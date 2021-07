Kido xin ý kiến chia cổ phiếu thưởng 10%

Kido sắp chi 137 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại năm 2020 và xin ý kiến cổ đông thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Tập đoàn Kido vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để thông qua việc chia thưởng cổ phiếu 10% cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể với gần 229 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền tập đoàn dự chi cho đợt 2/2020 là hơn 137 tỷ đồng . Ngày đăng ký cuối cùng vào 24/8 và thời gian thanh toán tiền là ngày 15/9.

Năm ngoái, tập đoàn sản xuất thực phẩm này ghi nhận doanh thu thuần tăng 14% lên 8.324 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 204 tỷ đồng , gấp 3,5 lần cùng kỳ. Theo đó cổ đông chấp thuận phương án chia cổ tức tổng cộng 16% cho năm 2020, trong đó đã tạm ứng 10% hồi đầu năm. Như vậy đợt chi 6% cũng là đợt trả cổ tức cuối cùng cho năm 2020.

LỢI NHUẬN BÁN NIÊN TẬP ĐOÀN KIDO

Nhãn 6T/2016 6T/2017 6T/2018 6T/2019 6T/2020 6T/2021 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 141 407 48 114 133 351

Đối với kế hoạch thưởng cổ phiếu, Kido dự kiến chốt danh sách cổ đông vào 24/8 và sẽ tổ chức họp trực tuyến để lấy ý kiến chậm nhất đến ngày 30/9. Nếu được thông qua, số lượng phát hành là gần 22,9 triệu cổ phiếu và qua đó tăng vốn điều lệ lên 3.026 tỷ đồng .

Trong các năm gần đây, Kido thường xuyên chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Lần gần đây nhất tập đoàn thực hiện phương án thưởng cổ phiếu là vào năm 2014 với tỷ lệ 20%.

Năm 2021, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần 11.500 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng , lần lượt tăng 39% và 92% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức theo đó dự kiến duy trì ở mức 16%.

Hoạt động của Kido trong nửa đầu năm tương đối tích cực khi doanh thu thuần đạt 4.898 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và đạt 43% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỷ, tăng mạnh 163% so với cùng kỳ và chỉ thấp hơn mức lãi đột biến bán niên 2017 do chuyển nhượng mảng bánh kẹo.