điểm kinh doanh của F88 tại các phường Tân Sơn, Điện Biên, Ba Đình, Quảng Tâm, Đông Sơn, Đông Thọ ở TP Thanh Hóa.

Đến ngày 6/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp, phong tỏa trụ sở văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, nằm trên đường Nguyễn Oanh, TP.HCM.

Quá trình xác minh, Công an TP.HCM đã khởi tố 10 bị can là các trưởng nhóm và nhân viên thuộc chi nhánh F88 ở địa phương này. Ngoài kiểm tra các cơ sở ở Thanh Hóa và TP.HCM, công an còn kiểm tra các cơ sở của F88 ở Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, TP Đà Nẵng, Bắc Giang...