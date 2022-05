Kiểm tra bar Paradise, phát hiện gần 70 'dân chơi' dương tính ma túy

Ngày 27/5, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý gần 70 "dân chơi" dương tính với chất ma túy tại quán bar trên địa bàn.

Khoảng 1h cùng ngày, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP và Công an quận Tân Phú đã kiểm tra quán bar Paradise ở địa chỉ số 89 đường Tân Sơn Nhì.

Thời điểm kiểm tra, trong quán có hàng trăm khách đang nhảy nhót theo tiếng nhạc chát chúa. Thấy công an, nhiều người tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị lực lượng chức năng chốt chặn. Một số “dân chơi” tìm cách phi tang viên nén nghi là ma túy xuống bàn, ghế, sàn…

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều túi ni lông chứa viên nén nghi là ma túy nhiều màu các loại. Lực lượng chức năng ghi nhận quán có nhiều lỗi vi phạm nên lập biên bản xử phạt, đồng thời đưa 108 “dân chơi” có dấu hiệu nghi vấn, không giấy tờ về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 63 người dương tính với chất ma túy.

Sau khi lập biên bản ghi nhận các lỗi vi phạm, lực lượng công an đã bàn giao cho Công an quận Tân Phú tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý các nghi phạm. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở trên.

Trước đó, vào lúc 0h30 ngày 7/5, đoàn kiểm tra do Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an quận Tân Phú và Công an phường Tân Sơn Nhì, bên cạnh sự phối hợp của các trinh sát hình sự, ma tuý phát hiện 6 người dương tính với ma tuý tại quán bar này, đồng thời lập biên bản nhiều lỗi như kinh doanh quá giờ quy định, bố trí hàng hoá cản trở lối thoát nạn...

Đây là một trong số các hoạt động trong cao điểm, tập trung xử lý tệ nạn xã hội trên địa bàn của công an TP, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.